De beste slimme thermostaten van tado, slimme stekkers van Tapo en meer fors in prijs verlaagd (ADV)

Een smart home maakt je huis niet alleen slimmer, maar helpt je ook om geld te besparen. Bij tink kun je tijdelijk profiteren van flinke kortingen op verschillende smart home-apparaten, zodat je voordelig kunt investeren in een slimme en efficiënte woning.

Tot 65 procent korting op smart home bij tink

Slimme thermostaten en stekkers helpen je energiekosten flink te verlagen, zonder in te hoeven leveren op comfort. Ontdek hoe je met slimme apparatuur controle krijgt over je energieverbruik én je rekening verlaagt.

En tink maakt het nóg aantrekkelijker: je kunt tot wel 65 procent korting krijgen op diverse smart home producten. Grijp deze kans om te investeren in een energiezuiniger en slimmer huis!

De beste slimme thermostaat: tado X nu met hoge korting

De slimme klimaatoplossingen van tado helpen je huis efficiënter te verwarmen en koelen, terwijl je energie bespaart. Deze tado° slimme radiatorknop is specifiek ontworpen voor temperatuurregeling. Het vervangt traditionele radiatorknoppen en stelt je in staat om de temperatuur per kamer te regelen via een app.

Tado° biedt ook geofencing (het automatisch aanpassen van de temperatuur op basis van of je thuis bent) en optimaliseert je energieverbruik op basis van lokale weersvoorspellingen. Als je vooral op zoek bent naar een slimme verwarmingsoplossing met geavanceerde temperatuurregeling, is de tado° Slimme Radiatorknop X de beste optie.

Heb je een woning met drie ruimtes die je wilt verwarmen, dan is het 3-pack ideaal. Wil je echter meerdere ruimtes afzonderlijk kunnen regelen, of heb je een grote benedenverdieping, dan is het 6-pack een betere keuze.

Daarnaast is er de tado° slimme bedrade airco bediening. Hiermee beheer je je airconditioner slim en op afstand via je smartphone, waardoor je altijd in een aangenaam gekoeld huis thuiskomt. Deze slimme producten van tado° integreren naadloos in je smart home en bieden je maximale controle over het klimaat in huis, zonder onnodig energie te verbruiken.

De beste Bosch smart home-aanbiedingen

De Bosch Smart Home Controller is een hub en fungeert als het centrale brein van het Bosch Smart Home-systeem. Het verbindt en bestuurt verschillende Bosch smart home-apparaten, zoals slimme thermostaten, deursensoren, lampen en beveiligingsapparatuur. De controller maakt integratie en automatisering van verschillende apparaten mogelijk binnen hetzelfde systeem.

De set zorgt ervoor dat je elke kamer individueel kunt beheren, de temperatuur eenvoudig kunt aanpassen via de Bosch Smart Home-app, en energie bespaart door je verwarmingssysteem te optimaliseren. De set is ideaal voor wie op zoek is naar comfort, controle en energiebesparing in een slim huis.

Als je een centrale hub nodig hebt voor een uitgebreider smart home-systeem met meerdere apparaten (zoals beveiliging, verlichting en verwarming), is de Bosch Smart Home Controller II een geschikte keuze.

De slimme stekkers van Tapo

Deze set van zes slimme mini-stekkers monitoren eenvoudig je energieverbruik en maken het mogelijk al jouw apparaten op afstand te bedienen. Deze compacte stekkers zijn via de Tapo-app te bedienen, waardoor je apparaten overal kunt in- en uitschakelen, zelfs als je niet thuis bent.

Daarnaast kunnen ze tijdschema’s en timers instellen, wat handig is om energie te besparen. De Tapo stekker heeft ook een energieverbruiksmonitor, zodat je inzicht krijgt in het stroomverbruik van alle aangesloten apparaten. Deze slimme stekkers zijn compatibel met spraakassistenten zoals Google Assistant en Amazon Alexa voor extra gemak in je smart home.

Extra gemakken in je smart home

Bij tink profiteer je nu van voordeel op slimme camera’s van Ring of een deurbel van Eufy, zodat je je huis veiliger maakt. Daarnaast kun je voordelig een startpakket van Philips Hue aanschaffen, waarmee je eenvoudig instelt wanneer je lampen automatisch aan- en uitgaan. Ideaal voor meer gemak en controle in je smart home!

Daarnaast kun je bij tink niet alleen je huis veiliger maken, maar ook je entertainmentervaring verbeteren. Je vindt hier een assortiment slimme hubs, zoals Sonos, Google Nest Audio, en HomePod, waarmee je eenvoudig kunt communiceren en muziek kunt streamen.