Black Friday-deals van Vodafone: de iPhone 13, 14 en 14 Pro nu voordelig verkrijgbaar! (ADV)

Black Friday 2022 is losgebarsten bij Vodafone en dat is goed nieuws! Dat betekent dat je weer flinke kortingen kunt scoren op iPhones.

Black Friday 2022-deals bij Vodafone

Ben je op zoek naar een nieuwe iPhone? Zoek dan niet verder, want bij Vodafone profiteer je van 21 tot en met 28 november van de beste aanbiedingen op onder andere de iPhone 13 en 14-modellen!

iPhone 14 Black Friday-aanbieding – tot 378 euro voordeel

De iPhone 14 is voorzien van de A15 Bionic-chip en heeft minimaal 128GB opslagruimte. De batterij gaat bij intensief gebruik tot 20 uur mee. Verder heeft deze nieuwste iPhone een 12-MP geavanceerde dual camera. Deze TrueDepth-camera krijgt heeft nieuwe features als ‘Autofocus’, ‘Filmmodus’ en ‘Actiemodus’, waarmee je een telefoon met een uitstekende camera hebt.

Tijdelijk ontvang je tot 378 euro voordeel bij aanschaf van de iPhone 14. De hoogte van deze korting is afhankelijk van de opslagcapaciteit die je kiest; zo krijg je bij 128GB bijvoorbeeld tot 348 euro voordeel. Deze maximale korting geldt alleen op het moment dat je thuis internet van Ziggo hebt én als je een tweejarig Red-abonnement afsluit.

iPhone 13 Black Friday-aanbieding – tot 396 voordeel

Hoef je niet de allernieuwste smartphone te hebben? De iPhone 13 is in dat geval de beste keuze! Deze smartphone verschilt qua specificaties niet heel veel van de iPhone 14, want deze telefoon heeft ook een A15 Bionic-chip en een camera van 12 megapixels.

De grootste verschillen met de iPhone 14 zijn de batterijduur en de prijs: de batterij gaat iets korter mee en het toestel is (veel) goedkoper. De iPhone 13 heeft een 6,1 inch-scherm.

Met Black Friday krijg je op de iPhone 13 tijdelijk tot 396 euro korting. Ook hier is het voordeel afhankelijk van het model dat je koopt, zo krijg je bij 128GB of 256GB tot 382 euro voordeel. Deze maximale korting krijg je als je thuis internet van Ziggo hebt en wanneer je een tweejarig abonnement afsluit.

iPhone 14 Pro Black Friday-aanbieding

Wil je een nóg betere camera? Dan is de iPhone 14 Pro iets voor jou, want deze smartphone heeft met 48 megapixel de beste iPhone-camera ooit! Het toestel is voorzien van een A16 Bionic-chip en is (in tegenstelling tot de reguliere iPhone 14) ook met 1TB aan opslagruimte te koop.

Daarnaast is de iPhone 14 Pro voorzien van het Dynamic Island, waardoor de notch (de zwarte inkeping bovenaan) van de iPhone voor het eerst sinds 2017 is aangepast. De iPhone 14 Pro is te koop in twee maten: met 6,1- en een 6,7 inch-scherm.

Wil je de iPhone 14 Pro voordelig aanschaffen voor de feestdagen? Op de iPhone 14 Pro krijg je nu per maand tot 7,50 euro korting als je thuis internet van Ziggo hebt!

Flink voordeel op sim-only abonnementen

Met Black Friday bij Vodafone en Ziggo heb je nog meer voordelen. Zo kan je ook met veel voordeel een sim-only abonnement afsluiten. Bij een abonnement met 50GB data (Red Together) krijg je 1 euro extra korting per maand, en bij het Red-abonnement (15GB data) zelfs 2 euro extra korting per maand. Zoek jij een abonnement met 5GB data, dan ontvang je 1,50 euro extra korting per maand. Tijdelijk betaal je bij alle abonnementen ook geen aansluitkosten ter waarde van 25 euro.

Voordelen van Vodafone en Ziggo

Vodafone en Ziggo hebben een excellent netwerk, mét gratis 5G bij ieder Red-abonnement. Daarbij krijg je het combinatievoordeel als je thuis internet van Ziggo hebt. Je voordeel kan dan oplopen tot 7,50 euro per maand! Alsof dat nog niet genoeg is, krijg je ook nog eens dubbele data als je klant bent van Vodafone en Ziggo. Meer weten? Ontdek alle Vodafone en Ziggo voordelen.

De iPhone 11 en 12 haal je ook een stuk voordeliger in huis

Niet alleen de iPhone 13 en 14 (Pro) kan je bij Vodafone voordelig kopen, ook de iPhone 11 en 12 zijn met korting te krijgen. Check hier alle voordelige Black Friday-aanbiedingen: