MediaMarkt btw-dagen zijn begonnen: de beste deals voor Apple-gebruikers

De MediaMarkt btw-dagen 2024 zijn van start gegaan! Er doen helaas dit jaar alleen refurbished Apple-producten mee, maar er zitten ook nog genoeg andere mooie aanbiedingen tussen. We hebben onze favoriete aanbiedingen voor jou op een rij gezet.

Over de btw-vrije dagen bij MediaMarkt

Zijn je oordopjes, speakers of smartwatch nodig toe aan vervanging? Dan is nu het juiste moment om deze te vervangen! Bij MediaMarkt profiteer je nu namelijk van flink veel voordeel tijdens de btw-vrije dagen.

De btw-vrije dagen lopen van woensdag 24 januari tot en met zondag 28 januari 23:59. Heb je geen tijd om naar de winkel te gaan? Geen probleem! De aanbiedingen gelden ook in de webshop.

Geen 21 procent korting, maar 17,36 procent

Ondanks dat je geen BTW betaalt wil dat niet zeggen dat je 21 procent korting op de prijs krijgt. In werkelijkheid is de korting 17,36 procent. Om dit wat duidelijker uit te leggen, hebben we onderstaand voorbeeld gemaakt.

Rekenvoorbeeld btw-vrije dagen: Tijdens de btw-vrije dagen betaalt MediaMarkt de BTW van jouw aankoop. Hoe dit precies werkt? Wanneer een product 242 euro kost, bestaat het bedrag uit 200 euro plus 42 euro BTW. Tijdens de BTW-actie betaalt MediaMarkt de BTW van 42 euro voor jou. Dat is 17,36 procent korting over 242 euro.

De beste refurbished Apple-deals

Ben je op zoek naar een nieuwe smartphone maar hoeft dit niet per se het nieuwste model te zijn? Dan is een refurbished iPhone zeker een optie. Met refurbished wordt een toestel bedoeld dat al eens eerder is gebruikt. Deze worden na inleveren eerst grondig gecontroleerd voordat ze opnieuw verkocht worden.

De aanschaf van een refurbished telefoon is een stuk goedkoper dan bij een nieuwe telefoon. Daarnaast is het ook een duurzamere keuze. Het apparaat wordt namelijk opnieuw opgeknapt en belandt daardoor dus niet bij het grof vuil.

De beste wearables-deals

Ook in de categorie wearables zijn tijdens de btw-vrije dagen genoeg interessante deals te vinden. De AirPods zijn helaas uitgesloten van deelname maar de populaire Beats Studio Buds doen bijvoorbeeld wel mee aan de MediaMarkt btw-dagen. Deze oordopjes zijn voorzien van ruisonderdrukking en hebben een accuduur van wel 8 uur. Hierdoor kun je onderweg altijd naar jouw favoriete muziek luisteren.

Liever een nieuwe smartwatch? Ook deze is te vinden tussen de deals. Zo profiteer je onder andere van extra voordeel op de Fitbit Versa 4 en de Fitbit Charge 3. De Fitbit Versa 4 is een geavanceerde smartwatch met een batterijduur van wel 6 dagen. Dankzij de krachtige sensoren meet deze smartwatch onder andere jouw stressniveau, slaapkwaliteit en hartslag.

De beste smart-home-deals

Als je jouw huis om wil toveren tot smart-home dan kun je ook terecht bij MediaMarkt tijdens de btw-vrije dagen. Zo bedien je bijvoorbeeld jouw lampen op afstand met de Philips Hue-producten. Wil je graag thuiskomen in een verwarmd huis? Dan bedien je op afstand jouw verwarming dankzij een smartplug of een Smart Radiator. Ben je daarnaast veel van huis? Dan kun je alles op afstand gemakkelijk in de gaten dankzij een Home Security Kit.

De beste e-reader deals

Lees je veel maar ben je tegelijkertijd ook vaak onderweg? Dan is een e-reader de ideale oplossing. Op dit handige apparaat kun je gemiddeld tot wel 24.000 e-books zetten. Zo heb je altijd wat te lezen onderweg zonder dat je verschillende zware boeken mee hoeft te tillen in jouw tas.

Ook handig! Een aantal modellen zijn ook nog eens waterproof zodat jij je geen zorgen hoeft te maken wanneer je wil lezen naast het zwembad. Tijdens de btw-vrije dagen profiteer je bij MediaMarkt van extra veel voordeel op de onderstaande Kobo-modellen. Wij hebben de beste deals voor je op een rij gezet.

Niet gevonden wat je zocht?

Heb je niet kunnen vinden waar je naar op zoek was? Niet getreurd! Naast de bovenstaande deals kun je ook terecht voor andere interessante aanbiedingen tijdens de MediaMarkt btw-dagen. Zo doen onder andere merken als Dyson, Philips en Bosch ook mee aan de actie. * Actie geldig op deelnemende producten. Info en voorwaarden in de winkel en op mediamarkt.nl