Buddi Play 2 CarPlay-dongle en meer getest door trouwe lezers: het eindoordeel (ADV)

Buddi heeft een groot aanbod aan accessoires die goed samenwerken met Apple-apparaten. Een paar weken geleden zochten we daarom vijf lezers die maximaal vijf producten naar keuze een tijdje mee zouden nemen in hun leven. Hier lees je wat ze er van vonden.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met GSMpunt. Dat betekent dat het artikel en de geteste Buddi-producten gesponsord zijn door de webwinkel. De ervaringen die je hieronder leest zijn echter volledig onafhankelijk.

Buddi-accessoires: dit vinden lezers

Begin november zochten we vijf lezers die drie tot vijf producten van Buddi wilden testen. Welke dit waren, dat mochten ze zelf uitkiezen. Willekeurig wezen we vijf personen aan die aan de slag mochten.

Willem, Sabrina, Ursula, Arda en Martijn hebben onder andere de Buddi Play 2 CarPlay-dongle, verschillende powerbanks en een alternatief voor de Apple Pencil getest. Hun scherpe oordeel lees je hieronder.

We hebben nog iets leuks voor je: een exclusieve kortingscode! Vul tijdens het afrekenen de code IPHONED10 in bij ‘cadeaubon’ en je ontvangt 10 procent korting op het gehele assortiment van GSMpunt. Zie je een leuk hoesje voor je iPhone, dan krijg je dus ook die voor een leuk prijsje. De code is geldig tot en met 31 december 2024.

Buddi Play 2 CarPlay-dongle

Foto door Sabrina

Ursula, Sabrina en Willem kozen onder meer voor de Buddi Play 2 CarPlay-dongle. Alle drie de testers zijn enthousiast. Ursula noemt het een aanrader voor wie een eenvoudige en betrouwbare oplossing zoekt en Sabrina zegt dat het zelfs haar rijervaring heeft veranderd.

Ze geven aan dat de installatie een fluitje van een cent was. ‘Je stopt de dongle in de usb-poort van je auto, wacht een paar seconden en alles is klaar voor gebruik’, zegt Sabrina. Willem vond het fijn dat de gebruiksaanwijzing gemakkelijk te vinden was via een QR-code. Die ging naar YouTube en de video was ook nog eens in het Nederlands. Die snelle startgids is volgens Ursula duidelijk en accuraat.

Hoewel alle drie de testers dus laaiend enthousiast zijn, noemt Sabrina toch nog een minpuntje: de batterij van haar iPhone ging razendsnel leeg. Ook heeft Sabrina de dongle getest met verschillende telefoons. Bij haar nieuwere iPhone had ze geen problemen, maar bij oudere iPhone-modellen en een Xiaomi-telefoon was de werking soms wisselend.

Willem vond het ook erg handig om alvast thuis de route in Apple Kaarten te zetten en zodra hij in de auto stapte, werd de route direct in CarPlay weergegeven. Hij haalt de dongle niet meer uit de auto: het is een blijvertje. Sabrina geeft aan dat de prijs aan de hoge kant is, maar het gemak en de functionaliteit die je ervoor terugkrijgt is de investering zeker waard.

Buddi (MagSafe) powerbanks

Buddi’s powerbanks waren het populairst onder de testers. Hiervan zaten twee varianten in de test: de Buddi Connect MagSafe-powerbank en de Buddi Boost.

Buddi Connect MagSafe powerbank

Foto door Martijn

Dankzij het handige MagSafe-systeem klik je de Buddi Connect handig op de achterkant van je telefoon en laadt-ie vervolgens je iPhone draadloos op. Arda merkte dat de magneten ervoor zorgden dat de powerbank stevig vastplakt op zijn iPhone. Sabrina is het hiermee eens: ‘Hij valt er niet zomaar af, want de magneten zijn sterk genoeg’.

