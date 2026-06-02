Op vakantie met de auto? Met deze 5 Apple CarPlay-dongles laat je de kabel thuis

Ga je binnenkort met de auto op vakantie en wil je je favoriete muziek draaien en navigeren zonder gedoe met kabels? Een draadloze Apple CarPlay-dongle is dan precies wat je nodig hebt. iPhoned zet de beste opties voor je op een rij.

Zo maak je Apple CarPlay draadloos zonder gedoe met kabels

Met Apple CarPlay verbind je je iPhone met het scherm van je auto. iOS neemt het display over, zodat je eenvoudig je muziek beheert, navigeert en telefoongesprekken aanneemt. De app-icoontjes zijn bewust groter dan op je iPhone, en je kunt alles bedienen via Siri. Zo blijven je ogen op de weg. Normaal doe je dat via een kabel, maar met een draadloze dongle hoeft dat niet meer. Je stapt in, en de verbinding is er gewoon.

Hieronder vind je de beste draadloze CarPlay-dongles die je nu kunt aanschaffen. Ze zijn allemaal geschikt voor auto’s die al bekabelde Apple CarPlay ondersteunen.

1. Buddi Play 2: voor 79,95 euro

De Buddi Play 2 zet je bestaande bekabelde CarPlay-systeem om naar een volledig draadloze verbinding. Je hoeft je iPhone dus nooit meer aan te sluiten met een kabel. Handig als je regelmatig in en uit de auto stapt. De adapter werkt op zowel 5,8GHz als 2,4GHz, wat zorgt voor een stabiele verbinding zonder vertragingen. Je touchscreen en de knoppen op het stuur blijven gewoon werken zoals je gewend bent.

Heb je meerdere bestuurders in huis? Je kunt meerdere iPhones koppelen aan de Buddi Play 2. De adapter verbindt automatisch met de iPhone die het laatst gebruikt is, zodat niemand extra stappen hoeft te zetten. Je haalt deze Buddi Play 2 al in huis voor 79,95 euro.

2. AAWireless Two+: voor 64,99 euro

In het verleden was AAWireless alleen beschikbaar voor Android-telefoons, maar met de komst van de gloednieuwe TWO+ is het nu ook mogelijk om hem te verbinden met iOS. Met de handige knop wissel je snel van de ene telefoon naar de andere. Dat is ideaal als de auto door meerdere personen gebruikt wordt. Je haalt hem in huis via de website van AAWireless zelf voor 64,99 euro.

3. Carlinkit 5.0 van 65 euro voor 39,99 euro

De Carlinkit 5.0 werkt zowel met iPhone als Android-toestellen, mits je minimaal iOS of Android 10 gebruikt. Je kunt tot vijf verschillende apparaten opslaan, wat het apparaat ideaal maakt voor gedeeld autogebruik. Opnieuw koppelen is daardoor niet steeds nodig. Ook spraakbediening wordt ondersteund: zo kun je bijvoorbeeld Siri vragen om een bericht te sturen met je verwachte aankomsttijd. Je scoort deze handige CarPlay-adapter nu tijdelijk voor 39,99 euro bij Bol.

4. Optimera 2-in-1 Pro: van 49,95 euro voor 44,95 euro

De Optimera 2-in-1 CarPlay Dongle Pro zet bedrade Apple CarPlay en Android Auto om naar een draadloze verbinding in de auto. Je plugt de dongle simpelweg in de USB- of USB-C-poort, koppelt je iPhone of Android-toestel één keer via Bluetooth en daarna verbindt hij automatisch bij elke rit. Zo kun je onder andere Spotify, navigatie en bellen gebruiken zonder gedoe met kabels.

Door het compacte formaat valt de adapter nauwelijks op in het interieur. De verbinding is doorgaans snel en stabiel, en met de meegeleverde USB-C-adapter is hij geschikt voor verschillende soorten aansluitingen.

5.CarlinKit Mini Ultra 3: van 44,99 euro voor 34,99 euro

De CarlinKit MINI Ultra 3 is een compacte draadloze CarPlay-adapter die bedoeld is om een bekabeld CarPlay-systeem in de auto om te zetten naar een draadloze verbinding. Je sluit de dongle aan op de USB-poort van je auto en koppelt je iPhone of Android-smartphone één keer. Daarna maakt hij automatisch verbinding zodra je instapt, zonder dat je opnieuw kabels hoeft te gebruiken.

Het apparaat is vooral gericht op gemak en minimalisme: door het kleine formaat valt hij nauwelijks op in het interieur. Je kunt vervolgens gewoon navigatie, muziek en bellen gebruiken via CarPlay of Android Auto, maar dan volledig draadloos. Ideaal voor wie zijn auto wil upgraden zonder dure inbouw of aanpassingen. Je haalt deze kleine compacte dongle bij Amazon tijdelijk in huis voor 34,99 euro in plaats van 44,99 euro.