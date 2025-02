De pocobob Z draadloze oordopjes bij Eardopes: dit is waarom jij ze nodig hebt (ADV)

Eardopes is nog een relatief onbekende webwinkel voor draadloze oordopjes, maar de kwaliteit is er niet minder om. De pocobob Z passen vrijwel altijd en zijn comfortabel om op te slapen. We vertellen je waarom je de draadloze oortjes in huis wilt halen.

5 redenen waarom jij de pocobob Z oortjes wilt

Zijn jouw draadloze oordopjes aan vervanging toe? Kijk dan eens bij Eardopes! De webwinkel van Nederlandse bodem heeft vast een setje voor jou. Kies bijvoorbeeld voor de pocobob Z. Wij geven je vijf redenen waarom je voor deze bluetooth oortjes moet gaan.

Bestel je bij Eardopes, dan test je eerst de pocobob Z eens dertig dagen lang uit. Ben je toch niet helemaal tevreden? Geen probleem! Je ruilt ze gewoon om voor een ander paar. Plaats je bestelling voor 23.59 uur en je kunt de volgende dag al luisteren naar je favoriete deuntjes.

1. Draadloze oordopjes voor de kleinste oren

Vallen jouw oortjes regelmatig uit je oren? Met de pocobob Z niet meer. Ze hebben slechts een formaat van 1,8 centimeter en er worden verschillende eartips meegeleverd. Daardoor blijven ze stevig en comfortabel in je oren hangen. Er zit altijd een formaat tussen die past bij jouw oren, ook als je geen kleine oren hebt.

Door het kleine formaat zijn ze ook nog eens lekker licht. Ze blijven dus ook comfortabel in je oren en drukken niet op vervelende plekken.

2. Pas het geluid aan in de app

Ben jij groot fan van harde techno of verkies je juist klassieke muziek? De tonen binnen deze genres zijn nogal anders, waardoor verschillende profielen nodig zijn. Ben je toch niet helemaal tevreden over de hoeveelheid bas die de oortjes produceren, dan pas je eenvoudig de instellingen aan via de app.

Ga voor een diepe bas of helder hoge tonen om je podcast duidelijk te verstaan, en geniet van de goede geluidskwaliteit van de pocobob Z-oortjes. De app is zowel voor iOS- als Android-gebruikers beschikbaar.

3. Val in no-time in slaap met de slaapmodus

De pocobob Z-oordoppen zijn uitgerust met een speciale slaapmodus. Terwijl je de oordopjes normaal gezien bestuurt via aanrakingen, is dat in de slaapmodus uitgeschakeld. Zo skip je dus niet per ongeluk een nummer als je draait in je slaap.

Via de app zet je een timer. Zet hem op dertig minuten en daarna schakelt de muziek automatisch uit. Val daardoor rustig in slaap, zonder dat je muziek de hele nacht door blijft spelen. Ook hoor je geen irritante menu-toontjes, die je weer uit dromenland halen.

4. Uitstekende prijskwaliteit-verhouding

De draadloze oordopjes zitten boordevol geavanceerde functies. Bediening werkt via de aanraakgevoelige oordopjes zelf, die je volledig naar wens instelt. Dat doe je eenvoudig via de app. Wil je snel naar een volgend nummer schakelen of juist switchen naar de game modus? Je bepaalt het helemaal zelf.

Voor al deze functies zou je misschien een hoge prijs verwachten, maar niets is minder waar. De pocobob Z is een uitstekende keuze is voor iedereen die kwalitatief goede oordoppen zoekt voor een relatief lage prijs. Je betaalt slechts 49 euro voor de oortjes!

5. Drie toffe kleuren om uit te kiezen

Het design van de pocobob Z bluetooth oordopjes is elegant en zijn daardoor een aanvulling op iedere outfit. Er zijn bovendien drie toffe kleuren om uit te kiezen, zodat-ie altijd bij jouw stijl past. Ga jij voor fris paars, klassiek zwart of elegant wit?

pocobob Z: tijdelijk scherp geprijsd

Klinkt goed toch? Je scoort ze tijdelijk voor een extra scherpe prijs bij Eardopes. Wacht dus niet te lang! Vandaag besteld, is morgen al luisteren naar je favoriete afspeellijst. Kom je er binnen dertig dagen achter dat je ze toch niet zo fijn vindt? Dan ruil je ze gewoon om voor een ander setje.