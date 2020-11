Pre-Black Friday is voorbij en Black Friday 2020 is nu echt van start gegaan bij MediaMarkt! Nieuwe aanbiedingen, hoge kortingen en de beste Apple-deals ontdek je vanaf vandaag bij MediaMarkt. Wij hebben de beste deals alvast voor je op een rij gezet.

Black Friday 2020 MediaMarkt

MediaMarkt heeft dit jaar met afstand de beste Black Friday-deals. Zo scoor je niet alleen hoge kortingen op Apple-producten, maar ontvang je ook nog eens de beste service. MediaMarkt is een ‘Authorised Apple Reseller’ en beschikt over uitstekende kennis wat Apple-producten betreft. Zo kun je altijd terecht in één van de 50 vestigingen als je een vraag hebt over je product. Ze helpen je graag.

Verder zorgt MediaMarkt ook voor gemak. Bestel je Apple-producten gemakkelijk online en haal deze dezelfde dag nog op in een MediaMarkt-winkel. Of laat je product thuis bezorgen als je zelf de deur niet uit wil.

Ben je benieuwd naar alle Apple-aanbiedingen tijdens Black Friday 2020 bij MediaMarkt? Wij zetten er alvast een paar voor je op een rijtje. Of check meteen zelf de beste Apple-deals op de overzichtspagina van MediaMarkt. Wees er snel bij, want op = op!

AirPods Pro met oplaadcase – van €249 voor €209

Met de nieuwe AirPods Pro kun je optimaal van je muziek genieten. Door middel van bluetooth kan je de AirPods Pro verbinden met diverse apparaten. De draadloze oordopjes beschikken over ‘Active Noise Cancellation’, waardoor jij je volledig af kunt sluiten van de buitenwereld. Ideaal voor tijdens het sporten bijvoorbeeld. Mocht je bijvoorbeeld op de fiets zitten en je in het verkeer bevinden, dan kun je de ‘Transparancy-modus’ activeren. In deze modus wordt het omgevingsgeluid wél doorgelaten, wel zo veilig.

Verder kun je de AirPods Pro eenvoudig bedienen met touch of spraakbesturing. En om te zorgen dat de AirPods Pro ook perfect in jouw oren passen, worden ze geleverd met siliconen oor-tips in drie verschillende maten. Scoor ze tijdens Black Friday met een mooie korting.

Apple MacBook Air 13.3 – van €1.129 voor €885

De MacBook Air 13 (2020) heeft een stijlvol design. Het lichte ontwerp zorgt ervoor dat je hem gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen. Daarnaast beschikt deze MacBook Air over een mooi en groot 13,3 inch-Retina-display. Dankzij de hoge resolutie en de heldere kleuren word je helemaal ondergedompeld in jouw favoriete film.

Deze MacBook heeft een krachtige Intel Core i3-processor, 8GB aan werkgeheugen en een 256GB SSD. Hiermee kun je rekenen op snelle opstartprestaties, altijd voldoende opslagcapaciteit en de mogelijkheid om zonder haperingen meerdere programma’s naast elkaar te draaien. Verder is dit model voorzien van een nieuw Magic Keyboard en Force Touch Trackpad. Het schrijven van teksten wordt zo een stuk comfortabeler.

iPhone 11 64GB – van €689 voor €644

Het eerste wat opvalt aan de iPhone 11 is het randloze 6,1 inch-scherm en de stijlvolle behuizing van glas en staal. Aan de voorkant zitten diverse Face ID-sensoren en hiermee ontgrendel je het toestel snel en veilig. De iPhone 11 beschikt over een dubbele 12 megapixel-camera op de achterkant met een groothoek- en ultragroothoeklens.

Onder de motorkap vind je de geavanceerde A13 Bionic-processor. Met deze chipset weet je zeker dat jouw iPhone 11 alle taken vlot uitvoert en je zorgeloos games kunt spelen zonder haperingen.

iPhone SE – van €489 voor €428

De iPhone SE is in 2020 uitgebracht en een enorm krachtig toestel in een compact jasje. De iPhone SE heeft een A13 Bionic-chip; dezelfde krachtige chip die in de iPhone 11 en iPhone 11 Pro wordt gebruikt. Deze chip is energiezuinig en biedt uitstekende prestaties.

Het is ook een ‘slimme’ chip, want verstuur je alleen een berichtje via WhatsApp, dan wordt er ook maar een klein deel van de processor gebruikt. Speel je een game? Dan wordt de volle kracht van de chip wel benut. Zo werkt het geheel erg soepel maar is je toestel toch energiezuinig, zodat je lang met je accu kunt doen. Verder beschikt de iPhone SE over Touch ID en is deze draadloos oplaadbaar.

Is dit toestel iets voor jou? Check dan snel de aanbieding bij MediaMarkt. De iPhone SE is normaal al vrij betaalbaar, maar nu kun je hem tijdens Black Friday nóg goedkoper scoren.

iPad Air (2020) – van €669 voor €622

De iPad Air (2020) met 64 GB aan opslag is een stijlvolle tablet die al je taken razendsnel uitvoert. Je ontgrendelt ‘m veilig en snel in met de Touch ID-vingerafdrukscanner. Eenmaal ingelogd bekijk je jouw favoriete serie of film op een groot 10,9 inch-display dat mooie kleuren weergeeft.

Verder is deze iPad Air compatibel met de Apple Pencil (2e generatie) én optionele Magic Keyboard. Met deze tools kan je gemakkelijk teksten schrijven of tekenen. Daarbij is deze iPad perfect om mee te nemen dankzij het compacte ontwerp en omdat hij erg licht van gewicht is.

De prijzen van bovenstaande producten zijn voortijdig door de partner aan ons aangeleverd. Het kan gebeuren dat de partner hier tijdens de daadwerkelijke Black Friday-periode aanpassingen op doet. Wij doen daarom ons best om zo snel mogelijk hierop te anticiperen, om jou de juiste deal te tonen.