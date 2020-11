Black Friday: check hier de beste deals voor de Apple-fan

Het is vandaag officieel Black Friday 2020 en daarom profiteer je de komende dagen van hoge kortingen op heel veel producten. In dit artikel hebben we de beste Apple-deals voor jou op een rij gezet.

Black Friday Apple-deals: check het complete overzicht

Haal de komende dagen een gloednieuwe iPhone met heel veel korting in huis. Of check de aanbiedingen op het gebied van AirPods, iPads, smart home en nog veel meer!

Om alle aanbiedingen overzichtelijk in kaart te brengen, hebben we deze verdeeld in productcategorieën. Zo scrol je dus snel naar de categorie waar jij een deal wil scoren, of bekijk op je gemak alle categorieën. Heb je een toffe aanbieding gevonden? Wees dan snel, want bij veel winkels geldt de op = op regel.

De beste Black Friday iPhone aanbiedingen

Apple iPhone 11 – 64 GB

OP=OP van €689 voor €644 Bekijk iPhone 11 aanbieding >>

iPhone 12 64GB van € 909 voor € 874 – ti-84shop

van € voor € 874 – ti-84shop iPhone SE 256GB van € 659 voor € 529 – Coolblue

Coolblue iPhone 11 Pro 64GB van € 1159 voor € 914 – Telefoonwereld

Telefoonwereld iPhone 11 64GB van € 677 voor € 639 – Bol.com

van € voor € 639 – Bol.com iPhone 11 128GB van € 859 voor € 706 – Belsimpel

van € voor € 706 – Belsimpel iPhone Xs 256GB van € 1379 voor € 778 – Telefoonwereld

van € voor € 778 – Telefoonwereld iPhone XR 64GB van € 859 voor € 558 – Mobiel.nl

van € voor € 558 – Mobiel.nl iPhone 8 64GB van € 539 voor € 482 – Belsimpel

De beste Black Friday abonnement aanbiedingen

Vodafone Runners: Apple iPhone 11

Met unlimited data nu tot €385 korting Bekijk iPhone 11 aanbieding >>

iPhone 12 met unlimited data: tot € 8 korting per maand – Vodafone

tot € 8 korting per maand – Vodafone iPhone 12 Pro met unlimited data: tot € 8 korting per maand – Vodafone

tot € 8 korting per maand – Vodafone iPhone 12-serie met unlimited data: € 100 korting op AirPods – KPN

€ 100 korting op AirPods – KPN iPhone SE 2020 met unlimited data: € 100 korting op AirPods – KPN

€ 100 korting op AirPods – KPN iPhone 11 64GB met unlimited data: € 96 korting – KPN

€ 96 korting – KPN iPhone 11 met 5GB data: gratis Sony Headphone of UE Boom Speaker – T-Mobile

gratis Sony Headphone of UE Boom Speaker – T-Mobile iPhone 11 met 7GB data: tot € 126 korting – Tele2

tot € 126 korting – Tele2 iPhone XR met 2GB data: tot € 116 korting – Hollandsnieuwe

tot € 116 korting – Hollandsnieuwe iPhone SE 2020 met 2GB data: tot € 116 korting – Hollandsnieuwe

De beste Black Friday refurbished aanbiedingen

Refurbished iPhone X 256GB: voor € 489 – Coolmix

voor € 489 – Coolmix Refurbished iPhone XS 256GB: voor € 559 – FixjeiPhone

voor € 559 – FixjeiPhone Refurbished iPhone 8 64GB: € 70 in prijs verlaagd – Forza

€ 70 in prijs verlaagd – Forza Refurbished iPhone X 64GB: van € 524 voor € 459 – Leapp

van € voor € 459 – Leapp Refurbished iPhone Xs Max 64GB: voor € 539 – Mobico

voor € 539 – Mobico Refurbished iPhone X 64GB: van € 489 voor € 429 – Partly

van € voor € 429 – Partly Refurbished iPhone 8 Plus 64GB: voor € 295,99 – reBuy

voor € 295,99 – reBuy Refurbished iPhone X 64GB: van € 539 voor € 519 – Rephone

De beste Black Friday sim only aanbiedingen

Sim only met hoge korting

Unlimited data nu extra scherp geprijsd Bekijk speciale aanbieding >>

KPN : Unlimited data met € 2,50 extra korting per maand – KPN

: Unlimited data met € 2,50 extra korting per maand – KPN T-Mobile: 5GB data en 120 min met € 12,50 korting per maand – T-Mobile

5GB data en 120 min met € 12,50 korting per maand – T-Mobile Tele2: 7GB data en onbeperkt min met € 3 korting per maand – Tele2

7GB data en onbeperkt min met € 3 korting per maand – Tele2 Ben: 1GB data en 100 min met gratis MB’s cadeau – Ben

