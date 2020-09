Duurzame Dinsdag: bij deze partijen ruil jij je oude Apple-apparaat in

De eerste dinsdag van september staat beter bekend als Duurzame Dinsdag, een dag waar duurzame ideeën en initiatieven centraal staan. Wil jij ook je steentje bijdragen? Ruil dan je oude Apple-apparaat in, in plaats van dit weg te gooien.

Gebruik je jouw Apple-apparaat niet meer? Laat het niet jaren lang liggen in een kast thuis en gooi ‘m ook zeker niet zomaar weg. Als je je apparaat inruilt kun je hier wellicht nog een mooi bedrag voor krijgen. Daarbij is het inruilen van oude apparatuur beter voor het milieu. Wij hebben een aantal partijen op een rijtje gezet waar je terecht kunt met je oude Apple-devices.

Apple-apparaat inruilen bij ReBuy

Bij Rebuy kun je met vrijwel alle oude Apple-apparaten terecht. Heb je een MacBook, iPhone, iPod of iPad, dan ben je bij ReBuy aan het juiste adres om deze in te ruilen. Via de website van ReBuy zie je gemakkelijk welk model je van een bepaald apparaat hebt. Vervolgens vul je wat vragen in over dit product en ontvang je direct een prijsvoorstel.

Ben je het eens met het geboden bedrag? Dan kan je jouw apparaat kosteloos en verzekerd naar ReBuy verzenden. Zij beoordelen je apparaat en daarna ontvang je bij akkoord het bedrag op je rekening.

Verkoop je device aan Forza

Verkoop je iPhone of iPad in drie eenvoudige stappen aan Forza Refurbished.

Prijsvoorstel: na een paar simpele vragen om de conditie van het apparaat te bepalen, zie je direct welk prijsvoorstel Forza kan doen; Opsturen naar Forza: verpak het apparaat zo stevig mogelijk, zodat het onderweg niet kan beschadigen. Gebruik het door Forza toegestuurde verzendlabel om het pakket gratis te verzenden via een PostNL-punt; Uitbetaling: na het testen van jouw product ontvang je bij akkoord binnen vijf dagen je geld of tegoed. Niet eens met het prijsvoorstel? Dan annuleer je kosteloos.

Op de website van Forza vind je alle apparaten die op dit moment geaccepteerd worden. Kijk snel welke waarde jouw oude iPhone of iPad heeft.

iPhone inruilen bij Partly

Geef je toestel een tweede leven bij Partly. Op de website kies je eenvoudig het merk, type, geheugen en kleur van jouw in te ruilen iPhone. Daarna geef je aan in welke staat het toestel is, dit varieert van zo ‘goed als nieuw’ tot ‘kapot’. In de stap daarna zie je direct hoeveel jouw toestel waard is.

Deze inruilwaarde kan je uit laten betalen op je bankrekening, of je kiest ervoor om deze waarde als Partl-winkeltegoed te ontvangen. Dit tegoed kan je gebruiken om een nieuw toestel in de webshop van Partly te scoren.

Zodra je het toestel hebt aangemeld, ontvang je een e-mail met daarin een verzendlabel. Hiermee kun je het toestel gratis afgeven bij en PostNL-servicepunt. Uiteraard wordt het toestel bij ontvangst gecontroleerd en vervolgens betaalt Partly binnen 48 uur de inruilwaarde uit.

Amac inruilservice

Bij Amac kan je terecht voor het inruilen van diverse Apple-apparaten, van iPhone tot Apple Watch. Zo gaat het in zijn werk:

Ga met jouw huidige Apple-apparaat en bijbehorende accessoires naar een van de Amac Stores; Eén van de Amac-verkoopadviseurs taxeert jouw Apple-apparaat; Na jouw akkoord op de taxatie door een Amac-verkoopadviseur, kies je jouw nieuwe Apple-apparaat uit. Op je nieuwe Apple-apparaat krijg je ook nog eens twee jaar garantie.

Voordat je jouw Apple-apparaat inlevert kan je bij Amac vragen of ze je helpen met het verwijderen van je gegevens.

Liever vanuit huis een indicatie van de inruilwaarde berekenen? Met de inruilmodule op de website van Amac ontvang je direct een indicatie van je in te ruilen Apple-apparaat.

Ruil je iPhone of iPad in bij GsmLoket

Ook bij GsmLoket kan je terecht met jouw iPad of iPhone. Je kan eenvoudig filteren op het apparaat dat jij wil verkopen. Vervolgens vul je de technische en cosmetische staat van het product in en zie je in één oogopslag wat de verwachte waarde is.

Start het toestel goed op, is het scherm intact en ziet het toestel er verder nog zo goed als nieuw uit? Dan heb je kans dat je nog een mooi bedrag voor je telefoon terugkrijgt, die je kan gebruiken om een nieuw toestel aan te schaffen.

Verstuur het product naar GsmLoket als je akkoord bent met de geschatte waarde. Zodra zij het apparaat ontvangen hebben wordt het bedrag vaak al binnen 24 uur uitbetaald.

Apple-device zelf verkopen of een Refurbished iPhone kopen?

Bovenstaande partijen zijn ideaal als je jouw verkoop simpel en snel wil laten verlopen. Heb je zelf een goed idee bij het bedrag dat jouw oude Apple-apparaat waard is en vind je het geen probleem om zelf te onderhandelen? Dan is het ook nog een goede optie om je device gewoon op Marktplaats te zetten. Je hebt hier de optie om mensen te laten bieden op je product, waardoor je misschien wel een hoger bedrag krijgt dan je had verwacht.

Heb je jouw iPhone ingeruild of via Marktplaats verkocht? Dan ben je natuurlijk op zoek naar een nieuw toestel voor jezelf. Een refurbished iPhone is hierin zeker het overwegen waard. Check onze refurbished iPhone-vergelijker om de beste aanbiedingen te vinden. Hier vind je ook de voor- en nadelen van refurbished en hoe je de aanbiedingen gemakkelijk met elkaar vergelijkt.