Zo probeer je jouw nieuwe MacBook Air of Pro 30 dagen lang gratis uit (ADV)

Is je laptop aan vervanging toe en twijfel je over je volgende aankoop? Probeer het toestel dan eerst eens uit! Plaats je bestelling bij Amac en ontdek of een MacBook bij je past.

Probeer een MacBook Air of Pro een maand lang uit

Een nieuwe laptop halen is vaak een flinke uitgave. Doorgaans is de retourperiode slechts twee weken en krijg je niet het hele aankoopbedrag terug als je ervoor kiest een MacBook te retourneren. Als je dan ook nog eens niet helemaal zeker weet of hij bij je past, wordt de keuze nog lastiger. Amac helpt je graag bij het maken van die keuze.

Niet alleen met de fijne service in de winkels, maar er is ook een nieuwe actie: Buy & Try. Hierdoor test je op je gemak of je jouw weg kunt vinden in macOS. Ben je toch niet helemaal tevreden? Dan retourneer je hem gewoon binnen dertig dagen en krijg je het volledige aankoopbedrag terug. Deze actie loopt tot en met 23 februari 2025.

Tijdens deze actieperiode ontvang je ook een gratis introductietraining ter waarde van 29 euro. Zo maak je zonder twijfel een goede start met je nieuwe MacBook. Maar welke kies je dan? We zetten de verschillen voor je op een rij.

MacBook Air: ideaal voor onderweg

Door het dunne en lichte design is de MacBook Air ideaal voor onderweg. De laptop is compact en past met het 13 inch-display gemakkelijk in je tas. Toch levert de MacBook Air 2024 indrukwekkende prestaties door de krachtige M3-chip. Daardoor is het toestel perfect voor studenten en de gemiddelde gebruiker.

De batterij van je Mac-laptop gaat tot maar liefst 22 uur lang mee. Zo hoef je niet te stressen als er geen stopcontact in de buurt is. Heb je liever een wat groter beeldscherm om comfortabel op te werken? De MacBook Air is ook beschikbaar met een 15 inch-scherm.

Tijdelijk valt er extra korting te halen op de MacBook Air! Zo haal je de nieuwste met een M3-chip in huis vanaf 1099 euro. Heb je ook genoeg aan de MacBook Air uit 2022, dan betaal je 949 euro. Wacht niet te lang!

MacBook Pro: nog meer kracht voor grafische taken

Voor wie nog een stapje verder gaat is er de MacBook Pro. Deze is gemaakt met voor de professional die meer verlangt van een laptop. De versie uit 2024 beschikt over een M4-chip, die nog sneller is dan de M3-chip in de MacBook Air.

Daardoor speel je zonder problemen de zwaarste games en bewerk je video’s vlotjes. Multitasken kan-ie ook als de beste en dat maakt ook dat hij de beste keuze is voor professionals. Amac verkoopt hem vanaf 1929 euro.

iMac: comfortabel werken op een groter scherm

Ben jij toch altijd op dezelfde plek aan het werk, dan is een iMac het overwegen waard. Handig is ook dat deze een groot scherm heeft, zodat je alle details duidelijk ziet en comfortabel werkt.

Deze heeft dezelfde krachtige M4-processor als de MacBook Pro 2024. Ga dus gerust video’s bewerken of een 3D-game spelen, maar ook de dagelijkse taken voert de computer natuurlijk razendsnel uit. De iMac is in veel verschillende kleuren verkrijgbaar en past dus in ieder interieur. Kies jij voor de blauwe, gele, roze, zilveren, oranje of paarse variant? Een iMac haal je vanaf 1549 euro.

Amac: de beste keuze voor expertise en service

Bij Amac ben je aan het juiste adres om jouw nieuwe Apple-product in huis te halen. Heb je een vraag? Dan helpt één van de ervaren medewerkers en Apple-liefhebbers je graag in één van de vijftig winkels. Je wordt direct voorzien van persoonlijk advies, zodat jij de juiste keuze maakt.