1GB data en 100 min met gratis MB’s cadeau – Ben Simyo: 15GB data en 200 min met € 2 korting per maand – Simyo

15GB data en 200 min met € 2 korting per maand – Simyo Lebara: Tijdelijk geen aansluitkosten t.w.v. € 15 – Lebara

Tijdelijk geen aansluitkosten t.w.v. € 15 – Lebara Youfone: Geen aansluitkosten t.w.v. € 20 + voordelige bundel met 10GB – Youfone

Geen aansluitkosten t.w.v. € 20 + voordelige bundel met 10GB – Youfone Mobiel.nl: € 25 retour op alle sim only met code BFSO25 – Mobiel.nl

€ 25 retour op alle sim only met code BFSO25 – Mobiel.nl Belsimpel: Voucher t.w.v. € 35 cadeau – Belsimpel

Voucher t.w.v. € 35 cadeau – Belsimpel Hollandsnieuwe: tot € 44 korting op sim only abonnement – Hollandsnieuwe

De beste Black Friday MacBook aanbiedingen

MacBook Air 13-inch 1,1GHz 8GB/256GB van € 1069 voor € 899 – Amac

van € voor € 899 – Amac MacBook Air 13-inch (2020) 8GB/256GB van € 1079 voor € 979 – BCC

van € voor € 979 – BCC MacBook Air 13-inch 1,1GHz 16GB/512GB van € 1499 voor € 1189 – Yourmacstore

Yourmacstore MacBook Pro 13-inch (2020) 1,4GHz 8GB/256GB van € 1499 voor € 1299 – Amac

van € voor € 1299 – Amac MacBook Pro 13-inch (2020) 1,4GHz 16GB/256GB van € 1749 voor € 1499 – Coolblue

van € voor € 1499 – Coolblue MacBook Pro 13-inch (2020) 1.4GHz 8GB/512GB van € 1749 voor € 1399 – Yourmacstore

van € voor € 1399 – Yourmacstore MacBook Pro 13-inch (2020) 1.7GHz 16GB/256GB van € 2374 voor € 1899 – Yourmacstore

De beste Black Friday iPad aanbiedingen

iPad 2019 32GB Spacegrijs van € 389 voor € 359 – Amac

van € voor € 359 – Amac iPad Air 2019 64GB Goud van € 598 voor € 569 – Telefoonwereld

van € voor € 569 – Telefoonwereld iPad Air 2019 256GB Spacegrijs van € 739 voor € 669 – Amac

van € voor € 669 – Amac iPad Pro 2020 128GB Spacegrijs van € 899 voor € 877 – YourMacStore

van € voor € 877 – YourMacStore iPad Pro 2020 128GB Zilver van € 1299 voor € 899 – YourMacStore

van € voor € 899 – YourMacStore iPad Pro 2020 256GB met Apple Pencil van € 1364 voor € 1359 – Coolblue

van € voor € 1359 – Coolblue Refurbished iPad 2018 32GB van € 399 voor € 369 – Leapp

van € voor € 369 – Leapp Refurbished iPad Mini 5 64GB van € 399 voor € 379 – Leapp

De beste Black Friday iMac aanbiedingen

iMac 2020 Retina 27″ 3.0GHz 1TB/8GB van € 2099 voor € 1699 – Amac

van € voor € 1699 – Amac iMac 2020 Retina 27″ 3.1 GHz 256GB/8GB van € 2099 voor € 1999 – YourMacStore

van € voor € 1999 – YourMacStore iMac 2020 Retina 27″ 3.3 GHz 512GB/8GB van € 2299 voor € 2099 – YourMacStore

van € voor € 2099 – YourMacStore iMac Pro 27″ 3.2GHz 1TB/32GB van € 4949 voor € 3999 – Amac

van € voor € 3999 – Amac iMac Pro Retina 27″ 3.0GHz 1TB/32GB van € 5499 voor € 5229 – YourMacStore

van € voor € 5229 – YourMacStore Refurbished iMac 2017 21.5″ 3.0GHz 1TB/8GB van € 1249 voor € 1099 – Leapp

