Black Friday is weer voorbij dit jaar, maar op Cyber Monday hebben we nog een aantal interessante Sonos Move-aanbiedingen. Je haalt nu deze draadloze speaker met flinke korting in huis!

Laatste Black Friday-aanbiedingen op Cyber Monday: Sonos Move

De Black Friday-aanbiedingen zijn zo goed als voorbij, maar op Cyber Monday zijn er hier en daar toch nog een paar goede deals te scoren. Zo kun je nu de Sonos Move met flinke korting kopen!

Heb je altijd al een draadloos hifi-systeem willen hebben die je hele huis met geluid kan vullen? Dan ben je bij Sonos aan het juiste adres! Met deze Sonos Move maak je alvast een goede start!

De Sonos Move heeft een adviesprijs van 399 euro, maar is nu met deze aanbiedingen voor 277 euro te koop! Je krijgt dan meer dan 30 procent korting. Wees er wel snel bij, want ook hiervoor geldt: OP = OP.

Meer over de Sonos Move

De Sonos Move beschikt over zowel wifi als bluetooth. De draadloze speaker staat in zijn eigen oplaadhouder, maar je kunt hem ook makkelijk oppakken en meenemen (er zit zelfs een handvat aan). Muziek stream je via wifi en als er geen draadloos netwerk in de buurt is kun je ook bluetooth gebruiken.

De speaker is de te bedienen met je stem, via de Sonos-app of AirPlay 2 (dus ook met je iPhone, iPad en Macbook). Ook heeft de Sonos Move de Google Assistant ingebouwd, hiermee kan je eenvoudig muziek afspelen, wekkers zetten en luisteren naar het nieuws. Verder is de speaker stof- en waterbestendig en kan (volgens Sonos) tegen een stootje, regen, vocht en hoge temperaturen.

Op een volle accu kun je tot 10 uur naar muziek luisteren. Wanneer je onderweg bent, kun je de speaker via usb-c van stroom voorzien, wat wel minder snel gaat. Wil je gebruikmaken van de beste Sonos Move-aanieding? Klik dan snel op onderstaande button!

