CANAL+ naar Nederland: dit moet je weten over de nieuwe streamingdienst (ADV)

Sinds 4 december zijn we weer een streamingdienst rijker in Nederland. Via CANAL+ krijg je toegang tot een ruim aanbod aan series en films. We vertellen je alles over de nieuwe streamingdienst.

CANAL+ in Nederland

Het aanbod aan streamingdiensten is in Nederland al enorm, maar sinds 4 december is er nog interessante speler. Het gaat om CANAL+ die zich onderscheid door een breed aanbod in films en series. Ga je liever voor één abonnement met films, series én sport? Kies dan voor Canal Digitaal.

Een maand CANAL+ kijken kost je slechts 4,99 euro per maand. Sluit je direct voor een jaar af, dan betaal je geen 59,88 euro, maar 49,90 euro voor 12 maanden. Dat betekent dat je twee maanden gratis kijkt. Liever eerst uitproberen? De eerste zeven dagen zijn gratis.

Europese producties op CANAL+

Canal Digitaal kende je vast al als televisie-aanbieder, maar het bedrijf lanceert nu ook een streamingdienst. CANAL+ is in al meer dan 50 landen actief en heeft ondertussen ruim 25 miljoen abonnees verspreid over Europa, maar ook Azië en Afrika. De focus ligt op Europa, waardoor je vooral naar Europese producties kijkt.

Ook in Nederland mogen we nu genieten van de toffe series en films die CANAL+ biedt. Heb je al een abonnement van Canal Digitaal? Dan kijk je via de vertrouwde app naar hetzelfde aanbod.

Het uitgebreide aanbod

Het aanbod van CANAL+ bestaat uit verschillende originals, maar ook titels van Viaplay, Fremantle, NPO, Lionsgate en Lumière. Voor iedereen zit er wel wat tussen: van drama tot horror. Voor de komedie-liefhebber is er Bad Moms en voor een beetje actie kijk je naar The Girl in the Spider’s Web of House of Gucci. Kinderen kijken naar Minoes, Dummie de Mummie en Abeltje.

Ook kijk je naar Nederlandse producties als De hel van ’63 en Zwartboek. Kijk je liever een serie? Dan heb je de keuze uit bekende klassiekers zoals Nashville, maar het serie-aanbod bestaat voornamelijk uit originals. Zo zit je op het puntje van je stoel met The Brigade, over een eliteteam van de politie die terrorisme bestrijdt in Parijs tijdens de nasleep van de aanslag op theater Bataclan in 2015.

Bomvol explosies en adrenaline

Hou jij wel van wat actie, explosies en adrenaline in je kijkvoer? Dan zit je bij CANAL+ goed, want de streamingdienst heeft een speciaal kanaal boordevol deze beelden. De hele dag door kijk je naar de beste films en series. Elke dinsdag tot en met zaterdag kijk je zelfs een gloednieuwe film. Op dat tijdstip is er namelijk een première. Het enige dat jij moet doen, is om de juiste tijd klaar zitten. Aanraders die je op dit kanaal ziet zijn:

Negotiator (Iedere zaterdag om 20:30 op CANAL+ Action)

Furia (Dag en tijd nog niet bekend)

The Brigade (Iedere vrijdag om 20.30 op CANAL+ Action)

Bad Cop (Iedere zaterdag om 21:30 op CANAL+ Action)

Stream series, films én sport

Geen eredivisiewedstrijd meer missen? CANAL+ heeft de handen ineengeslagen met ESPN. Kies voor de Canal Digitaal 3-in-1 TV App en je krijgt toegang tot alle films en series die CANAL+ te bieden heeft, meer dan 75 tv-zenders én ESPN Compleet.

Kijk live naar je favoriete programma’s op één van de 75 tv-zenders. Is er even niets voor je op? Dan stream je on-demand een film of serie. Zodra je favoriete voetbalteam speelt, schakel je over naar de wedstrijd.

Voor Canal Digitaal 3-in-1 wordt maandelijks 14,95 euro van je bankrekening afgeschreven. Voldoet de dienst niet meer aan je verwachtingen? Dan zeg je het gewoon op. Canal Digitaal 3-in-1 is namelijk maandelijks opzegbaar.

Kijk 7 dagen gratis

Je abonneren doe je door de CANAL+-app te downloaden in de App Store. Probeer CANAL+ zeven dagen lang gratis uit. Daarna betaal je 4,99 euro per maand, maar het is ook mogelijk om direct voor een jaar af te sluiten. Dat levert je twee maanden gratis kijken op, want in plaats van 59,88 euro wordt er 49,90 euro van je rekening afgeschreven.