Zo maak je CarPlay volledig draadloos (voor minder dan 50 euro)

Heeft jouw auto ondersteuning voor CarPlay, maar alleen met een bekabelde verbinding? Zo maak je CarPlay voor minder dan 50 euro helemaal draadloos!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

CarPlay draadloos maken

CarPlay is dé manier om je iPhone op een veiliger manier in de auto te gebruiken. Inmiddels bieden meer dan 800 automodellen ondersteuning voor CarPlay, waaronder wagens van merken als Renault, Citroën, Ford, Fiat en Nissan. Het verbinden van je iPhone met de wagen gebeurt vaak via een bekabelde verbinding, omdat alleen de nieuwste auto’s beschikken over CarPlay die draadloos werkt.

De nieuwste wagens gebruiken bluetooth om de iPhone met CarPlay te verbinden. Bij eerdere auto’s is dat helaas niet mogelijk, waardoor je altijd een kabel moet aansluiten op je iPhone. Doe je dat liever niet, of is jouw kabel recent kapotgegaan? In dat geval is er een gemakkelijke manier om CarPlay in iedere auto tóch draadloos te maken. Met de Buddi Play-adapter heb je helemaal geen kabel meer nodig. Je haalt het apparaatje al voor 49,95 euro in huis, bekijk de Buddi Play-adapter hier:

Voordelen van de adapter

Voor de Buddi Play-adapater heb je wél een kabeltje nodig, die je in de doos erbij krijgt. Deze kabel steek je in een usb-aansluiting van de wagen, om de adapter aan te sluiten. Op het scherm van CarPlay verschijnt vervolgens een menu, zodat je iPhone draadloos verbinding kan maken met de Buddi Play-adapter. Is dat gelukt? Dan is CarPlay draadloos te gebruiken in je auto, want de adapter verbindt voortaan automatisch met je iPhone.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het is dus slechts eenmalig nodig om je iPhone handmatig te verbinden met de Buddi play-adapter. Na de installatie maakt het apparaatje vanzelf verbinding met je iPhone, zodat CarPlay automatisch draadloos wordt opgestart in de auto. Bij de draadloze versie van CarPlay heb je nog steeds toegang tot alle functies. Zo kun je navigeren via Apple Kaarten en luisteren naar je favoriete muziek in Spotify. Er geen dus geen onderdelen verloren bij de draadloze verbinding met CarPlay.

Meer manieren voor draadloos CarPlay

Om de Buddi Play-adapter te gebruiken heb je een iPhone 6 of nieuwer nodig, die minimaal op iOS 10 draait. Dat betekent dat het apparaatje voor vrijwel alle gebruikers geschikt is. De adapter werkt daarnaast in alle wagens, die nu al over een bekabelde versie CarPlay beschikken. Wil je jouw iPhone niet meer continu opladen tijdens het rijden, om te voorkomen dat de accu verslechtert? En wil je dat jouw iPhone direct verbindt met CarPlay? Dan is de Buddi Play-adapter een goedkope en gemakkelijke manier om CarPlay draadloos te gebruiken.

De eerste versie van de adapter is voor slechts 49,95 euro verkrijgbaar. Vind je het niet erg om wat meer te betalen? In dat geval kun je ook voor de tweede generatie van het apparaat kiezen. Grootste voordeel van de Buddi Play 2-adapter is dat de iPhone sneller draadloos verbindt met CarPlay. Daarnaast heeft het toestel een vernieuwd design. Benieuwd hoe dat eruitziet? Bekijk hier de Buddi Play 2-adapater voor CarPlay: