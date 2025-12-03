Dit zijn de beste cadeaus onder de 15 euro voor Apple-liefhebbers!

De feestdagen staan voor de deur dus dat betekent dat het tijd is voor cadeautjes! We hebben de leukste cadeaus tot 15 euro voor je verzameld!

De leukste cadeaus tot 15 euro voor Apple-liefhebbers

December staat in het teken van het geven (en krijgen) van cadeaus. Deze hoeven echt niet zo duur te zijn, al helemaal niet bij dobbelspelletjes of surprises. Ben jij nog op zoek naar een leuk én goedkoop cadeautje voor de feestdagen? Wij hebben een aantal toffe cadeaus tot 15 euro voor je verzameld, oplopend in prijs. Hier zal elke Apple-liefhebber blij mee zijn!

1. Handschoenen voor de iPhone

Het bedienen van een iPhone is in de winter soms best een uitdaging, zeker met handschoenen aan. Daarom zijn handschoenen die wél met het touchscreen van je iPhone werken een ideaal cadeau voor de feestdagen. Je koopt dit soort handschoenen tegen een behoorlijk lage prijs. Bij Bol.com zelfs al voor 4,59 euro!

Je kunt uit verschillende kleuren kiezen bij deze handschoenen, wel zo leuk als je weet aan wie je het cadeau geeft tijdens de feestdagen. Wil je nog minder geld uitgeven aan handschoenen? Dan zijn deze handschoenen ook nog een optie, voor maar 1,69 euro. De handschoenen van Bol haal je hieronder:

2. Slimme lampen

Het wordt steeds goedkoper om je huis slim te maken, zo betaal je ook steeds minder voor slimme lampen. Calex biedt verschillende slimme lampen aan, waarmee je de sfeer van je huis aan iedere situatie kunt aanpassen. Voor deze lamp betaal je nu nog maar 9,99 euro en de lamp ondersteunt Apple HomeKit!

3. AirTag van Kruidvat

Wil je een AirTag cadeau geven voor de feestdagen, maar vind je Apple’s tracker te duur? Een van de beste AirTag-alternatieven die je nu kunt kopen is die van de Kruidvat: de Kruidvat Smart Finder. De zender heeft ondersteuning voor ‘Zoek mijn’ en is zichtbaar op al je Apple-apparaten. Het apparaatje kan bovendien geluid afspelen, waardoor je hem zo gevonden hebt.

De Kruidvat Smart Finder is te koop voor slechts 9,99 euro per 2 stuks! Dat is een stuk goedkoper dan Apple’s AirTag, die je voor € 34,99 hebt. De tracker ziet er iets minder mooi uit dan een AirTag, maar is perfect om in je tas te verstoppen. Je haalt de Kruidvat Smart Finder hier:

4. AirPods hoesjes

De meeste Apple-liefhebbers zullen al voorzien zijn van AirPods. De oortjes zelf zijn (veel) te duur om te geven tijdens een dobbelspel, maar hoesjes voor de AirPods zijn wel een heel leuk cadeau. Er zijn verschillende toffe cases te krijgen, die het witte oplaaddoosje leuker maken én beschermen. Zo verandert je de AirPods in een klein potje Ben and Jerry’s met dit hoesje, dat je voor 10,99 euro koopt. Weet je al aan wie je het cadeau gaat geven? Dan is het slim om van tevoren even te checken om welke AirPods het gaat. Niet alle AirPods hebben namelijk case.

5. Fietsbel geschikt voor Apple AirTag

Voor iemand die een AirTag heeft en veel fietst, is de Fietsbel geschikt voor Apple AirTag een prachtig cadeau. Zoals de naam al doet vermoeden, verstop je hiermee een AirTag in de fietsbel. Hij is gemaakt voor elk fietsstuur met een diameter van 22 mm en ziet er ook nog eens onopvallend uit. De Fietsbel geschikt voor Apple AirTag is vrij gemakkelijk te bevestigen en kost 14,95 euro bij Bol.com.

