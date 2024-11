Black Friday televisies 2024: dit zijn de beste aanbiedingen

Tijdens Black Friday 2024 word je bedolven onder de aanbiedingen voor televisies. Geen nood! Wij hebben de beste deals al voor je opgezocht!

Black Friday televisies: dit zijn de beste aanbiedingen

Ben je op zoek naar een nieuwe televisie? Dan is Black Friday toch wel hét moment om eens goed rond te kijken. Maar stiekem hoeft dat niet, want we hebben al een paar van de beste aanbiedingen voor je opgezocht!

Televisies zijn er ook in ontzettend veel verschillende groottes, maar de meeste televisies vallen toch in de 50-65 inch range. Daarom hebben een onderverdeling gemaakt in drie verschillende groottes (50, 55 en 65 inch). Bekijk hieronder de beste deals!

50 inch televisies

PPEAQ PTV 50GQU-5024C : van 449 voor 299 euro – MediaMarkt

: van 449 voor – MediaMarkt CHiQ Q50QM8V : van 389 euro voor 329 euro – Bol.com;

: van 389 euro voor – Bol.com; Samsung UE50CU7020 : van 419 euro voor 375 euro – Bol.com;

: van 419 euro voor – Bol.com; Hisense QLED 50A7NQ (2024): van 599 euro voor 379 euro – Coolblue.

55 inch televisies

ChiQ U55QM8V : van 449 euro voor 369 euro – Bol.com;

: van 449 euro voor – Bol.com; TCL 4K LED 55P61B (2024) : van 529 euro voor 379 euro – Coolblue;

: van 529 euro voor – Coolblue; Samsung UE55CU7020: van 470 euro voor 449 euro – Bol.com.

65 inch televisies

Salora SMART65TV : van 649 euro voor 498 euro – Bol.com

: van 649 euro voor – Bol.com Toshiba 65UV2363DG (2024) : van 569 euro voor 499 euro – Coolblue

: van 569 euro voor – Coolblue CHiQ U65G7LX: van 549 euro voor 499 euro – Bol.com

Wil je zelf ook nog even rondkijken welke televisies er nog meer worden aangeboden tijdens Black Friday 2024? Check dan de onderstaande links voor het complete overzicht.

De prijzen van bovenstaande producten zijn voortijdig door de partner aan ons aangeleverd. Het kan gebeuren dat de partner hier tijdens de daadwerkelijke Black Friday-periode aanpassingen op doet. Wij doen daarom ons best om zo snel mogelijk hierop te anticiperen, om jou de juiste deal te tonen.