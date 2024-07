EK-finale 2024 kijken: dit is hoe je gratis kijkt

De finale van het EK komt eraan: aanstaande zondag is het zover! iPhoned houdt je op de hoogte van waar je de EK-finale kunt kijken en welke streamingopties beschikbaar zijn.

Dit zijn de streamingopties voor de finale van het EK

1. Kijken via NLZiet

Wil je de finale van het EK bekijken of deze eenvoudig kunnen streamen? Maak dan gebruik van het gratis proefabonnement van NLZIET. Met de handige app van deze streamingdienst kun je de finale live bekijken op je iPad of iPhone. Kijk je liever op een groter scherm? Stream dan eenvoudig via de app naar je Chromecast of Apple TV.

Bij NLZIET kun je de eerste twee weken gratis gebruikmaken van het proefabonnement. Hierdoor kun je de finale aanstaande zondag gratis bekijken. Vergeet niet om het abonnement binnen veertien dagen op te zeggen, anders betaal je na de proefperiode 8,95 euro per maand.

2. Kijken via Canal+

Met Canal+ stream je al voor 14,95 euro per maand alles van ESPN Compleet. Zo kun je ook aanstaande zondag naar de finale van het EK kijken. De eerste zeven dagen kijk je gratis naar meer dan 75 tv-zenders, films en series. Daarnaast krijg je toegang tot ESPN Compleet, waarmee je live elke speelronde van de Eredivisie kunt volgen, de mooiste wedstrijden uit internationale topcompetities kunt bekijken en kunt genieten van de grootste Amerikaanse sportcompetities zoals de NBA, MLB, NHL en NFL.

3. EK-finale kijken via Ziggo of de NPO

De finale wordt zondag om 21:00 uur live uitgezonden via de gratis Ziggo Sport Free-app. Met deze app kun je gratis wedstrijden van Nederlandse clubs in Europese competities en alle finales, waaronder de EK-finale van aankomende zondag, streamen. Het enige wat je hiervoor hoeft te doen, is je registreren op de Ziggo-website. Heb je al een internet- en tv-pakket van Ziggo? Dan kun je de wedstrijd live bekijken bij de NPO