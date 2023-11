Black Friday 2023: de beste Lego deals voor fanatieke bouwers

Vind je Lego leuk? Black Friday is hét moment om een leuke Lego-set te kopen. Dit zijn de beste Lego-deals voor Black Friday 2023!

De beste Lego-deals voor Black Friday 2023

Fans van Lego kunnen hun hart ophalen, want tijdens Black Friday 2023 zijn veel sets een flink stuk goedkoper. Dan kun je lekker bouwen tijdens de komende vakantiedagen met (of zonder!) je kinderen.

Let op: voor al deze aanbiedingen geldt OP = OP. De Black Friday-deals voor Lego gaan vaak heel snel. Zorg er dus voor dat je er op tijd bij bent!

Lego Black Friday aanbiedingen

We hebben geprobeerd de leukste Lego-sets met de beste aanbiedingen voor je te vinden. Let op: sommige Lego-sets zijn behoorlijk groot, dus reken erop dat je dan een paar dagen aan het bouwen bent. Van Marvel tot Super Mario, en Star Wars tot de McLaren racewagen: er is voor ieder wat wils.

We hebben de vorige prijs erbij gezet, zodat je precies ziet wat de korting is. Was er geen oude prijs bekend, dan staat de adviesprijs erbij.

Super Mario Lego Black Friday

Er zijn verschillende leuk Lego-sets van Super Mario beschikbaar. Voor fanatieke bouwers en Mario-fans is de imposante Lego Bowser echt een aanrader. Wil je klein beginnen? Dan is de Super Mario Startset een goed begin.

Super Mario De machtige Bowser : van €269,99 voor €199,95 – Amazon

: van voor €199,95 – Amazon Mario Startset: van €59,99 voor €44,99 – Bol

Marvel Lego Black Friday

Fans van Marvel kunnen hun hart ophalen met de Lego-sets van hun favoriete films en superhelden. Wat dacht je bijvoorbeeld van de beruchte ‘Infinity Gauntlet’? Of de helm van de Mandalorian?

Meer leuke bouwsets

Eigenlijk zijn er teveel Lego-deals om op te noemen. Maar deze sets vonden wij nog het leukste. Met name de ECTO-1 staat op ons verlanglijstje!

