Gezocht: 5 lezers die Buddi CarPlay dongle en meer willen testen (en houden) (ADV)

Ken jij het merk Buddi al? Het merk heeft een groot aanbod aan accessoires die perfect zouden samenwerken met Apple-apparaten. Daarom zoeken wij vijf lezers die dit willen testen. Leuke bonus: na afloop van de test mag je alle accessoires houden!

Test 5x Buddi-producten voor je iPhone of iPad

Heb jij een kritisch oog? Meld je dan snel aan voor ons testpanel van Buddi. Als één van de vijf testers mag je zelf uitkiezen welke drie tot vijf producten je gaat testen. Dit kan bijvoorbeeld de Buddi Play 2 CarPlay-dongle zijn ter waarde van 99,95 euro!

Verder heb je de keuze uit verschillende krachtige powerbanks tot een waarde van 49,95 euro, een smartphone- en tablethouder of een razendsnelle kabel. Aanmelden kan tot en met woensdag 13 november 2024, dus wacht niet te lang!

Dit ga je testen

Wat je gaat testen, kies je helemaal zelf. GSMpunt heeft een overzicht voor je gemaakt waar je precies ziet welke opties je hebt. Kies daar minimaal drie en maximaal vijf producten uit. We lichten hieronder een aantal accessoires uit.

Buddi Play 2: Apple CarPlay draadloos (t.w.v. 99,95 euro)

Ben jij veel onderweg? Dan ben je vast bekend met Apple CarPlay. Deze Nederlandse software zorgt ervoor dat jij onderweg veilig je smartphone gebruikt via het schermpje in je auto.

De CarPlay-dongle van Buddi maakt dit systeem zelfs draadloos. Zodra je instapt wordt er draadloos verbinding gemaakt via Bluetooth. Geen gehannes meer dus met kabeltjes! Let op: je moet al wel Apple CarPlay of Android Auto in je auto hebben.

Powerbank met 5.000 tot 20.000 mAh (t.w.v. 24,95 euro tot 49,95 euro)

Daarnaast zitten er vier powerbanks tussen de opties. Hiermee weet je zeker dat je gedurende de dag niet zonder batterij komt te zitten. Je hebt de keuze uit een powerbank met display met 10.000 (t.w.v. 24,95 euro) of 20.000 mAh (t.w.v. 34,95 euro).

Daarnaast heeft Buddi twee powerbanks die je iPhone via MagSafe opladen. Deze klik je snel op de achterkant, een kabeltje is niet nodig. De powerbanks hebben een capaciteit van 5000 mAh (t.w.v. 39,95 euro) of 10.000 mAh (t.w.v. 49,95 euro)

Buddi Wave: Stylus Pen voor je iPad (t.w.v. 27,95 euro)

Als je graag tekent of notities maakt op je iPad dan is een stylus onmisbaar. Hij is voorzien van handpalmrejectie, wat wil zeggen dat je gerust je hand op het scherm kunt laten rusten tijdens het tekenen of schrijven. Dit heeft geen invloed op de werking van de stylus. Gebruik je de pen even niet, dan klik je hem magnetisch vast op je iPad.

Word jij een van de vijf testers?

In samenwerking met GSMpunt zoeken wij vijf trouwe lezers die drie tot vijf producten van Buddi willen testen én houden. Je aanmelden kan via het Google-formulier tot en met woensdag 13 november, waarna de testers willekeurig aangewezen worden. Gewonnen? Dan worden de accessoires zo snel mogelijk naar je verstuurd, zodat je twee weken lang uitvoerig kan testen.

Aan het einde van de periode geef je een conclusie: hoe goed zijn de producten nou daadwerkelijk? Vragen als “Maakt de Buddi CarPlay-dongle direct verbinding als je in de auto stapt” en “Klikt de powerbank met MagSafe stevig vast op je iPhone” worden beantwoord.

De vijf ervaringen worden samengevoegd tot één grote recensie die wordt gepubliceerd op iPhoned. Natuurlijk mag je alle producten die je hebt getest gewoon houden!