Willem is nog verbaasd dat het draadloos laden zelfs door het hoesje heen werkt. Hij heeft vier keer gebruikgemaakt van de powerbank om zijn telefoon bij te laden, voor de powerbank leeg was. Sabrina gebruikte een usb-c-kabel van Buddi om ook andere apparaten op te laden met de Buddi Connect MagSafe powerbank, zoals haar Nintendo Switch. Martijn probeerde ook zijn iPhone met deze powerbank op de achterkant in de Buddi Tour telefoonhouder voor op zijn fiets. Dat ging helaas niet, want dan werd hij te dik.

Bovenstaande testpanelleden kozen voor 10.000 mAh, maar Ursula ging voor 5.000 mAh. Die is wat gemengd in haar oordeel. Ze geeft aan dat de gebruiksaanwijzing wat klein geprint is, waardoor het voor mensen boven 50 jaar wat lastig te lezen is. Ook vind ze het onhandig dat er geen digitaal display is die vertelt hoeveel capaciteit er nog is. Op het hoesje van haar iPhone 11 Pro Max werkte het MagSafe-systeem goed, maar los op haar toestel niet. MagSafe werd namelijk pas vanaf iPhone 12 geïntroduceerd.

Buddi Boost 20.000 mAh powerbank

De Buddi Boost powerbank werd getest met een capaciteit van 20.000 mAh. Martijn koos deze, maar ook Arda en Willem gaven hier hun mening over. Deze vond Martijn niet de zwaarste, maar ook niet de lichtste. Ook Arda geeft aan dat hij wat te groot is om zonder tas mee te nemen.

Toch zijn ze te spreken over de powerbank. Hij is ideaal om onderweg mee te nemen en apparaten zoals je MacBook of iPad op te laden. Arda gebruikt zijn iPad veel onderweg en die kon bijna twee keer volledig opgeladen worden. Hiervoor heeft ook Willem hem voornamelijk gebruikt. De wat oudere iPad van zijn vrouw gaat snel leeg en daar hing hij nu de powerbank aan. Martijn laadde zijn iPhone wel zes keer op tot 100 procent.

Verder had Arda liever wat meer usb-c-poorten gezien, omdat hij meerdere apparaten heeft met deze aansluiting. Handig, vonden de drie testers, het display met de resterende capaciteit. ‘Handiger dan een aantal lampjes dat nog brand ter indicatie’, zei Willem daarover.

Buddi Wave Actieve Stylus Pen

Foto door Sabrina

Twee lezers waren benieuwd naar de Buddi Wave Actieve Stylus Pen. Het is een alternatief voor de Apple Pencil met handpalmrejectie. Arda vond de stylus erg licht en premium aanvoelen en daar is Sabrina het mee eens. ‘Ziet er bijna net zo fancy uit als de dure Apple Pencil, maar dan voor een fractie van de prijs.’ De kwaliteit voelt stevig aan en Sabrina heeft hem zelfs een aantal keren laten vallen. Dat overleefde hij zonder schade en dat geeft haar vertrouwen dat hij lang meegaat.

Volgens beiden ligt-ie lekker in de hand: ‘Voelt bijna als een echte pen.” Arda merkte op momenten dat hij snel schreef geen vertraging en vond hem erg prettig. Sabrina vond het ook fijn dat je hem gewoon oppakt en kunt beginnen met schrijven of tekenen. Dat maakt hem ideaal voor snelle aantekeningen of spontane schetsen.

Gebruik je de pen eventjes niet, dan klik je hem magnetisch vast aan je iPad. Jammer, vond Sabrina, is dat hij dan niet oplaad. Dat is voor haar echter geen dealbreaker. Tof vind ze de handpalmrejectie. Met de Apple Pencil had ze nog wel eens wat problemen, maar nu geen gedoe gehad met vage strepen op haar scherm als haar hand daar per ongeluk tegenaan kwam.

De batterij gaat lekker lang mee vonden de twee. Je laad hem op via de usb-c-uitgang achterop de pencil en dat gaat snel. Sabrina zag na een half uurtje al twee puntjes, dat is ongeveer 60 procent. Daarna gaat hij weer lekker lang mee. Arda laadt hem zelfs bij dagelijks gebruik slechts één keer per week op.

