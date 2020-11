Black Friday begint vroeg dit jaar. Bij tink, dé smarthome-specialist van Nederland, kun je tot en met maandag 30 november profiteren van kortingen tot wel 51 procent op slimme producten van Google Nest, Ring, Netatmo en Philips Hue. Van verlichting, speakers tot aan verwarmen: met deze deals maak je je huis slim in een handomdraai.

1. Slimme verlichting

In de ochtend geleidelijk aan rustig wakker worden met de juiste verlichting, de lampen aan- en uitzetten met je stem en meer ambiance aanbrengen met sfeerverlichting: het kan allemaal met Hue. Deze iconische lampen van Philips kunnen je huis in meer dan 16 miljoen kleuren verlichten en werken samen met alle spraakassistenten, waaronder Siri. Op die manier hoef je het lichtknopje dus nooit meer zelf aan te tikken maar gebruik je gewoon je stem om de lampen aan- of uit te zetten.

Het startpakket is bedoeld voor mensen die willen beginnen met slimme verlichting. Het fijne hieraan is dat je deze Startkit naar eigen wens kunt aanvullen met andere lichten.

2. Slimme speakers

De Google Nest-speakers leveren niet alleen goed geluid, maar zijn ook nog eens slim. Je kunt via de Google Assistent namelijk liedjes aanzetten met je stem, het weerbericht van vandaag opvragen of je agenda laten voorlezen. Ook handig: dankzij de Routines-mogelijkheid kun je allerlei acties aan elkaar koppelen. Zeg bijvoorbeeld “Hey Google, goeiemorgen” voor een overzicht van de situatie op de weg, het weerbericht en welke afspraken je vandaag allemaal hebt.

Of je nu voor de compacte Nest Mini, krachtige Nest Audio of Nest Hub (met scherm) gaat: dankzij hun subtiele vormgeving passen de Google-producten ongetwijfeld ook in jouw interieur.

3. Intelligente videodeurbellen en bewakingscamera’s

Waar je ook bent, met de slimme deurbellen van Ring houd je altijd een oogje in het zeil. Via je smartphone, tablet of laptop kun je altijd checken wie er voor de deur staat, waar je ook bent. Bovendien kun je met de bezoeker praten via de ingebouwde microfoon: handig voor wanneer de pakketbezorger aan de deur staat.

Ring biedt meerdere soorten deurbellen aan. De Pro-deurbel wordt standaard met gong geleverd, zodat je in huis geluid hoort wanneer iemand aanbelt. Het Ring Alarm-beveiligingssysteem bevat eigenlijk alles om je huis in één klap een stuk veiliger te maken.

4. Slim verwarmen

Luchtkwaliteit is ontzettend belangrijk. Wie lange tijd in een duffe omgeving verblijft gaat zich al snel ook zo voelen. Met het slimme weerstation van Netatmo kun je in één oogopslag zien hoe de luchtkwaliteit er bij jou thuis voorstaat.

Van de temperatuur regelen, luchtvochtigheid controleren tot aan een slimme geluidsmeter om inbrekers vroegtijdig op het spoor te zijn: de producten van Netatmo maken je huis niet alleen slimmer, maar ook veelzijdiger en functioneler.

Heb je niet per se behoefte aan een volledig weerstation, maar wil je wel op een makkelijke manier op je energierekening besparen? Dan bieden de slimme thermostaten en radiatorknoppen van tado uitkomst. Deze zijn gemakkelijk te installeren en te bedienen met een app. tado zorgt ervoor dat iedere kamer op de juiste temperatuur is, precies op het moment dat jij het nodig hebt.

tink pakt uit tijdens Black Friday

Kortom: tink heeft alles in huis om je huis slim te maken! Zat het product waar jij op zit te loeren er niet bij? Neem dan een kijkje op de website van tink, waar alle Black Friday-aanbiedingen overzichtelijk bij elkaar staan. Wees er wel snel bij, want zoals gebruikelijk geldt ook nu op=op.

De prijzen van bovenstaande producten zijn voortijdig door de partner aan ons aangeleverd. Het kan gebeuren dat de partner hier tijdens de daadwerkelijke Black Friday-periode aanpassingen op doet. Wij doen daarom ons best om zo snel mogelijk hierop te anticiperen, om jou de juiste deal te tonen.