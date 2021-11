Dit zijn de beste Black Friday-deals voor de iPhone 12

Toe aan een nieuwe iPhone? De iPhone 12 is nog steeds een zeer goed en gewild toestel. Als jij deze telefoon wilt, dan komt dat goed uit. Er zijn mooie deals voor zowel losse toestellen als abonnementen om uit te kiezen. Sla dus je slag met de beste deals!

Black Friday 2021 iPhone 12 deals

Tijdens Black Friday 2021 zijn er weer veel leuke aanbiedingen – zo ook bij de iPhone 12. Wij hebben de goedkoopste iPhone 12 deals voor je uitgezocht en hieronder voor jouw gemak verzameld. Of je nou zoekt naar een los toestel, abonnement of refurbished iPhone: we hebben er aanbiedingen voor gevonden. Lees dus snel verder en vind een voor jou geschikte deal. Zo heb je een iPhone 12 voor een leuke prijs.

Black Friday aanbiedingen op de iPhone 12

De iPhone 12 is ondanks de komst van de iPhone 13 nog steeds een aantrekkelijk toestel. De A14 Bionic-hip is krachtig, hij heeft 5G-ondersteuning en er is een schitterend oled-scherm. Ook is het uiterlijk vrijwel hetzelfde als bij de iPhone 13. Voor foto en video heb je in totaal drie camera’s: een voorop en twee achterop, met Nachtmodus. Allemaal hebben deze een 12 megapixel-resolutie. Bekijk de beste deals hieronder:

Los toestel:

Black Friday aanbiedingen op de iPhone 12 mini

De iPhone 12 mini kan getypeerd worden als de eerste compacte iPhone uit het high-end segment. Dit toestel voldoet aan de wens van iemand die een iPhone 12 wil, maar dan met een omvang die fijner in de hand ligt. Uitstekend voor wanneer je graag je iPhone met één hand wilt bedienen. Bovendien ben je met de iPhone 12 mini ook klaar voor snel internet, want je hebt 5G-ondersteuning. Check de aanbiedingen hieronder:

Los toestel:

Black Friday aanbiedingen op de iPhone 12 Pro

De iPhone 12 Pro maakt zijn naam waar in performance. Dit toestel is namelijk uitgerust met een krachtige A14 Bionic-chip die tevens zuiniger is dan de vorige generatie. Maar daar houdt het niet op. Je hebt te maken met een groter 6,1-inch oled-scherm voor meer kijkplezier bij video’s. Maak je ze liever zelf? Ook dan ben je blij, want achterop heeft deze iPhone een groothoeklens, ultragroothoeklens, telelens en een LiDAR-sensor. De laatste helpt je bij het bepalen van diepte in je foto’s en video’s. Check de deals hieronder:

Black Friday aanbiedingen op de iPhone 12 Pro Max

De iPhone 12 Pro Max trekt het voortouw in zijn reeks. Je kijkt naar een groter 6,7-inch oled-display. De telelens van de iPhone Pro Max is nog beter dan bij de 12 Pro met een diafragma van 2.2. Hierdoor laat deze meer licht binnen voor betere foto’s. Meer performance vraagt ook een betere accu. De iPhone 12 Pro Max volgt dit op met een langere accuduur. Zo kun je volgens Apple 20 uur lang non-stop video’s afspelen. Bekijk de aanbiedingen hieronder:

Los toestel:

Nog meer geld besparen? Denk eens aan een Refurbished iPhone 12

Wil je een mooie deal en tegelijkertijd een duurzame keuze maken? Dan is een refurbished iPhone een goede keuze. Zo zijn er opties voor de verschillende modellen uit de iPhone 12-reeks. Kies de iPhone 12 die je wilt en draag een duurzaam steentje bij door een refurbished toestel aan te schaffen:

reBuy – refurbished iPhone 12 – vanaf €676,99

refurbished iPhone 12 – vanaf €676,99 reBuy – refurbished iPhone 12 mini – vanaf €642,99

refurbished iPhone 12 mini – vanaf €642,99 reBuy – refurbished iPhone 12 Pro – vanaf €863,99

refurbished iPhone 12 Pro – vanaf €863,99 reBuy – refurbished iPhone 12 Pro Max – vanaf €906,99

Hoesje of accessoires voor je iPhone 12 nodig?

Je iPhone voelt nog niet compleet zonder een persoonlijke touch. Dat kan met behulp van hoesjes en accessoires. Hieronder hebben we aanbiedingen die je daarbij kunnen helpen:

Smartphonehoesjes – 60% korting op specifieke items + 20% (extra) korting op alles met kortingscode BLACKFRIDAY – 22 t/m 29 november

60% korting op specifieke items + 20% (extra) korting op alles met kortingscode – 22 t/m 29 november Appelhoes – 10% korting met code TRAPPEL (uitgezonderd de merken Apple, mStand, Matias) – 22 t/m 25 november

10% korting met code (uitgezonderd de merken Apple, mStand, Matias) – 22 t/m 25 november iPhone-cases.nl – Tot 50% korting op de beste merken en bij besteding van €30 een gratis screenprotector – 22 t/m 29 november

Tot 50% korting op de beste merken en bij besteding van €30 een gratis screenprotector – 22 t/m 29 november GSMPunt – korting op geselecteerde productgroepen + elke dag een unieke deal geschikt voor iedere smartphone – 22 t/m 28 november

korting op geselecteerde productgroepen + elke dag een unieke deal geschikt voor iedere smartphone – 22 t/m 28 november Knaldeals – aanbiedingen voor smartphone gadgets

Meer Black Friday deals