Buddi telefoonhouders

Er waren ook nog twee telefoonhouders in het spel: Ursula testte de tablet- en telefoonhouder voor op haar bureau en Martijn ging voor de telefoonhouder voor op zijn fiets. Laten we met die eerste beginnen. De telefoonhouder wordt door Ursula omschreven als een ‘compleet product’. Ze vindt de houder stevig aanvoelen en het inklapbare model is ideaal om mee te nemen. Doordat hij 360 graden draaibaar is, is hij heel functioneel.

‘Het rubber aan de onderkant zorgt ervoor dat hij stevig blijft staan en ook op de plekken waar je iPhone tegen de houder rust zit rubber.’ De pootjes waarop de telefoon rust hadden wat haar betreft wel iets langer gemogen. Met een pasje achterop je iPhone past het net niet goed.

Dan de telefoonhouder voor de fiets. Daar is Martijn heel enthousiast over. Het plaatsen ging gemakkelijk en door de rubberen passtukken die meegeleverd worden, past-ie op vrijwel elke fiets. Hij vindt hem ideaal voor wanneer je veel en grote afstanden fietst: ‘Je schuift als het ware je telefoon in de houder en vergrendelt hem aan de achterzijde. Daardoor zit je telefoon ook echt vast.”

Elke hoek van zijn telefoon werd beschermd door een gedeelte van de houder en dat gaf hem een gerust gevoel. Hij zou hem zo op zijn motor durven te gebruiken, maar dat heeft hij niet getest.

Foto door Martijn

Buddi 30W Mini Oplader

Martijn en Sabrina werden blij van deze mini oplader. Vooral de mogelijkheid om twee apparaten tegelijk op te laden werd gewaardeerd. Sabrina vindt het handig dat het gaat om een usb-c- en een usb-a-poort. Dat maakt hem geschikt voor veel verschillende apparaten.

Hij is krachtig en compact. ‘Daardoor stop je hem makkelijk in je tas of zelfs een broekzak. Ideaal dus voor onderweg’, liet Sabrina weten. De oplader geeft nooit meer wattage dan jouw telefoon aankan en dat gaf Martijn een veilig gevoel.

Buddi Flex usb-c naar usb-c kabel

Als enige testte Sabrina nog de Buddi Flex usb-c naar usb-c kabel. Die biedt ondersteuning voor 8K-beelden en dat merkte ze goed. Ze sloot de kabel aan op haar nieuwe monitor: ‘Het beeld is zo scherp, je zou bijna zweren dat je door een raam kijkt.” Gegevensoverdracht gaat met 20 Gbps razendsnel, vond ze.

Ze houdt ervan om foto- en videocontent te maken. Deze kabel is daarvoor ideaal: niet meer zoeken naar het juiste kabeltje, want deze kan het allemaal. De kabel wordt beschermd door gevlochten nylon en daarvan heeft ze niet het idee dat het snel uit elkaar zal vallen of scheuren. Het is geen goedkope kabel, maar als je kijkt wat-ie allemaal kan dan is hij zijn geld wel waard.

Conclusie: lezers zijn enthousiast

De testers waren enthousiast over de Buddi-accessoires, met een aantal kanttekeningen. Vooral de Buddi Play 2 zal niet snel meer ontbreken in de auto’s van Willem, Ursula en Sabrina. Ook over de powerbanks zijn Martijn, Sabrina, Arda, Willem en Ursula te spreken.

Als alternatief voor – en een fractie van de prijs van – originele Apple-producten zijn de accessoires van Buddi zeker het overwegen waard. Ze zien er premium uit en hebben ook nog eens een goede prijs-kwaliteitverhouding.

Ben je overtuigd? Winkel bij GSMpunt met 10 procent korting op het gehele assortiment met onze exclusieve kortingscode: IPHONED10. Of je nu kiest voor één van de fijne producten van Buddi of een tof hoesje hebt gezien voor je iPhone. De code is geldig tot en met 31 december 2024.