Tijdelijke aanbieding: 3 maanden Disney Plus voor slechts €3,99 per maand!

Pak nu je kans om flink te besparen op je Disney Plus-abonnement! Of je nu al abonnee bent of niet, je kunt nu al je favoriete films en series voor maar €3,99 per maand streamen. Wees er snel bij, want deze deal is tijdelijk!

Drie maanden voor maar 3,99 euro per maand

Voor bestaande klanten verhoogt Disney Plus de prijs: het standaard abonnement kost straks 13,99 euro in plaats van 10,99 euro per maand. Daarnaast worden er twee nieuwe abonnementen geïntroduceerd: één met full HD voor maandelijks 9,99 euro en een met advertenties voor 5,99.

Gelukkig is er nu een tijdelijke aanbieding! Tot 27 september krijg je een flinke korting op het 4K-abonnement: voor slechts 3,99 euro per maand heb je de komende drie maanden toegang tot 4K-kwaliteit.

Let op: vergeet niet dat het abonnement niet automatisch stopt! Als je niet opzegt, betaal je na drie maanden gewoon de nieuwe prijs van 13,99 euro per maand.

Wat kan ik streamen op Disney+

Geniet van Disney Classics zoals The Lion King en Aladdin, of duik in de magische wereld van Pixar met films als Toy Story en Finding Nemo. Marvel-fans kunnen hun hart ophalen met titels zoals Avengers: Endgame en Black Panther, terwijl de originele Star Wars-trilogie je in de verre uithoeken van het universum brengt.

Ben je meer een liefhebber van series? Dan zit je goed! WandaVision brengt een verrassende mix van sitcoms en superheldenactie en The Mandalorian neemt je mee op geweldige avonturen. Daarnaast zijn er ook indrukwekkende documentaires van National Geographic te zien. Of je nu van animatie, actie of avontuur houdt, er is voor ieder wat wils!