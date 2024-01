90 dagen gratis boeken luisteren op BookBeat met deze actiecode

Lezers opgelet! Je gaat nog veel sneller door die stapel boeken door ze te luisteren in de auto of tijdens het schoonmaken. Probeer het uit via BookBeat en met onze exclusieve actiecode kan dat zelfs 90 dagen lang gratis.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

BookBeat actiecode

Hoeveel boeken wil jij gelezen hebben in het nieuwe jaar? Dat gaat een heel stuk sneller door er naar te luisteren. En die saaie schoonmaaktaken gaan ook direct als een speer. Luisteren naar boeken kan via BookBeat en met onze exclusieve kortingscode probeer je dat eerst eens voor drie maanden lang gratis uit.

Wat je moet doen om gebruik te maken van de actiecode? Op onderstaande knop klikken! Je wordt dan automatisch naar de actiepagina geleidt. Doet de knop het om één of andere reden niet? Vul dan de code iphoned90 in tijdens het afsluiten van je abonnement. Let op: de actiecode is geldig tot en met 28 januari.

Dit is BookBeat: 900.000 luisterboeken

Ken jij BookBeat al? In deze app vind je 900.000 luisterboeken, maar ook e-books. Zo begin je met lezen van een boek, maar stap je over op luisteren als dat beter uitkomt. Je streamt de boeken, maar het is ook mogelijk ze downloaden. Ideaal dus als je even geen toegang heb tot internet.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wat kost BookBeat per maand?

Om toegang te krijgen tot de bibliotheek van BookBeat moet je wel een abonnement afsluiten. Er zijn twee verschillende abonnementen om tussen te kiezen:

Basic : luister tot 20 uur voor 8,99 euro per maand

: luister tot 20 uur voor 8,99 euro per maand Premium: luister tot 100 uur voor 10,99 euro per maand

Wil je met je hele gezin luisteren? Dan is er een gezinsaccount die je met maximaal vijf mensen deelt. Voor elk extra profiel dat je toevoegt betaal je 1,99 euro per maand meer.

Naar welke boeken luister je bij BookBeat?

Van welk genre je ook houdt, waarschijnlijk is het boek te beluisteren bij BookBeat. Van non-fictie en romans, tot kinderboeken en misdaad. Zo is het boek dat Royce de Vries onlangs uitbracht met het geheime logboek van Peter R. de Vries – Ik beloof je dat ik honderd word – op BookBeat te beluisteren.

Een andere aanrader, in de categorie misdaad, is De stille patiënt, waarin een vrouw haar man in koelen bloede vermoord en sindsdien zwijgt. Zij is echter de enige die weet wat er écht is gebeurd. Het verhaal is geschreven vanuit het perspectief van een psychotherapeut die haar waar aan het praten probeert te krijgen, maar brengt daarbij brengt hij zichzelf in gevaar.

Luister 90 dagen gratis

BookBeat eerst uitproberen doe je met onze actiecode iphoned90. De code gebruiken doe je nog tot en met 28 januari. Vervolgens luister je 90 dagen gratis naar 900.000 luisterboeken en e-books. Welk boek ga jij als eerste beluisteren?