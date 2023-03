Tijdelijk bizarre korting op de iPhone SE 2022 en Apple Watch Series 8

Tot 29 maart profiteer je bij Belsimpel van bizarre kortingen op diverse iPhones, Apple Watches en andere accessoires. iPhoned zet voor jou de beste aanbiedingen op een rij.

iPhone SE 2022 aanbieding: met Ben-abonnement

De iPhone SE 2022 is de nieuwste iPhone in de SE-serie. Dit toestel beschikt over een 4,7 inch lcd-scherm, 4GB RAM en de welbekende thuisknop. Dankzij de A15 Bionic-chip is deze SE een stuk krachtiger dan zijn voorgangers. De iPhone SE 2022 is verder voorzien van een 12-megapixelcamera en een 7 MP-frontcamera. Je hebt de keuze uit drie verschillende kleuren, namelijk: rood, zwart en wit. Verder is het toestel leverbaar met een opslagcapaciteit van 64GB, 128GB of 256GB.

Deze iPhone SE 2022 haal je nu extra voordelig in huis wanneer je het toestel combineert met een Ben-abonnement bij Belsimpel. Je profiteert dan van 2 euro korting per maand op je abonnement en betaalt ook geen aansluitkosten.

iPhone 14 aanbieding: met Tele2-abonnement

Ben je juist op zoek naar de nieuwste iPhone? Dan kan je ook bij Belsimpel terecht voor korting op de iPhone 14. De A15 Bionic-chip die we kennen van de iPhone 13 (mini) is ook terug te vinden in dit toestel. De iPhone is iets sneller geworden dan zijn voorganger en is daarnaast voorzien van meer werkgeheugen voor een nog betere ervaring. De iPhone 14 is leverbaar in 6 verschillende kleuren,namelijk; rood, zwart, wit, blauw, paars en de nieuwste gele kleur. Je hebt daarbij de keuze uit 128GB, 256GB en 512GB aan opslagcapaciteit.

Wanneer je de iPhone 14 combineert met een Tele2-abonnement, dan profiteer je van 2,50 euro korting per maand op je abonnement en gratis aansluitkosten. Staat er daarnaast nog een ander Tele2-abonnement op hetzelfde adres geregistreerd? Dan ontvang je ook nog eens tot 5GB extra data per maand.

iPhone 14 Pro Max aanbieding: met T-Mobile-abonnement

Heb je graag de nieuwste iPhone, maar ben je op zoek naar net wat meer functies? dan is de iPhone 14 Pro Max de juiste keuze voor jou. Het is de beste iPhone van het moment en hij is voorzien van een 48-megapixelcamera. Ook beschikt de 6,7-inch iPhone over de nieuwste A16 Bionic-chip die zo’n 10 tot 17 procent sneller is dan de Bionic-chip op de iPhone 13 Pro. Op de Pro toestellen is daarnaast de bekende notch vervangen voor het ‘Dynamic Island’.

Combineer je de iPhone 14 Pro Max nu met een abonnement van T-Mobile, dan ontvang je per maand een korting van 2,50 euro. Zijn er meer mensen met een T-Mobile-abonnement op jouw adres? Dan krijg je nog eens 2,50 euro extra korting per maand en 2GB extra data per maand.

iPhone 13 aanbieding: met Tele2-abonnement

De iPhone 13 is het instapmodel in de 13-serie. Het toestel is uitgebreid met meer opslag: het standaardmodel komt nu namelijk met 128GB opslag in plaats van 64GB. Verder gaat de batterij van de 13 gemiddeld zo’n 2,5 uur langer mee dan bij de iPhone 12 dankzij de A15-Bionic chip die een stuk energiezuiniger is. De iPhone 13 biedt ondersteuning voor 5G. Je hebt de keuze uit vijf verschillende kleuren: roze, blauw, zwart, wit en rood.

Bij de aanschaf van de iPhone 13 in combinatie met een Tele2-abonnement ontvang je bij Belsimpel 2,50 euro korting op je maandbedrag. Heb je ook al een Tele2-abonnement of T-Mobile thuis? Dan ontvang je nog eens tot 5GB extra data per maand.

iPhone 13 mini aanbieding: met T-Mobile-abonnement

In de iPhone 13-serie is de iPhone 13 mini de kleinste, maar qua specificaties is het toestel hetzelfde als de iPhone 13. De iPhone komt met dezelfde super snelle A15-chip en de standaard 128GB aan opslag. Verder beschikt het toestel over een 5,4 inch oled-scherm en vinden we aan de achterkant een telelens en groothoeklens van 12 megapixel.

Als je kiest voor de iPhone 13 mini in combinatie met een T-Mobile abonnement dan bespaar je 2,50 euro per maand op de abonnementsprijs. Heb je daarnaast meerdere mobiele abonnementen van T-Mobile thuis? Dan ontvang je ook nog eens 2,50 euro korting per maand (en 2GB extra data).

Apple Watch Series 8 aanbieding

De Apple Watch Series 8 lijkt in veel opzichten op zijn voorganger: de Apple Watch Series 7. Toch zijn er een aantal nieuwe functies aan de Watch toegevoegd. Zo beschikt de Series 8 nu over een sensor waarmee de lichaamstemperatuur gemeten kan worden en is deze uitgebreid met crashdetectie. Dankzij deze crashdetectie kan een auto-ongeluk geregistreerd worden op de Watch, waarna de nooddiensten gebeld worden. De nieuwe Apple Watch Series 8 is verkrijgbaar in meerdere kleuren waaronder middernacht, sterrenlicht, rood en zilver.

Tijdens de Bizarre Belsimpel Dagen scoor je de Apple Watch Series 8 in 45mm en 41mm met 30 euro korting. Voor de 41mm betaal je dan nog maar 444,95 euro en voor de 45mm nog maar 479,95.

Accessoires-deals

Naast de bovenstaande Apple-deals profiteer je ook van hoge kortingen op diverse accessoires. Ben je bijvoorbeeld op zoek naar een nieuwe koptelefoon? Dan komt dat goed uit! Zo haal je de Beats Solo 3 en Beats Studio 3 koptelefoons tijdens de Bizarre Belsimpel Dagen met hoge korting in huis. Je voordeel loopt daarbij op tot 60 euro.