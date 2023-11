Dit zijn de beste cadeaus onder de 10 euro voor Apple-liefhebbers

De feestdagen staan weer voor de deur, dus dat betekent dat het tijd is voor cadeautjes! Dit zijn de leukste cadeaus onder de 10 euro voor Apple-liefhebbers.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Goedkope Apple-cadeaus

December staat meestal in het teken van het geven (en krijgen) van cadeaus. Deze hoeven vaak niet zo duur te zijn, al helemaal niet bij dobbelspelletjes of surprises. Ben jij nog op zoek naar een leuk én goedkoop cadeautje voor de feestdagen? Wij zetten een aantal toffe cadeaus onder de 10 euro voor je onder elkaar, waar elke Apple-liefhebber blij mee zal zijn!

1. AirTag van Kruidvat

Wil je een AirTag cadeau geven voor de feestdagen, maar vind je Apple’s tracker te duur? Een van de beste AirTag-alternatieven die je nu kunt kopen is die van de Kruidvat. De zender heeft ondersteuning voor ‘Zoek mijn’ en is zichtbaar op al je Apple-apparaten. Het apparaatje kan bovendien geluid afspelen, waardoor je hem zo gevonden hebt.

De AirTag van de Kruidvat is te koop voor slechts 9,99 euro! Dat is een stuk goedkoper dan Apple’s AirTag, die je voor € 34,95 hebt. De tracker ziet er iets minder mooi uit dan een AirTag, maar is perfect om in je tas te verstoppen. Je haalt de Kruidvat AirTag hier:

2. AirPods hoesjes

De meeste Apple-liefhebbers zullen al voorzien zijn van AirPods. De oortjes zelf zijn (veel) te duur om te geven tijdens een dobbelspel, maar hoesjes voor de AirPods zijn wel een heel leuk cadeau. Er zijn verschillende toffe cases te krijgen, die het witte oplaaddoosje leuker maken én beschermen. Zo verandert je de AirPods in een klein potje Ben and Jerry’s met dit hoesje.

Weet je al aan wie je het cadeau gaat geven? Dan is het slim om van tevoren even te checken om welke AirPods het gaat. Niet alle AirPods hebben namelijk hetzelfde oplaaddoosje, waardoor de hoesjes dus niet overal passen. Hier hebben we al een overzicht gemaakt van de leukste hoesjes per generatie AirPods, zodat je zeker weet dat je het juiste formaat hebt! Bekijk het Ben and Jerry’s-hoesje hier:

3. Slimme lampen

Het wordt steeds goedkoper om je huis slim te maken, zo betaal je ook steeds minder voor slimme lampen. Calex biedt verschillende slimme lampen aan, waarmee je de sfeer van je huis aan iedere situatie kunt aanpassen. Voor deze lamp betaal je nu nog maar 9,99 euro en de lamp ondersteunt Apple HomeKit! Heb je meer budget? Bekijk dan hier welke slimme lampen Calex nog meer aanbiedt.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. Action AirTag

Ben je juist op zoek naar een cadeau van Apple onder de vijf euro? Dan moet je bij de Action zijn, want daar vind je een AirTag voor slechts 4,94 euro. De Action AirTag kan een geluid afspelen, maar ondersteunt daarnaast ook de functie ‘Zoek mijn’ op je iPhone of andere Apple-apparaten. Hierdoor kan de tracker dus vrijwel hetzelfde als de AirTag, maar dan voor veel minder geld.

Je kunt de Action AirTag helaas niet online bestellen. Action biedt het apparaatje alleen in de winkels aan. Wees er daarom snel bij, want de tracker is alleen nog te koop zo lang de voorraad strekt. Het is daarom aan te raden om de Action AirTag gauw te halen, zodat je hét perfecte cadeau hebt voor de Apple-liefhebber!

5. Handschoenen voor de iPhone

Het bedienen van een iPhone is in de winter soms een uitdaging, zeker met handschoenen aan. Nu het steeds kouder wordt buiten zijn handschoenen die wél werken met een touchscreen een ideaal cadeau om te geven met de feestdagen. Je krijgt de handschoenen tegen een behoorlijk lage prijs, zo heb je deze handschoenen al voor 5 euro bij Bol.

Je kunt uit verschillende kleuren kiezen bij deze handschoenen, wel zo leuk als je weet aan wie je het cadeau geeft tijdens de feestdagen. Wil je nog minder geld uitgeven aan handschoenen? Of moet je toch al langs de Action voor de AirTag? Dan zijn deze handschoenen ook nog een optie, voor maar 1,69 euro. De handschoenen van Bol haal je hieronder:

Meer Apple-aanbiedingen?