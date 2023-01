Coolblue Beter Week 2023: de beste Apple-deals op een rij

Bij Coolblue is de Beter Week 2023 van start gegaan. Tijdens deze actieweek krijg je hoge kortingen op diverse producten. Voor de Apple-liefhebber zitten er ook een aantal mooie aanbiedingen tussen. iPhoned heeft de beste deals voor je op een rijtje gezet.

Apple-deals tijdens de Coolblue Beter Week 2023

Van maandag 23 januari tot en met zondag 29 januari staat Coolblue in het teken van de Beter Week. Wat is de Beter Week 2023? Tijdens deze actieweek biedt Coolblue jou de beste deals op het gebied van smartphones, smartwatches, televisies, laptops en tablets.

Coolblue heeft ook gedacht aan de Apple-liefhebber en heeft hier een aantal mooie Apple-deals voor uitgezocht. Wat dacht je bijvoorbeeld van de nieuwste iPhone 14 (Plus) of de Apple Watch Series 8. Beiden haal je nu met hoge korting in huis maar wees er wel snel bij, want tijdens de Beter Week geldt OP=OP.

Apple Watch Series 8-deals

Deze nieuwe Apple Watch heeft veel weg van de Apple Watch Series 7 maar is uitgebreid met meerdere nieuwe functies. Bijvoorbeeld een sensor voor het meten van de lichaamstemperatuur, crashdetectie om ongelukken te kunnen registreren en een ‘low power’ mode waarmee je 36 uur vooruit kan op een enkele lading. De Apple Watch Series 8 komt in een aantal nieuwe kleuren zoals middernacht, sterrenlicht, Product(RED) en zilver. Daarnaast zijn er ook 3 roestvrijstalen kleuren: zilver, goud en grafiet.

iPhone 14-deals

In september 2022 presenteerde Apple de iPhone 14. Qua uiterlijk is de iPhone 14 vrijwel ongewijzigd ten opzichte van de iPhone 13. Alleen het camerasysteem heeft meer ruimte in beslag genomen op de achterkant van het toestel.

De iPhone 14 is het instapmodel van Apple en beschikt over een 6,1 inch Super Retina XDR OLED-scherm. Het toestel is uitgerust met een A15 Bionic-chip die ook terug te vinden is in de iPhone 13-toestellen. Daarnaast bevat de iPhone 14 ook een RAM-uitbreiding van 4GB naar 6GB.

iPhone 14 Plus-deals

De iPhone 14 Plus is in vele opzichten hetzelfde als de iPhone 14. Het toestel is leverbaar in dezelfde kleuren als de standaard iPhone 14: middernacht, Product(RED), paars, wit en blauw.

Een aantal kleine verschillen zijn de grootte van het scherm en de batterijduur. Waar de iPhone 14 een scherm heeft van 6,1 inch bevat de iPhone 14 Plus een scherm van 6,7 inch. Daarnaast gaat de batterij van de 14 Plus zo’n 6 uur langer mee dan bij het standaard iPhone 14 model.

iPhone 12-deal

De iPhone 12 mag dan inmiddels meer dan een jaar oud zijn, maar deze wordt nog steeds verkocht bij Apple zelf. De verschillen met de iPhone 13 zijn zo klein dat het daarom nog steeds de moeite waard is om het toestel aan te schaffen.

Aan de voorkant van het toestel is een 6,1 inch scherm te zien die beschikt over een ververssnelheid van 60Hz zoals je gewend bent van de voorgaande iPhones. Aan de achterkant van de iPhone 12 vind je een 12-megapixel groothoeklens en een 12-megapixel-ultragroothoeklens die ook in 2023 nog fantastisch werken.

Andere Coolblue Beter Week-deals

Niet gevonden wat je zocht? Naast deze scherpe Apple-deals zijn er ook nog genoeg andere interessante aanbiedingen te vinden. Denk bijvoorbeeld aan hoge kortingen op bluetooth-speakers, koptelefoons en powerbanks.