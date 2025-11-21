iPhone Air deal: dunste iPhone heeft tijdens Black Friday de dikste korting

De iPhone Air is flink in prijs gezakt – zo ver zelfs dat je ’m nu tijdens Black Friday voor de laagste prijs ooit kunt scoren. Dit is hét moment om toe te slaan om dit wel heel speciale toestel te bemachtigen.

iPhone Air met Black Friday zo goedkoop als nooit tevoren

Ben je op zoek naar een nieuwe iPhone, maar wil je niet de volle (advies)prijs betalen? Dan is dit hét moment om toe te slaan. De iPhone Air in hemelsblauw met 256 GB opslag is bij Bol.com nu voor € 899 in de aanbieding. Dat is niet alleen een forse daling ten opzichte van de € 1229 adviesprijs bij Apple, maar ook de laagste prijs ooit voor dit model.

Waarom deze Black Friday iPhone Air-deal bijzonder is

Prijsdalingen voor iPhones zijn doorgaans bescheiden, maar dit model vormt een uitzondering. De iPhone Air richt zich op gebruikers die een lichte en handzame iPhone willen, maar wel met de kracht en accuduur die je van Apple mag verwachten. Nu lijkt de iPhone Air tot nog toe niet het grote succes te zijn waarop Apple had gehoopt, maar dat zorgt nu dus voor extra voordelige aanbiedingen.

De huidige korting – € 330 goedkoper dan bij Apple – maakt deze deal een van de meest opvallende Black Friday iPhone-aanbiedingen van het moment.

iPhone Air in hemelsblauw met 256 GB

Het hemelsblauwe model is misschien de mooiste kleur van de hele iPhone Air-serie. De frisse tint valt op, zonder overdreven aanwezig te zijn. Combineer dat met de standaard 256 GB opslag en je hebt een toestel dat klaar is voor jarenlang gebruik. Foto’s, 4K-video’s, games, grote apps: je kunt alles kwijt zonder dat je voortdurend hoeft op te ruimen.

Camera: enkele lens, verrassend veel mogelijkheden

De iPhone Air heeft weliswaar een enkele cameralens, maar laat je daardoor vooral niet misleiden. Dankzij slimme beeldverwerking maak je er verrassend mooie foto’s mee, ook onder lastige lichtomstandigheden.

Bovendien kun je gebruikmaken van een 2x zoom met optische kwaliteit, ondanks dat er geen aparte telelens aanwezig is. Apple maakt hiervoor slimme uitsneden uit de hoge resolutie-sensor, waardoor je foto’s scherp en natuurgetrouw blijven. Voor wie veel fotografeert maar geen compleet Pro-camerasysteem nodig heeft, is dit een perfecte middenweg.

Prestaties die jaren meegaan

Ondanks het lichtere ontwerp levert de iPhone Air uitstekende prestaties. Apps openen razendsnel, multitasken gaat soepel en ook zwaardere taken zoals videobewerking of gamen vormen geen probleem. Apple ondersteunt zijn toestellen jarenlang met software-updates, waardoor je investering langer meegaat dan bij veel andere smartphones.

Accu: opvallend sterk voor een dun toestel

De iPhone Air is heel dun, maar de accuduur is allesbehalve bescheiden. In de praktijk haal je gemakkelijk een volledige dag op één lading – vaak zelfs meer bij gemengd gebruik. Dat is opvallend voor zo’n slank ontwerp, en maakt de Air juist zo populair onder mensen die een lichte telefoon willen zonder concessies te doen aan uithoudingsvermogen.

Black Friday is hét moment om een iPhone Air te kopen

Het ontwerp van iPhone Air doet ons overigens het meest denken aan de iPhone X van een paar jaar geleden, en dat toestel is nu steeds van de mooiste iPhones aller tijden. Dus, pak je kans zo lang de Air bij Bol voor deze prijs beschikbaar is. Had je sowieso al een tijdje een upgrade in gedachten, dan is € 899 een prijs die we niet snel nog eens verwachten.

Liever een abonnement erbij?

Wil je de kosten liever spreiden of profiteren van bundelkorting? Met een abonnement is de iPhone Air op dit moment het voordeligst bij Belsimpel in combinatie met Odido. In dat geval betaal je voor het toestel slechts € 659.