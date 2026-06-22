Waarom je deze retro smartwatch van Casio wilt hebben

Casio-horloges zijn al jaren populair, maar dit model is extra cool. De Casio ABL-100WE combineert de herkenbare retro-look van vroeger met slimme functies die je normaal bij een smartwatch verwacht. En er is nu een vette aanbieding.

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Wil je wel slimme functies om je pols, maar geen smartwatch die je iedere dag moet opladen? Dan is de Casio ABL-100WE precies zo’n horloge waar je even twee keer naar kijkt. Hij oogt als een klassiek digitaal Casio-horloge uit de jaren tachtig, maar heeft onder de retro-buitenkant verrassend moderne functies.

Bij Amazon.nl is de populairste Casio nu flink goedkoper. De ABL-100WE (met de chique zwarte 1BEF-kleur) kost normaal 79,90 euro, maar is op moment van schrijven afgeprijsd naar 64,10 euro. Dat is een korting van 20 procent.

Retro Casio met slimme functies

Wat dit model zo aantrekkelijk maakt, is de combinatie van oud en nieuw. Je krijgt het bekende vintage uiterlijk van een digitaal Casio-horloge, compleet met monochroom lcd-scherm en metalen bandje. Maar ondertussen zit er ook bluetooth in, werkt hij samen met de Casio-app en telt hij je stappen.

De Casio ABL-100WE is dan ook geen Apple Watch-vervanger in de klassieke zin. Je krijgt geen groot kleurenscherm, geen appwinkel en geen eindeloze stroom notificaties. En dat is juist de charme. Dit is een slimme Casio voor wie vooral géén drukke smartwatch wil dragen.

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Een smartwatch zonder oplaadstress

Via de Casio-app stel je onder meer wekkers, timers, wereldtijd en algemene horloge-instellingen in. Dat scheelt behoorlijk wat gehannes met de kleine knopjes op het horloge zelf. Ook synchroniseert de tijd automatisch met je iPhone, zodat je horloge altijd goed staat.

Daarnaast heeft de ABL-100WE een ingebouwde stappenteller. Je ziet op het scherm hoeveel stappen je hebt gezet en in de app kun je je activiteit bijhouden. Verwacht geen uitgebreide gezondheidsfuncties zoals op een Apple Watch, maar voor een snelle blik op je dagelijkse beweging is het meer dan genoeg.

En het mooiste: je hoeft dit horloge niet iedere avond aan de oplader te hangen. Waar een Apple Watch vaak na een dag of twee weer stroom nodig heeft, gaat de batterij van de Casio ABL-100WE volgens Casio ongeveer twee jaar mee. Dat past perfect bij het idee van dit horloge: slim genoeg om handig te zijn, maar simpel genoeg om geen gedoe te worden.

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De handigste functie zit verstopt

Een van de fijnste slimme functies is de telefoonvinder. Houd je de Search-knop op het horloge ingedrukt, dan laat je iPhone een geluid horen – zolang hij in de buurt is. Dat klinkt simpel, maar iedereen die wel eens zijn telefoon tussen de bankkussens, onder een jas of in een andere kamer is kwijtgeraakt, weet hoe handig dit is.

Qua uiterlijk is de ABL-100WE precies wat je van een Casio Vintage-model hoopt. De rechthoekige kast, de technische tekstjes rondom het scherm en het roestvrijstalen bandje geven het horloge die herkenbare jaren tachtig-look. Het scherm is altijd aan en blijft goed afleesbaar, zonder dat je met polsbewegingen of helderheidsinstellingen bezig bent.

Hier bestel je de Casio ABL-100WE

Zoek je een horloge dat er klassiek uitziet, maar net wat slimmer is dan een standaard digitaal klokje? Dan is de Casio ABL-100WE-1BEF een van de leukste deals van dit moment. Je krijgt een stappenteller, bluetooth, app-bediening, wereldtijd, timers, wekkers en een telefoonvinder – zonder dagelijkse oplaadstress.

Bij Amazon.nl is de Casio ABL-100WE-1BEF nu tijdelijk afgeprijsd van 79,90 euro naar 64,10 euro. Daarmee haal je voor weinig geld een populaire retro-Casio met slimme extra’s in huis.