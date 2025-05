De top 5 smart home aanbiedingen bij Bol: Ring, Eufy, Philips Hue en meer

De Bol 10-daagse is gestart! Ontdek aantrekkelijke smart home-aanbiedingen met hoge kortingen op topmerken als Philips Hue, Ring en Eufy. iPhoned zet de beste aanbiedingen hieronder voor je op een rij.

Bol 10-daagse: tijdelijk hoge kortingen op smart home

Goed nieuws: de Bol 10-daagse is weer van start! Tien dagen lang profiteer je van hoge kortingen op een breed assortiment en smart home-liefhebbers zitten helemaal goed. Je vindt scherpe aanbiedingen op topmerken als Philips Hue, Ring en Eufy. Of je nu slimme verlichting wilt toevoegen, je huis beter wilt beveiligen of alles automatisch wilt aansturen: dit is hét moment om voordelig je smart home uit te breiden.

iPhoned helpt je op weg en heeft de beste smart home aanbiedingen van de Bol 10-daagse alvast voor je verzameld. Zo maak jij je huis slimmer én voordeliger, zonder zelf uren te hoeven zoeken.

#1. Ring deurbel, Ring camera en meer: tot 40% korting

Tijdens de Bol 10-daagse profiteer je van aantrekkelijke kortingen op een ruim assortiment Ring-deurbellen en beveiligingscamera’s. Of je nu je eerste slimme videodeurbel wilt aanschaffen of je bestaande beveiligingssysteem wilt uitbreiden met extra camera’s rondom je huis, dit is het perfecte moment.

De kortingen kunnen oplopen tot wel 40%, waardoor je niet alleen bespaart, maar ook investeert in een veiliger en slimmer thuis. Met Ring houd je altijd een oogje in het zeil, waar je ook bent. Mis deze tijdelijke actie niet!

#2. Eufy camera, Eufy deurbel en meer: tot 30% korting

Ben je op zoek naar slimme beveiliging voor je huis? Tijdens de Bol 10-daagse scoor je nu mooie kortingen op verschillende Eufy-deurbellen en -camera’s.

Of je nu een draadloze videodeurbel wilt installeren of je woning extra in de gaten wilt houden met een slimme camera: Eufy biedt betrouwbare oplossingen zonder extra abonnementskosten. De kortingen kunnen oplopen tot maar liefst 30%, dus dit is hét moment om jouw slimme beveiliging uit te breiden of te upgraden.

#3. Robotstofzuigers van Eufy, Philips en meer: tot 25% korting

Ben je toe aan wat extra gemak in huis? Tijdens de Bol 10-daagse scoor je aantrekkelijke kortingen op allerlei smart home-producten, waaronder slimme robotstofzuigers van merken als Eufy, Philips en meer.

Of je nu een basismodel zoekt dat zelfstandig stofzuigt of juist een geavanceerde robot met dweilfunctie en slimme navigatie, er is voor ieder huishouden iets passends. De kortingen lopen op tot wel 25%, dus dit is hét moment om je smart home uit te breiden en je schoonmaakroutine slimmer te maken.

#4. Slimme stekkers van Philips Hue en meer: tot 20% korting

Wil je eenvoudig starten met smart home of je slimme setup uitbreiden? Tijdens de Bol 10-daagse profiteer je van mooie kortingen op slimme stekkers van onder andere Philips Hue. Met een slimme stekker schakel je apparaten op afstand in of uit, stel je timers in en bespaar je energie, allemaal via je smartphone.

Je krijgt nu tot 20% korting, dus dit is het perfecte moment om je apparaten slimmer te maken voor minder geld. Wees er snel bij, want de populairste aanbiedingen gaan hard!

#5. Philips Hue lampen, bridge en meer: tot 20% korting

Goed nieuws voor iedereen die zijn slimme verlichting wil uitbreiden: bij Bol ontvang je nu tot 20% korting op alle Philips Hue-producten! Wanneer je 3 artikelen met elkaar combineert, krijg je maar liefst 20% korting op het totaalbedrag.

Kies je ervoor om 2 producten te combineren, dan profiteer je alsnog van een mooie korting van 15%. Dit is hét moment om je slimme lampen, sensoren of accessoires in huis aan te vullen of te upgraden. De actie geldt op het volledige Hue-assortiment, dus stel snel jouw ideale combinatie samen.

Niet op zoek naar aanbiedingen voor smart home?

Niet gevonden wat je zocht? Of ben je op zoek naar meer dan alleen smart home-aanbiedingen? Geen probleem! Tijdens de Bol 10-daagse scoor je flinke kortingen op nog veel meer producten. Ontdek alle deals hieronder.