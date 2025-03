7 redenen om Drive to Survive seizoen 7 te kijken op Netflix

Formule 1 liefhebbers opgelet! Drive to Survive seizoen 7 staat nu op Netflix! Wij geven je 7 redenen waarom je dit seizoen zeker niet mag missen.

Dit wil je weten over Drive to Survive op Netflix

De Netflix-serie Drive To Survive ligt aan de oorsprong van het succes van de Formule 1 in Amerika. De show volgt het F1-circus een heel seizoen en maakt daar vervolgens een juicy docu van, waarbij ze het niet zo nauw nemen met de waarheid. Dat levert al zes seizoenen een geweldige pre-show op voor het nieuwe seizoen. Vrijdag 7 maart gaat seizoen 7 live en die gaat over het seizoen van 2024. Wij geven je hieronder zeven goede redenen om te kijken.

Reden 1: het spannendste seizoen

2024 was het spannendste Formule 1-seizoen sinds tientallen jaren. Zelfs de grootste experts hadden voor de races geen flauw benul wie er zou gaan winnen. Maar liefst zeven coureurs uit vier teams wisten een race te winnen: een record. De Amerikaanse makers van Drive To Survive wisten van voorgaande seizoenen al iets spannendst te maken, laat staan wat we van het spannendste seizoen van de eeuw mogen verwachten.



Reden 2: Hamilton naar Ferrari en het hele jaar ‘silly season’

Lewis Hamilton legde voor de eerste race van vorig seizoen al een bom onder het hele jaar door vroegtijdig bekend te maken dat hij vanaf 2025 naar Ferrari overstapt. Het zogenoemde ‘silly season’ waarbij coureurs op zoek gaan naar een racestoel voor komend seizoen begon dus al vroeg. Het hele seizoen door was het een grote show: wie gaat waar rijden? Sainz die plaats moet maken voor Hamilton en niet kiest, waardoor alles stil komt te liggen.

Perez die niet presteert. Rookies die het soms wel en soms niet goed doen. Het geschuif en gekonkel begint al in maart en loopt uiteindelijk door tot in december wanneer Perez te horen krijgt dat hij uit het Red Bull-team wordt gewipt. We kunnen niet wachten om te zien wat de Drive to Survive-makers hiervan hebben gemaakt.

Reden 3: de omkeer van McLaren

Tot nu toe werd het Drive to Survive-seizoen in thema’s ingericht. We schatten de kans zeer hoog dat we in ieder geval in een episode de toverachtige omkeer van McLaren te zien krijgen. Tijdens de eerste race waren ze nergens: een auto haalde de finish niet, de ander werd zeventiende. In Miami werd de eerste race gewonnen en uiteindelijk sloot het team het jaar af met winst en de eerste constructeurstitel in jaren. Als dat geen 30 minuten mooie televisie oplevert.

Reden 4: ruzie bij Alpine

De ruzies in en rondom Alpine leveren voldoende stof voor een eigen soap. Daarom zullen we dit onderwerp ook in Drive to Survive 7 terug gaan zien. Pierre Gasly en Esteban Ocon blijven vechten met elkaar en broekie Oliver Oakes wordt de nieuwe teambaas. Daar komt een CEO bij die zijn mond niet in de pers kan houden en ondertussen maakt oud-teambaas Otmar Szafnauer het hele bedrijf uit voor rotte vis.

Reden 5: Horny Horner

Na een lang en spannend seizoen zouden we bijna zijn vergeten dat het begon met een hoop ellende voor teambaas Christian Horner die beticht werd van machtsmisbruik binnen het team. Een onbekende dame deed daarvan aangifte. De andere teams maakten hartelijk van de ellende gebruik door wat extra olie op het vuur te gooien.

Ook intern brak de pleures uit doordat Horner en topadviseur Helmut Marko het aan de stok kregen. Marko werd daarbij gesteund door de Oostenrijkse eigenaren van Red Bull (49%), terwijl Horner de Thaise bazen (51%) achter zich wist te krijgen. Drive to Survive kreeg de afgelopen seizoenen opvallend veel toegang bij alle teams, we zijn erg benieuwd of de deuren bij Red Bull ook dit jaar open zijn gebleven voor de crew.

Reden 6: dip Red Bull

We blijven voor reden 6 nog even bij Red Bull. Ondanks de interne shit bij het team wisten beide coureurs begin 2024 nog goed te scoren. In feite bouwde Max Verstappen hier de voorsprong op waarmee hij het kampioenschap won. Maar na de race in Miami ging het bergaf met de Brits-Nederlandse-Mexicaanse-Oostenrijkers. Er werd lange tijd niet meer gewonnen en alleen Verstappen haalde nog regelmatig punten.

Achteraf liet Helmut Marko weten dat de auto al sinds halverwege 2023 niet meer goed was. Het technische team maakte toen ‘een verkeerde afslag’. Door de kwaliteiten van Verstappen (het is de beste rijder ter wereld) viel dat echter niet op. Halverwege 2024 was het kwaad geschied en kwamen McLaren en Ferrari langszij.

Reden 7: Max in Brazilië

Seizoen 2024 staat op de nominatie voor de beste race ooit. Max Verstappen wist in een geweldige inhaalrace in de regen de winst op het circuit van Interlagos naar zich toe te trekken. Door vriend en vijand wordt deze race gezien als een van de beste prestaties ooit. Een getergde Verstappen (vanwege een onterechte straf) reed het vuur uit zijn sloffen.

Verrassende rookies

En dan alle rookies die dit jaar in een auto mochten stappen voor een race. Oliver Bearman verving op het laatste moment Carlos Sainz die met een blindedarmontsteking het circuit moest verlaten, en pakte zijn eerste punten.

Franco Colapinto verving halverwege het seizoen (eindelijk) de slecht presterende Logan Sargeant. Hij reed de sterren van de hemel in zijn eerste races, maar viel toen terug met een aantal domme crashes. Jack Doohan reed in de laatste race in plaats van Esteban Ocon bij wie de ruzies zo hoog waren opgelopen dat hij de laatste race aan zich voorbij liet gaan.

Meegeteld? We beloofden zeven redenen, het werden er stiekem acht! En we zouden er zo nog tien bij kunnen bedenken. De belangrijkste reden om ook seizoen 7 van Drive to Survive te kijken is dat de Amerikaanse makers niet bang zijn om een knuppel in het hoenderhok te gooien, en daarbij speelt de waarheid niet altijd de grootste rol.

Zo zijn de producenten er goed in om de chronologie zo af en toe los te laten. Perez maakt een fout en Verstappen staat er hoofdschuddend naar te kijken, het levert mooie beelden op, maar of het ook echt zo heeft plaatsgevonden? Ach, wat maakt het uit: de show must go on.