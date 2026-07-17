Disney Plus maakt alle abonnementen tijdelijk een stukje goedkoper. Maar dan moet je er wel op tijd bij zijn!

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Tijdelijke actie bij Disney Plus maakt streamen een stuk goedkoper

Zin in een avond vol Disney, Marvel of Star Wars? Met deze tijdelijke aanbieding kijk je de komende drie maanden een stuk goedkoper naar Disney Plus!

Disney Plus vanaf 4,99 euro per maand

Disney Plus heeft de prijzen van alle drie de maandabonnementen tijdelijk verlaagd. Het goedkoopste abonnement ‘Standaard met reclame’ kost tijdens de actie 4,99 euro per maand. Normaal betaal je 6,99 euro. Na drie maanden heb je dus 6 euro bespaard.

Liever kijken zonder reclame? Disney Plus ‘Standaard’ kost tijdelijk 7,99 euro per maand, in plaats van 10,99 euro. Over de hele actieperiode scheelt je dat 9 euro.

Ook ‘Premium’ doet mee. Daarvoor betaal je drie maanden lang 10,99 euro per maand. Normaal kost dit abonnement 15,99 euro. Je totale voordeel loopt daarmee op tot 15 euro.

Welk abonnement past bij jou?

Met het abonnement ‘Standaard met reclame’ kijk je in Full HD op maximaal twee schermen tegelijk. Je krijgt wel advertenties te zien en kunt geen films of series downloaden.

Bij het gewone ‘Standaard’-abonnement verdwijnen de reclames. Ook kun je films en series downloaden om zonder internetverbinding te kunnen kijken. Dat is bijvoorbeeld handig als je lange tijd in het vliegtuig zit.

‘Premium’ is vooral fijn als je een goede televisie hebt. Daarmee kijk je tot 4K en HDR, krijg je beter geluid en stream je op vier schermen tegelijk.

Bij alle abonnementen krijg je toegang tot films en series van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, FX en Hulu. Er zit dus genoeg tussen voor kinderen én volwassenen.

Wacht niet te lang

De aanbieding is geldig tot 28 juli 2026 (dus abonneer je vóór die datum). Zowel nieuwe abonnees als terugkerende klanten kunnen meedoen. Je moet minimaal 18 jaar oud zijn.

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Let wel op, want na de eerste drie maanden wordt je abonnement automatisch verlengd. Vanaf dat moment betaal je weer de normale maandprijs van het gekozen pakket. Je kunt het abonnement op ieder moment opzeggen. De opzegging gaat in aan het einde van de lopende betaalperiode.