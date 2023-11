Deze Black Friday-aanbiedingen bij Videoland mag je niet missen!

Deze week sluit je tijdens Black Friday met korting een abonnement af bij Videoland. Dit moet je weten!

Black Friday bij Videoland

Tijdens Black Friday kun je bij Videoland tot en met 28 november voordelig een abonnement afsluiten. Je betaalt dan een half jaar lang slechts 2,99 euro per maand voor het Basis-abonnement. Dit is de goedkoopste en tevens minst uitgebreide optie van de streamingdienst.

Normaal gesproken betaal je voor het Basis-abonnement 4,99 euro per maand. Tijdens Black Friday bespaar je bij Videoland dus zes keer 2 euro, oftewel 12 euro. Dat geldt ook voor het Plus-abonnement, waarvoor je zes maanden lang 7,99 euro betaalt in plaats van 9,99 euro. De aanbieding geldt alleen voor nieuwe Videoland-klanten en die krijgen dan ook gelijk de eerste twee weken gratis.

6 maanden Videoland Basis: van € 4,99 voor € 2,99 per maand

voor € 2,99 per maand 6 maanden Videoland Plus: van € 9,99 voor € 7,99 per maand

Videoland-abonnementen

Het Basis-abonnement is wel wat beperkter dan het Plus- en Premium-abonnement. Om te beginnen zul je reclames moeten tolereren. Daarnaast kun je maar met één apparaat tegelijk streamen en kun je geen content opslaan om offline te kijken. Kun je hiermee leven, dan kun je dus met een gerust hart een Basis-abonnement afsluiten.

Kies je voor het Plus-abonnement, dan zijn reclames verleden tijd en kun je ook content opslaan. Bovendien kijk je nu op twee schermen tegelijk. Je kunt ook nog kiezen voor Premium. Dat is hetzelfde als Plus, alleen kun je nu op vier schermen tegelijk kijken. Het Premium-abonnement kost 10,99 euro per maand. Hiervoor is tijdens Black Friday dus geen aanbieding van Videoland.

Series bij Videoland

Videoland heeft duizenden series en films uit binnen- én buitenland, dus er zit altijd iets van je gading tussen. Populaire series die je meteen kunt gaan bingen zijn onder andere The Handmaid’s Tale, Mocro Maffia, New Amsterdam, The Real Housewives en Sleepers.

Black Friday-deal bij Ziggo

Er zijn natuurlijk ook andere streamingdiensten met Black Friday-aanbiedingen. Zo krijg je een welkomstcadeau als je nu overstapt naar Internet & TV van Ziggo. Daarbij heb je de keuze uit 12 maanden 50 procent korting op je pakket, óf een cadeaukaart van Bol.com tot wel 450 euro.

Stap je over naar Ziggo Internet & TV of Alles-in-1? Dan geniet je 12 maanden lang van een streamingdienst of extra tv-pakket. Kies uit Disney+, HBO Max, ESPN Compleet, Ziggo Sport Totaal of Film1.

De prijzen van bovenstaande producten zijn voortijdig door de partner aan ons aangeleverd. Het kan gebeuren dat de partner hier tijdens de daadwerkelijke Black Friday-periode aanpassingen op doet. Wij doen daarom ons best om zo snel mogelijk hierop te anticiperen, om jou de juiste deal te tonen.