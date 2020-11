Black Friday 2020 begint officieel op vrijdag 27 november. In dit artikel bespreken we alvast de belangrijkste webwinkels en deals. Waarschijnlijk duurt het wachten minder lang dan je denkt: diverse winkels zijn namelijk al gestart.

Om je alvast een handig overzicht van alle deelnemende webwinkels en beste deals te geven, zetten we in dit artikel alles op een rijtje. Let op: wees wel vlot, want voor de meeste aanbiedingen geldt: op=op!

Black Friday 2020 is al gestart bij MediaMarkt en ze hebben hele mooie aanbiedingen voor je in petto. Houd het overzicht goed in de gaten of dat ene product waar jij op zit te wachten ook in prijs omlaag gaat. Check regelmatig de Black Friday 2020-dealspagina van MediaMarkt.

Ook Belsimpel is er vroeg bij dit jaar. De Belsimpel–deals van Black Friday 2020 zijn zeker interessant voor iedereen die op zoek is naar een nieuwe smartphone. De webwinkel gaat flinke kortingen uitdelen op smartphones, accessoires en andere elektronica.

De Bijenkorf belooft veel Black Friday-aanbiedingen op allerlei soorten producten, zoals kleding, elektronica, horloges en tassen. Neem een kijkje op de Black Friday-dealspagina van de Bijenkorf om de beste deals van jouw favoriete merk te vinden.

Natuurlijk doet Coolblue ook mee met het aanbieden van vele Black Friday-deals. Bij Coolblue kun je terecht voor vrijwel alle type producten waar je naar op zoek bent. Bekijk dus snel alle deals op de Coolblue Black Friday 2020-pagina zodat je geen aanbieding mist!

We raden je zeker aan om Bol.com de dagen richting Black Friday goed in de gaten te houden. Wil je niets missen en profiteren van de beste acties bij Bol.com? Check dan regelmatig de Black Friday 2020–dealspagina van Bol.com, er staan namelijk al een hoop deals online.

Ook deze winkels doen mee met Black Friday!

Naast bovenstaande (web)winkels zijn er nog veel meer winkels die in het teken staan van Black Friday. Denk onder andere aan BCC, Amazon, Amac en Wehkamp. In de onderstaande tabel hebben we ze allemaal voor je op een rijtje gezet!

De prijzen van bovenstaande producten zijn voortijdig door partners aan ons aangeleverd. Het kan gebeuren dat de partner hier tijdens de daadwerkelijke Black Friday-periode aanpassingen op doet. Wij doen daarom ons best om zo snel mogelijk hierop te anticiperen, om jou de juiste deal te tonen.