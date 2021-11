Black Friday iPhone 13: hier is het toestel het goedkoopst

Wil je een nieuwe iPhone, dan is er geen betere telefoon dan de iPhone 13 (Pro). Er is ook geen beter moment om hem te kopen, want met Black Friday 2021 zijn er allerlei deals voor de iPhone 13. In dit artikel vind je de beste aanbiedingen.

Black Friday iPhone 13

Apple onthulde de iPhone 13 in september 2021 en hij is er in vier varianten. Allereerst heb je twee standaardtoestellen: de iPhone 13 en iPhone 13 mini. Voor de meeste mensen zijn deze toestellen meer dan goed genoeg. De camera is geweldig, de processor krachtig, het ontwerp modern en ze ondersteunen 5G.

Daarnaast verkoopt Apple twee luxere versies: de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max. Het belangrijkste verschil met de goedkopere toestellen is de camera. Die is bij de iPhone 13 (mini) al erg goed, maar bij de Pro nog net wat beter. Er is bijvoorbeeld een cameralens extra en de iPhone 13 Pro kan overweg met macrofotografie. Een ander verschil is dat de iPhone 13 Pro een ProMotion-scherm heeft dat tot twee keer sneller ververst: tot 120 Hz.

iPhone 13 aanbiedingen met Black Friday

Alle grote providers hebben in deze Black Friday-week aanbiedingen voor de iPhone 13. Hieronder zetten we de beste deals voor het standaardmodel onder elkaar. Dit toestel heeft een oled-scherm van 6,1-inch, ondersteunt 5G, bezit de nieuwste A15 Bionic-processor en is aan de achterkant voorzien van een dubbele camera.

Bij Vodafone is de korting het grootst: daar krijg je in combinatie met een Red-abonnement tot 397 euro korting. Daarnaast zijn er meer leuke Black Friday-deals voor de iPhone 13:

Los toestel:

Black Friday-deals van de iPhone 13 mini

Een high-end iPhone in een compact jasje: dat is de iPhone 13 mini. Het toestel is net zo goed als zijn 6,1-inch broer, maar handzamer. Koop je de kleinste iPhone in combinatie met een abonnement, dan zijn dit de beste aanbiedingen:

Los toestel:

Korting met Black Friday op de iPhone 13 Pro

Ook de 6,1-inch iPhone 13 Pro zien we in het Black Friday-prijzencircus terug. Deze is samen met de iPhone 13 Pro Max het meest geavanceerde toestel. Aan de achterkant heeft het toestel een camera met drie lenzen, in plaats van twee. De extra lens is een telelens, waarmee je ook op afstand prachtige foto’s maakt.

Een andere reden om voor de iPhone 13 Pro te kiezen, is het geavanceerde scherm. Die ververst tot twee keer sneller (tot 120 Hz) en daarmee voelt het toestel sneller en soepeler aan. Dit zijn de beste Black Friday-aanbiedingen:

Aanbiedingen iPhone 13 Pro Max

Met zijn 6,7-inch scherm is de iPhone 13 Pro Max de grootste telefoon die Apple verkoopt. In een grotere telefoon past ook een grotere batterij, waardoor dit toestel de beste batterijduur heeft die een iPhone ooit heeft gehad.

Naast de grootte en batterijduur zijn er geen verschillen tussen de 13 Pro en 13 Pro Max.

Hoesje of accessoires voor je iPhone 13 nodig?

Koop je een iPhone 13, dan wil je er misschien ook een hoesje of een ander accessoire bij. Die haal je ook voordeliger in huis met Black Friday.

Smartphoneshoesjes.nl: een kortingscode geeft je 20% (extra) korting op alles . De code = BLACKFRIDAY

een kortingscode geeft je . De code = Appelhoes: ontvang 10% korting met de code TRAPPEL (uitgezonderd deze merken: Apple, mStand, Matias)

ontvang met de code (uitgezonderd deze merken: Apple, mStand, Matias) GSMPunt: webwinkel met veel soorten smartphone-accessoires. Heeft dagelijks een nieuwe dagdeal.

webwinkel met veel soorten smartphone-accessoires. Heeft dagelijks een nieuwe dagdeal. Knaldeals: tot 50% korting op allerlei smartphone-accesoires.

De prijzen van bovenstaande producten zijn voortijdig door de partner aan ons aangeleverd. Het kan gebeuren dat de partner hier tijdens de daadwerkelijke Black Friday-periode aanpassingen op doet. Wij doen daarom ons best om zo snel mogelijk hierop te anticiperen, om jou de juiste deal te tonen.

