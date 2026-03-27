Bol 7-daagse alleen nog dit weekend: deze acties zijn de moeite waard

Bol 7-daagse: 7 dagen lang uitstekende aanbiedingen

De Bol 7-daagse is een aantal keer per jaar en is nu ook weer in volle gang. Alleen dit weekend nog profiteer je van goede acties op heel veel elektronica, maar ook op producten om je voorraadkast aan te vullen.

Wij vonden het de hoogste tijd om eens te kijken welke aanbiedingen nou écht goed zijn. We zetten ze hieronder voor je op een rij.

Apple-aanbiedingen bij Bol

Er zijn een aantal aanbiedingen van ons favoriete merk te vinden bij de blauwe webwinkel. Denk aan de Apple Watch 10 met 4G-ondersteuning voor 389 euro en de iPhone 16 Pro met 256GB aan opslag.

Philips Hue: 2+1 gratis

Slimme verlichting, slimme stekkers en nog veel meer handige smart home-gadgets: Philips Hue heeft hoge kwaliteit. Tijdens de 7-daagse scoor je drie producten voor de prijs van twee. Combineren is mogelijk.

Google TV Streamer voor 97 euro

De TV Streamer is Googles vervanger voor de Chromecast. Je streamt je favoriete films en series naar je tv, maar het is ook direct een smart home-hub. Al je slimme apparaten bedien je vervolgens via dit apparaatje. Hij is niet vaak in de aanbieding, maar nu te verkrijgen voor minder dan 100 euro.

Auto-accessoires: o.a. CarPlay-dongles extra voordelig

Verschillende accessoires voor in je auto zijn met hoge korting op de kop te tikken. Scoor bijvoorbeeld een schermpje om CarPlay in je oude auto te gebruiken of een dongle om het draadloos te maken. Je hoeft dan alleen in te stappen en het apparaatje maakt direct verbinding met je iPhone.

Gratis Ghost of Yotei game bij PlayStation 5

Heb je al een tijdje de PlayStation 5 op het oog, dan is nu je kans. Momenteel ontvang je een gratis game bij je aankoop. Het gaat om Ghost of Yotei, waarin je meegezogen wordt in het 17e eeuwse Japan met prachtige visuals en spannende gameplay. Normaal kost dit spel je 60 euro. Vrijwel alle varianten van de PS5 doen mee aan de actie.

Kobo Libra Colour voor 209 euro

Ook een e-reader scoor je momenteel extra voordelig. De Kobo Libra Colour geeft je ebooks in kleur weer. Heel leuk dus als je van stripboeken houdt of graag je boeken annoteert met kleurtjes! Hij heeft verder een 7 inch-scherm en met de handige knopjes ga je snel naar de volgende pagina. Tijdelijk is hij voor 209 euro op te pikken.