UEFA Champions League finale streamen? Hier kijk je PSG – Inter helemaal gratis

Wil je de UEFA Champions League-finale live volgen? iPhoned zet voor je op een rij welke opties je hebt om de wedstrijd te kijken met of zonder Ziggo.

Hier kijk je de Champions League finale gratis

De UEFA Champions League-finale tussen Paris Saint-Germain en Inter Milan belooft een zinderend voetbalduel te worden. Wil je geen seconde missen? In dit artikel lees je precies hoe je de wedstrijd live kunt kijken via Ziggo, thuis op tv of onderweg via de app. Én hoe je de finale kunt streamen vanuit het buitenland met een VPN.

De finale tussen PSG – Inter kijken via Ziggo

Wil je de UEFA Champions League-finale tussen Paris Saint-Germain en Inter Milan live kijken? Als Ziggo-klant is dat heel eenvoudig: je kunt de wedstrijd namelijk gratis volgen via Ziggo Sport, dat te zien is op kanaal 14. De uitzending begint om 19:30 uur met een uitgebreide voorbeschouwing. De aftrap van de finale volgt om 21:00 uur. Zo hoef je als Ziggo-abonnee niets te missen van deze spannende ontknoping van het toernooi.

Niet thuis tijdens de wedstrijd? Stream dan via Ziggo Go

Ben je niet thuis tijdens de finale of kijk je liever op een ander scherm dan je televisie? Geen probleem. Dankzij de Ziggo GO-app kun je de wedstrijd ook eenvoudig streamen op je smartphone, tablet of laptop. Het enige wat je nodig hebt is een actief Ziggo-abonnement en een Mijn Ziggo-account.

Zodra je bent ingelogd in de app of op ziggogo.tv, kun je via het menu of de tv-gids direct naar kanaal 14 gaan, hetzelfde kanaal waarop de finale ook op tv wordt uitgezonden. De stream is van hoge kwaliteit en werkt niet alleen thuis, maar ook overal binnen de EU. Zo hoef je de Champions League-finale tussen PSG en Inter niet te missen, waar je ook bent.

Champions League kijken zonder Ziggo: al voor €3,39

In Nederland bezit Ziggo de uitzendrechten van de Champions League, wat betekent dat je niet zomaar overal en altijd gratis toegang hebt tot alle wedstrijden. In andere Europese landen ligt dat anders: daar worden veel wedstrijden wél zonder extra kosten uitgezonden. Zo zendt de publieke omroep in Duitsland en Spanje Champions League-wedstrijden live uit.

Hoe werkt een VPN

Wil je hiervan profiteren? Dan kun je gebruikmaken van een VPN-dienst. Hiermee verander je virtueel van locatie, bijvoorbeeld naar Duitsland of het VK. Vervolgens bezoek je simpelweg de website van de betreffende zender of streamingdienst en kun je daar de finale gratis en legaal bekijken.

Een VPN-abonnement kost meestal maar een paar euro per maand. Veel aanbieders hebben ook een gratis proefperiode, waardoor je zelfs tijdelijk zonder kosten gebruik kunt maken van hun dienst. Zo kun je de Champions League-finale alsnog gratis streamen al is het dan met een kleine omweg.

Waar kan je de Champions League gratis kijken? Via Ziggo Sport Free kun je de finale gratis kijken of via de Ziggo GO-app. Waar zenden ze de Champions League finale uit De Champions League-finale is zaterdag 31 mei om 21:00 uur gratis te zien op Ziggo Sport via tv of via de Ziggo GO-app.