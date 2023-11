Dit zijn de 39 beste Apple-deals voor Cyber Monday 2023

Black Friday is achter de rug, maar Cyber Monday 2023 is er speciaal voor de beste elektronica-aanbiedingen. Benieuwd wat de beste Apple-deals zijn? Wij hebben er 39 voor je opgesomd.

Cyber Monday 2023: dit zijn de 39 beste Apple-deals

We konden al even genieten van de goede Apple-deals, maar na Black Friday volgt traditiegetrouw Cyber Monday. Vandaag is de laatste dag om te profiteren van de beste aanbiedingen, daarom hebben we de beste 39 Apple-deals nog eens voor je verzameld.

Vielen de aanbiedingen je tijdens Black Friday tegen? Dan scoor je die nieuwe iPhone, Apple Watch of MacBook nu met Cyber Monday 2023. Dit zijn de 39 beste aanbiedingen per productcategorie. Zo vind je jouw deal zo snel mogelijk, want voor je het weet is het product uitverkocht. De deals gelden namelijk vaak zolang de voorraad strekt en OP = OP.

De beste Cyber Monday iPhone-deals

Heb je een nieuwe iPhone nodig, dan is nu het moment om hem in huis te halen. Tijdens Cyber Monday zijn verschillende modellen voordelig in huis te halen. Hieronder zie je waar je jouw nieuwe toestel zo goedkoop mogelijk haalt.

De beste Cyber Monday-deals voor iPhone met abonnement

Nog meer geld besparen doe je vaak door ook een abonnement af te sluiten. Providers en webwinkels geven kortingen op het toestel en dankzij Cyber Monday wordt er nog meer met prijzen gestunt. Dit is waar je een nieuwe iPhone met abonnement het beste afsluit.

11. iPhone 15 (Mobiel.nl): tot €297 voordeel met een abonnement van Odido

12. iPhone 15 Plus (GSMweb): voordeel met een abonnement van Odido

13. iPhone 15 Pro (Belsimpel): voordeel met abonnement van KPN

14. iPhone 15 Pro Max (Belsimpel): voordeel met abonnement van KPN

15. iPhone 14 (Belsimpel): tot €179 voordeel met een abonnement van Odido

16. iPhone 14 Pro: extra voordeel met een KPN abonnement – Belsimpel

17. iPhone 14 Pro Max: extra voordeel met een Odido abonnement – Belsimpel

De beste Cyber Monday Apple Watch-deals

Houd je van sporten en heb je graag meer inzicht in je prestaties? Of misschien vind je het gewoon handig om al je meldingen direct op je pols binnen te krijgen. Wij vertellen je waar je je Apple Watch het beste koopt.

18. Apple Watch Series 9 (41mm): van €449,00 voor €419,00 – Coolblue

19. Apple Watch Series 8 (41mm) Rood: van €499,00 voor €325,95 – Mobiel.nl

20. Apple Watch Series 7 (45mm) Rood: voor €358,00 – Bol

21. Apple Watch Ultra 2 (49mm) van €899,00 voor €849,00 – Coolblue

22. Apple Watch SE (40mm): van €279,00 voor €269,95 – Amazon

De beste Cyber Monday AirPods-deals

De draadloze oordopjes die het beste met je iPhone samenwerken, zijn natuurlijk die van Apple zelf. Of je nu gewoon af en toe wat muziek luistert of elke dag en uitgebreide mogelijkheden wilt, wij weten waar je de AirPods het beste koopt tijdens Cyber Monday 2023. Check het hieronder.

23. AirPods 2: van €149,00 voor €127,00 – Amazon

24. AirPods 3: van €199,00 voor €173,95 – Mobiel.nl

25. AirPods Pro 2: van €299,95 voor €247,95 – Mobiel.nl

26. AirPods Pro 2 USB-C: van €279,00 voor €239,00 – Amazon

27. AirPods Max: van €579,00 voor €549,00 – Amazon

De beste Cyber Monday iPad-deals

Welke iPad heb jij op het oog? Welke je ook kiest, hij is tijdens Cyber Monday voordelig te scoren. Hier moet je zijn om zo goedkoop mogelijk uit te zijn.

28. iPad Air 2022 64GB: van €989,00 voor €810,00 – Amazon

29. iPad 2021 64GB: van €389,00 voor €329,00 – MediaMarkt

30. iPad 2022 64GB: van €589,00 voor €498,59 – Amazon

31. iPad Pro 2022 128GB: van €1469,00 voor €1319,00 – Coolblue

32. iPad Mini 2021 64GB: van €659,45 voor €636,46 – Amazon

De beste Cyber Monday MacBook-deals

Je bent het productiefst op een MacBook. Die haal je met Cyber Monday voordeliger in huis. Hieronder vind je de beste MacBook-deals voor Cyber Monday 2023.

33. MacBook Air M2 256GB (13-inch): van €1.299,00 voor €1.129,00 – Coolblue

34. MacBook Air M2 256GB (15-inch): voor €1.399,00 – MediaMarkt

35. MacBook Air M1 256GB (13-inch): van €949,00 voor €919,00 – MediaMarkt

36. MacBook Air M2 256GB (13-inch): van €1.199,00 voor €1.129,00 – MediaMarkt

37. MacBook Pro 2023 M3 512GB (14-inch): van € €2.029,00 voor €1.868,00 – YourMacStore

De beste Cyber Monday iMac-deals

Een groot scherm werkt nóg comfortabeler. Die nieuwe iMac koop je natuurlijk tijdens Cyber Monday 2023. We vertellen je per model waar je moet zijn.

38. iMac 2021 M1 256GB | 8GB Roze: van €1.599 voor €1.388,00 – MediaMarkt

39. iMac 2023 M3 256GB | 8GB Roze: van €1.619 voor €1.503,00 – YourMacStore

De prijzen van bovenstaande producten zijn voortijdig door de partner aan ons aangeleverd. Het kan gebeuren dat de partner hier tijdens de daadwerkelijke Cyber Monday-periode aanpassingen op doet. Wij doen daarom ons best om zo snel mogelijk hierop te anticiperen, om jou de juiste deal te tonen.