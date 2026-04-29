Deze Dyson komt wél op plekken waar je normaal nooit komt (ADV)

Schoonmaken staat bij veel mensen niet bovenaan het lijstje met favoriete klusjes. Gelukkig maakt Dyson het een stuk eenvoudiger en leuker met deze nieuwste elektrische vloerreiniger. Hieronder vertellen we je er meer over.

Wat is de Dyson PencilWash?

De PencilWash is de lichtste en dunste elektrische vloerreiniger die Dyson tot nu toe heeft ontwikkeld. Het apparaat is bedoeld om zowel nat als droog vuil van harde vloeren aan te pakken.

Het systeem werkt met een gemotoriseerde vloerkop en een dompelbare roller (vergelijkbaar met die van de Dyson Submarine), aangevuld met twee compacte watertanks: één voor schoon water en één voor vuil water. Zo kun je vloeren in één soepele beweging dweilen zonder emmer, terwijl de roller tegelijkertijd los vuil en stof opneemt. Je scoort de PencilWash bij Dyson tijdelijk voor 299 euro in plaats van 349 euro. Dat is een korting van maar liefst 50 euro op deze gloednieuwe vloerreiniger.

Alles wat je wilt weten over het compacte design

Het handvat is ontworpen als een slanke wand van 72 cm lang met een diameter van 38 mm, waardoor het apparaat prettig in de hand ligt en eenvoudig te manoeuvreren is. De vloerkop kan tot 170 graden kantelen, zodat de PencilWash moeiteloos onder banken, sofa’s en kasten komt waar andere schoonmaaksystemen vaak niet bij kunnen. Doordat het gewicht bewust in de vloerkop is geplaatst, voelt het deel dat je vasthoudt met ongeveer 380 gram opvallend licht aan, wat het schoonmaken een stuk minder zwaar maakt.

Een belangrijk onderdeel van de PencilWash is het dubbele reservoirsysteem. In de vloerkop zitten twee aparte tanks: een schoonwatertank van 300 ml en een vuilwatertank van 340 ml. Het schone water wordt tijdens het schoonmaken continu op de vloer aangebracht, terwijl het vieze water samen met losgekomen vuil direct wordt opgevangen in de andere tank.

Bij elke rotatie van de roller wordt het vuil samen met overtollig vocht uit de microvezel verwijderd. Hierdoor werk je steeds met een schone roller en voorkom je dat je vuil of natte resten opnieuw over de vloer verspreidt.

Geen enkele schoonmaakklus is meer te veel

De Dyson PencilWash beschikt standaard over twee schoonmaakstanden: een normale modus voor dagelijks gebruik en een MAX-modus voor zwaarder, hardnekkig vuil. Het verschil zit vooral in de hoeveelheid water die wordt afgegeven en de intensiteit waarmee de roller reinigt.

De standaardmodus is de basisinstelling en bedoeld voor alledaagse schoonmaakklussen, zoals lichte vlekken en losliggend vuil. Deze stand gebruik je het meest wanneer je snel de keuken, hal of eetruimte wilt schoonmaken zonder dat de vloer te nat wordt. De MAX-modus is ontworpen voor hardnekkig vuil, zoals aangekoekte vlekken of opgedroogde resten.