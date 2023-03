De 5 goedkoopste sim only-abonnementen met onbeperkt internet 

Ben jij op zoek naar een sim only-abonnement? Wij hebben de goedkoopste sim only-abonnementen met onbeperkt internet overzichtelijk voor je op een rij gezet. Perfect als je nog een goed werkende iPhone hebt.

De beste sim only-deals van dit moment

Kan jouw iPhone prima nog een tijdje mee, maar ben je wel toe aan een nieuw abonnement? Met een sim only-abonnement betaal je alleen voor je telefoonaansluiting en het gebruik van het netwerk. Vaak ben je daardoor extra voordelig uit.

De beste unlimited data-deal uit de zee van sim only-aanbieders vissen kan soms knap lastig zijn. iPhoned geeft je een overzichtelijk overzicht van de beste acties met betrekking tot onbeperkt data-abonnementen van dit moment.

1. Budget Mobiel: goedkoopste sim only-abonnement met onbeperkt internet van maart 2023

Zoals de naam al doet vermoeden, kan je bij Budget Mobiel terecht voor voordelige sim only-abonnementen. Je bent verbonden via het betrouwbare 4G-netwerk van KPN, waarmee je onbeperkt kunt bellen en sms’en. Zelf maak je vervolgens een keuze tussen onbeperkt mobiel internet of 7GB data per maand en de looptijd van je sim only-abonnement. Deze kan variëren tussen één maand, één jaar en twee jaar.

Ga je voor een looptijd van twee jaar, dan heeft Budget Mobiel nog een extraatje voor je. Je ontvangt namelijk de eerste vier maanden 10 euro korting of een cadeau-product met een waarde tot 100 euro. Je kunt ook korting krijgen bij aankoop van een Oppo-telefoon, mocht je daar behoefte aan hebben. Bovendien laat Budget Mobiel tijdelijk de aansluitkosten van 15 euro achterwege.

Normaal gezien zou je voor een sim only-abonnement met onbeperkt internet, bellen en sms’en van Budget Mobiel 20 euro per maand betalen. Dankzij de korting van 10 euro gedurende vier maanden, komt dat neer op 18,33 euro per maand bij een looptijd van twee jaar.

2. Tele2: uniek met unlimited data in het weekend

Tele2 is één van de bekendste prijsvechters en maakt gebruikt van hetzelfde netwerk als T-Mobile. Binnen een sim only-abonnement van Tele2 heb je meer keuzemogelijkheden dan bij Budget Mobiel, want in je pakket stop je 1GB, 2GB, 5GB, 10GB, 20GB of onbeperkt data. Verder is een kleinere bundel met 200 belminuten en sms’jes, of juist een grote bundel met onbeperkt bellen en sms’en, mogelijk.

Wil je sneller surfen met 5G? Dat is tijdelijk gratis inbegrepen bij je sim only-abonnement. Voor je bundel met onbeperkt internet, bellen en sms’en betaal je bij de prijsvechter 27 euro per maand.

Uniek bij Tele2 is de mogelijkheid om alleen in het weekend unlimited data te activeren. Daarvoor komt er tijdelijk geen 5 euro, maar 3 euro per maand bovenop je rekening. Zo combineer je die bundel met 10GB data, die nu af te sluiten is voor de prijs van de 5GB-bundel, extra voordelig. De totale korting bij Tele2 loopt dus op tot wel 16,50 euro!

3. KPN: combineer met internet thuis en ontvang tot 10 euro korting per maand

Zeg je KPN, dan zeg je betrouwbaar. KPN staat namelijk bekend om hun stabiele netwerk. Je hebt een ruime keuze aan bundels: van 2GB tot 20GB data. Geen data nodig of juist zo veel mogelijk? Dan kies je voor een bundel zonder internet of een sim only-abonnement met onbeperkt internet. Heb je thuis al andere producten van KPN? Dankzij combinatievoordeel gaat het bedrag onder de streep op je factuur omlaag.

Je krijgt tot 7,50 euro extra korting per maand als je al internet van KPN hebt. Bovendien ontvang je bij KPN tijdelijk 2,50 euro korting per maand op een unlimited databundel. Je totale voordeel kan dus oplopen tot 10 euro per maand, waardoor je nog maar 25 euro betaalt voor een sim only-abonnement met onbeperkt internet. Verder krijg je gratis 5G bij je bundel ter waarde van 2,50 euro per maand.

4. Vodafone: combineer met Ziggo en profiteer van extra voordelen

Vodafone is één van de grootste providers van Nederland dankzij hun landelijke dekking en brede aanbod aan abonnementen. Je kan namelijk gaan voor een klein abonnement met 2GB aan data, maar ook een bundel met zelfs 50GB om te delen of onbeperkt internet behoren tot de mogelijkheden. Standaard zit 5G bij je sim only-abonnement inbegrepen.

Surf je via internet van Ziggo thuis? Dan ontvang je tot 7,50 euro korting per maand. Je betaalt dus nog maar 25 euro in plaats van 32,50 euro per maand voor een sim only-abonnement met onbeperkt internet van Vodafone. Daarnaast krijg je van Vodafone het dubbele aantal MB’s in je bundel, krijg je het Safe Online XL-pakket én een extra tv-pakket naar keuze.

5. T-Mobile: voordelig met T-Mobile thuis

Ben je op zoek naar een flexibel sim only-abonnement, dan zit je bij T-Mobile goed. Bij deze provider pas je namelijk maandelijks de hoeveelheid data, belminuten of sms’jes aan op het moment dat je verwacht minder – of juist meer – te bellen in een maand. Bovendien gaat internetten razendsnel via het landelijk dekkende 5G-netwerk van T-Mobile. Als jouw smartphone 5G ondersteunt, heb je direct toegang.

Als trouwe T-Mobile klant profiteer je van Klantvoordeel op het moment dat er al een ander mobiel T-Mobile-, Ben-, of Tele2-abonnement of T-Mobile thuis op jouw adres geregistreerd staat. Zo geniet je van 10 euro korting op onbeperkt internet en bellen en korting op een T-Mobile thuis-abonnement.

Overig sim only-aanbod

Is unlimited data, bellen en sms’en te veel van het goede en past een kleinere bundel met wat minder data beter bij je? Bekijk dan onze sim only-prijsvergelijker om het aanbod van dit moment te vergelijken en de beste deal te scoren.

Lebara sim only 150 min en 150 sms 1000MB (4G) 1 maanden € 7,00 p/m Eenmalig: € 0,00 Bekijk bij Mobiel.nl Simyo sim only 200 min of 200 sms 0MB (4G) 1 maanden € 7,00 p/m Eenmalig: € 0,00 Bekijk bij Belsimpel Ben sim only 200 min of 200 sms 0MB (4G) 1 maanden € 8,50 p/m Eenmalig: € 20,00 Bekijk bij Ben Bekijk alle deals