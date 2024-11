Black Friday aanbiedingen: AirPods waren nog nooit zo goedkoop

Het is bijna Black Friday, dus dat betekent dat je veel Apple-producten met hoge korting kunt krijgen. Hier haal je de AirPods het goedkoopst met Black Friday 2024!

Black Friday 2024: AirPods veel goedkoper

Ben je nog op zoek naar nieuwe AirPods? Of wil je ze met de feestdagen juist als cadeau geven? Dan hebben we goed nieuws, want de oortjes zijn veel goedkoper te krijgen tijdens Black Friday. Veel winkels bieden de AirPods met hoge kortingen aan. Het gaat om de nieuwste AirPods 4, maar ook om de AirPods Pro 2 en eerdere modellen. Zo krijg je alle uitvoeringen van de oortjes voor veel minder geld.

Officieel valt Black Friday op vrijdag 29 november, maar veel acties starten al eerder. Ben je van plan om nieuwe AirPods te kopen? Houd alle aanbiedingen dan alvast in de gaten, want de voorraad is vaak beperkt. Bij alle producten geldt OP = OP, waardoor de AirPods er doorgaans snel doorheen gaan met Black Friday. Benieuwd waar je de AirPods het goedkoopst krijgt? Wij zetten alle aanbiedingen voor je onder elkaar!

De beste Black Friday Apple AirPods Pro 2-deals

Apple’s beste oortjes van het moment zijn de AirPods Pro 2. De oortjes hebben siliconen opzetstukjes, die zorgen voor een betere pasvorm en storend omgevingsgeluid tegenhouden. Met actieve ruisonderdrukking heb je geen last meer van lawaai in bijvoorbeeld een drukke trein of bus. Praat er iemand tegen je? Dan wordt het geluid automatisch verlaagd dankzij de gespreksdetectie van de oortjes.

Apple heeft de AirPods Pro 2 dit jaar nog uitgebreid met nieuwe functies als Gehoortest, Gehoorapparaat en Verminder hard geluid. Zo luister je niet alleen naar muziek, maar bescherm je ook je gehoor met de oortjes. De oortjes gaan zes uur lang mee, als je ze tussendoor oplaadt in het doosje is dat maar liefst dertig uur. De oplaadcase is verkrijgbaar zonder of met MagSafe voor draadloos opladen. Bekijk hier alle aanbiedingen van de AirPods Pro 2 tijdens Black Friday 2024:

Met MagSafe oplaadcase

Met reguliere oplaadcase

De beste Black Friday Apple AirPods 4-deals

Vind je de AirPods Pro 2 te duur, maar wil je de ruisbeheersing niet missen? Kies dan voor de compleet nieuwe AirPods 4. Apple’s reguliere oortjes beschikken dit jaar voor het eerst over actieve ruisonderdrukking, een functie die voorheen exclusief voor de AirPods Pro was. Met de feature worden vervelende achtergrondgeluiden tegengehouden.

Daarnaast heeft Apple het ontwerp van de oplaadcase aangepast bij de AirPods 4, waardoor het doosje nu veel kleiner is. Je doet tot dertig uur met de AirPods 4 en bedient de oortjes via de druksensor in de steeltjes. Andere verbeteringen bij de vierde generatie AirPods zijn een usb-c-aansluiting in de oplaadcase en bediening via hoofdgebaren. Bij de reguliere AirPods kun je kiezen voor de uitvoering met of zonder ruisonderdrukking. Dit zijn de beste aanbiedingen van de AirPods 4 met Black Friday:

Reguliere AirPods 4

AirPods 4 met ruisonderdrukking

AirPods 4 : van € 199,00 voor € 179,00 – Coolblue

: van € 199,00 voor € 179,00 – Coolblue AirPods 4 : van € 199,00 voor € 179,00 – Bol

: van € 199,00 voor € 179,00 – Bol AirPods 4: van € 199,00 voor € 179,00 – Amazon

De beste Black Friday Apple AirPods Max-deals

Naast de AirPods 4 heeft Apple dit jaar een vernieuwde versie van de AirPods Max uitgebracht. De hoofdtelefoon beschikt nu over een usb-c-aansluiting, waardoor je nog maar één kabel nodig hebt om je iPhone, iPad, Mac en AirPods op te laden. Waar je bij de AirPods Pro 2 en de AirPods 4 alleen voor een witte uitvoering kunt kiezen, heb je bij de AirPods Max de keuze uit veel meer kleuren.

Apple heeft de AirPods Max dit jaar uitgebracht in de kleuren blauw, paars, middernacht, sterrenlicht en oranje. De hoofdtelefoon gaat lang mee, want na één keer volledig opladen heb je maar liefst twintig uur luistertijd. De AirPods Max beschikt verder over features als actieve ruisonderdrukking en ruimtelijke audio. Dit zijn de beste aanbiedingen van de AirPods Max tijdens Black Friday 2024:

De beste Black Friday Apple AirPods 3-deals

Ben je op zoek naar de AirPods met de laagste prijs? Dan zijn de AirPods 3 ook in 2024 nog een hele goede keuze. De AirPods 3 zijn de eerste reguliere AirPods met het moderne ontwerp, want de oortjes lijken op de AirPods Pro. Zo zijn de steeltjes van de oortjes veel korter en is de pasvorm verbeterd. Daarnaast beschikken de AirPods 3 over geavanceerde functies als ruimtelijke audio en drukbediening.

Met ruimtelijke audio registreren de oortjes alle bewegingen die je maakt met je hoofd. Op die manier komt het geluid van de serie, film of je muziek van alle kanten. De audio bedien je via de druksensoren van de AirPods, zodat je geen iPhone meer nodig hebt om je muziek te pauzeren of te hervatten. Je krijgt de AirPods 3 veel goedkoper met Black Friday, dit zijn de beste deals:

De beste Black Friday AirPods accessoires-deals

Heb je een nieuw paar AirPods uitgezocht tijdens Black Friday? Of ben je op zoek naar accessoires voor de oortjes? In dat geval kunnen beschermhoesjes voor de AirPods niet ontbreken. Met speciale hoesjes wordt de oplaadcase beschermd tegen krasjes en valpartijen. Bovendien kun je een touwtje vastmaken aan het hoesje, zodat je de AirPods niet zomaar verliest. Met Black Friday zijn ook de accessoires voor de AirPods in de aanbieding. Hier haal je ze nu met hoge korting:

Meer Apple-deals tijdens Black Friday 2024

Heb je jouw nieuwe AirPods gevonden en wil je geen Apple-deal missen tijdens Black Friday 2024? Houd iPhoned dan goed in de gaten, want wij verzamelen alle Black Friday-aanbiedingen voor je! Bekijk hier alle deals, zodat je altijd op de hoogte bent van de Black Friday-kortingen op producten van Apple:

De prijzen van bovenstaande producten zijn voortijdig door de partner aan ons aangeleverd. Het kan gebeuren dat de partner hier tijdens de daadwerkelijke Black Friday-periode aanpassingen op doet. Wij doen daarom ons best om zo snel mogelijk hierop te anticiperen, om jou de juiste deal te tonen.