De beste Black Friday Smart Watch aanbiedingen

Apple Watch Series 3 38mm van € 229 voor € 199 – Amac

van € voor € 199 – Amac Apple Watch Series 5 44mm Nike+ van € 479 voor € 379 – Amac

van € voor € 379 – Amac Apple Watch SE 44mm van € 329,99 voor € 299,99 – MediaMarkt

van € voor € 299,99 – MediaMarkt Fitbit Inspire van € 75 voor € 58,4 – Amazon

van € voor € 58,4 – Amazon Fitbit Charge 4 van € 127 voor € 104 – Amazon

van € voor € 104 – Amazon Fitbit Versa 2 van € 199,95 voor € 139 – BCC

De beste Black Friday smart home aanbiedingen

Google Nest Protect 3-pack + Gratis Google Nest Mini van € 408 voor € 295 – tink

van € voor € 295 – tink Imou A1 IP-beveiligingscamera van € 54,95 voor € 39,95 – Expert

van € voor € 39,95 – Expert Philips Hue White Ambiance Starter Duo Pack van € 89,9 voor € 79 – Coolblue

van € voor € 79 – Coolblue Tado Slimme thermostaat starterkit van € 349 voor € 199 – MediaMarkt

van € voor € 199 – MediaMarkt Google Nest Hub van € 89 voor € 64 – MediaMarkt

van € voor € 64 – MediaMarkt Ring Video Doorbell 3 van € 199 voor € 139 – tink

van € voor € 139 – tink Netatmo Thermostaat + Radiatorkraan 3-pack van € 379,99 voor € 229 – tink

van € voor € 229 – tink Google Nest Mini van € 59 voor € 29 – 50five

van € voor € 29 – 50five Nest Learning Thermostat (3e generatie) van € 249 voor € 182 – 50five

De beste Black Friday speaker aanbiedingen

Van de Sonos One, Beam tot de Sub

Laagste prijsgarantie – nu gemiddeld 21% korting! Bekijk de Sonos aanbiedingen >>

De beste Black Friday AirPods en headphone aanbiedingen

Apple AirPods 2 met oplaadcase van € 179 voor € 132 – Amazon

van € voor € 132 – Amazon Apple AirPods Pro van € 289 voor € 203 – Telefoonwereld

van € voor € 203 – Telefoonwereld Bose Noise cancelling van € 399,95 voor € 265,99 – Amazon

van € voor € 265,99 – Amazon Beats Studio3 van € 349,95 voor € 199 – Coolblue

van € voor € 199 – Coolblue Sony WH-1000XM3 van € 249 voor € 199 – Mediamarkt

van € voor € 199 – Mediamarkt Real Pure van € 119,99 voor € 79,99 – Teufel

van € voor € 79,99 – Teufel JBL Tune van € 129 voor € 79,99 – JBL

van € voor € 79,99 – JBL Bose Soundlink van € 159 voor € 129,99 – Amazon

van € voor € 129,99 – Amazon Skullcandy Crusher Over-Ear BT Gray/Tan van € 149 voor € 89,99 – MediaMarkt

van € voor € 89,99 – MediaMarkt Beats EP on-ear koptelefoon van € 99,95 voor € 45,90 – Amazon

De beste Black Friday VPN aanbiedingen

Tem je internet met Surfshark

Krijg 83% korting + 3 maanden gratis Bekijk deze VPN aanbieding >>

NordVPN: Ontvang 68% korting + 3 maanden gratis – NordVPN

Ontvang 68% korting + 3 maanden gratis – NordVPN Cyberghost: 3-jarig abonnement met 83% korting – Cyberghost

3-jarig abonnement met 83% korting – Cyberghost GooseVPN: 3-jarig abonnement met 79% korting – GooseVPN

De beste Black Friday Apple accessoires aanbiedingen

Tot 60% op hoesjes: +20% korting met code: BLACKWEEK – Smartphonehoesjes

+20% korting met code: BLACKWEEK – Smartphonehoesjes Samsung Portable SSD T7 1TB Grijs van € 199 voor € 134,95 – Informatique

van € voor € 134,95 – Informatique Aukey PA-Y18 Power Delivery 3.0 lader van € 36,95 voor € 18,45 – Knaldeals

van € voor € 18,45 – Knaldeals Zens Liberty Dual draadloze lader van € 199 voor € 149 – Amac

van € voor € 149 – Amac Native Union Dock Marquetry draadloze lader van € 99,95 voor € 29,95 – Amac

van € voor € 29,95 – Amac Belkin Boostcharge Wireless van € 59,99 voor € 49,99 – MediaMarkt

van € voor € 49,99 – MediaMarkt Belkin Powerbank 20.000 MAH van € 44,99 voor € 34,99 – MediaMarkt

van € voor € 34,99 – MediaMarkt Belkin Single USB-A wall charger van € 14,99 voor € 9,99 – MediaMarkt

Ben je benieuwd naar nog meer goeie deals die we hebben gevonden? Op deze pagina’s vind je een overzicht van nog meer Black Friday aanbiedingen van onder andere MediaMarkt, Coolblue, Bol.com, tink en Sonos.

De prijzen van bovenstaande producten zijn voortijdig door de partner aan ons aangeleverd. Het kan gebeuren dat de partner hier tijdens de daadwerkelijke Black Friday-periode aanpassingen op doet. Wij doen daarom ons best om zo snel mogelijk hierop te anticiperen, om jou de juiste deal te tonen.