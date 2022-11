De beste Black Friday-deals bij Amac voor Apple-liefhebbers (ADV)

Het is weer zover: Black Friday komt er aan! En ook bij Amac is het natuurlijk feest en daarom lichten wij de beste deals uit voor Apple-liefhebbers! Deze producten zijn écht de moeite waard.

Nog geen twee weken en het is alweer Black Friday. Zo’n beetje alle winkels in Nederland stunten met de prijzen, maar bij Amac krijg je (Apple-)producten die écht de moeite waard zijn. Amac is namelijk niet alleen gespecialiseerd in apparaten van Apple zelf, maar ook in producten die met het bedrijf te maken hebben – of er enorm goed mee samenwerken. Denk hierbij aan de slimme producten van Eve, de draadloze opladers van Zens, de display’s van LG voor je Mac of de opladers van Belkin. Oftewel: je krijgt korting op Apple én vele andere top-merken!

De looptijd van de Black Friday-deals bij Amac is tot en met 28 november. Let op: de actie is geldig zolang de voorraad strekt. Wees er dus snel bij, want OP=OP.

Wanneer je iets van Apple wilt, moet je bij Amac wezen – dat mag wel duidelijk zijn. Laten we daarom beginnen met de beste aanbiedingen bij Amac voor Apple’s eigen producten.

De beste Apple Watch-deals bij Amac

Voor de Apple Watch SE (2021) krijg je nu al aardig wat korting bij Amac. Als je gewoon ‘een smartwatch’ voor bij je iPhone wilt, is deze Watch SE het model dat je wilt hebben. Hij houdt al je sportactiviteiten bij, toont binnengekomen meldingen van je telefoon en en houdt zelfs je slaap bij. Ook is er een versie van Nike, die er extra sportief uitziet. Er zijn verschillende kleuren en kastgroottes beschikbaar, en de prijs begint bij €259 in plaats van €299.

Heb je liever wat aanvullende extraatjes? Dan is de Apple Watch Series 7 wellicht de moeite waard. Deze doet alles wat de Watch SE kan, maar je krijgt daarnaast een groter scherm, mét always-on functie en een ecg. Bovendien is er een Cellular-versie die ook zonder iPhone in de buurt kan bellen of appen. Wil je dus een net wat praktischer horloge dat nóg meer gezondheidsgegevens bijhoudt? Dan is de Apple Watch Series 7 een uitstekende keuze. Bij Amac krijg je hem al vanaf €399 in plaats van €429.

De beste AirPods Pro-deals bij Amac

De AirPods Pro zijn de beste draadloze oordopjes van Apple. Ze zijn voorzien van een compact design, actieve ruisonderdrukking en dankzij de standaard meegeleverde oplaadcase is een lange accuduur gegarandeerd. De eerste AirPods Pro zijn nu extra goedkoop bij Amac. In plaats van €279 betaal je slechts €219 euro. Niet zo zin in de AirPods Pro 1? Dan ga je toch voor de AirPods Pro 2? Ook deze zijn bij Amac goedkoper – je betaalt €279 in plaats van €299.

De beste iPad 2021-deals bij Amac

Apple heeft dan wel recent de nieuwe iPad 2022 uitgebracht, maar stiekem is de iPad 2021 een veel betere deal. En sowieso als je hem met korting bij Amac kan kopen. Wat dacht je van de A12-processor, een 10,2-inch scherm, de oude en vertrouwde thuisknop én ondersteuning voor de eerste generatie van de Apple Pencil? Kortom, deze iPad kan alles wat je van een iPad wilt en verwacht, maar dan voor een extra fijne prijs. Je koopt hem namelijk voor €389 in plaats van €439.

De beste MacBook-deals bij Amac

Ben je op zoek naar een nieuwe laptop? Ook dan ben je bij Amac aan het goede adres. Op dit moment zijn er acties voor zowel de MacBook Air als de MacBook Pro met M1-chip. Het zijn niet meer de nieuwste modellen natuurlijk, maar ze kunnen ook vandaag de dag nog alles aan wat je ermee wilt gaan doen. Dat ligt met name aan de processor, die helemaal door Apple zelf is ontworpen. Op gebied van opslag zijn deze MacBooks zelfs nog sneller dan hun opvolgers!

Bovenop al deze deals heeft Amac nóg iets waar je misschien wel blij van wordt. Je kan namelijk je oude Windows-laptop inleveren en korting krijgen. Je krijgt dan 100 euro korting op een nieuwe Mac. De korting van deze inruilservice komt bovenop de bovenstaande scherpe prijzen van de MacBook Pro en MacBook Air van Amac’s Black Friday.

De beste deals voor accessoires bij Amac

Wil je bij je MacBook misschien nog wat randapparatuur? In dat geval wijzen we je nog even op twee heel goede aanbiedingen van Amac. Het Magic Trackpad en het Magic Keyboard hebben tijdens Black Friday namelijk waanzinnige kortingen. Voor het Trackpad betaal je maar €99 in plaats van €135, het Keyboard gaat voor €59 over de toonbank in plaats van €109. Had je deze Apple-accessoires nog niet? Dan is nu het moment om toe te slaan. Overigens: deze werken ook bijzonder goed samen met je iPad!

Naast de Apple-producten heeft Amac uiteraard nog een hoop accessoires in de aanbieding die perfect samenwerken met je Apple-devices. Ook voor deze hebben we de beste deals voor je uitgezocht. Lees dus snel verder.

De beste Eve Black Friday-deals bij Amac

Met Eve ben je verzekerd van een slim huis dat perfect samenwerkt met je Apple-devices. Het bedrijf maakt slimme producten die allemaal HomeKit-certified zijn. Zo zijn de stekkerdozen, Eve Energy en de Eve Energy Strip, bijzonder handig als je normale apparatuur ‘slim’ wilt maken. Naast dat je een oude kamerlamp met je iPhone aan en uit kan zetten, meten deze producten ook meteen hoeveel stroom er verbruikt wordt door dat specifieke apparaat.

De Eve Door & Window-sensor hang je op aan je deur of raamkozijn. Deze vertelt je iPhone en iPad vervolgens wanneer deze open staat en houdt een logboek bij van elke opening. Voor de prettigste thuis-ervaring moet je bij de Eve Room zijn. Met deze luchtkwaliteits-sensor houd je bij hoe schoon en fris de lucht in je huis is, en kun je actie ondernemen door bijvoorbeeld een raampje te openen.

De beste Zens Black Friday-deals bij Amac

Ook de producten van Zens zijn speciaal gemaakt voor je iPhone, Apple Watch of AirPods. Tenminste, als deze draadloos opgeladen kunnen worden. Zens is namelijk expert in het maken van draadloze opladers. Het ‘vlaggenschip’ is bijvoorbeeld een oplaadmat met meerdere spoelen, waarbij het niet uitmaakt hoe je een apparaat erop legt – het laadt altijd wel op.

Net zo mooi, maar wel betaalbaarder, is de Zens 4-in-1 draadloze oplader. Hiermee laad je vier van je Apple-producten op één oplaadmat op. Check dus snel de beste draadloze oplader van Zens (via Amac) die bij jou past!

De beste LG Black Friday-deals bij Amac

Voordat Apple met het ProDisplay XDR kwam, had het een grote samenwerking met displayfabrikant LG. Daar zijn een aantal bijzonder goede én betaalbare 4K-schermen uitgekomen die perfect samenwerken met je MacBook. Ben je op zoek naar een mooie tweede scherm voor bij de iMac, of wil je gewoon een monitor voor MacBook of Mac mini? Bij Amac krijg je de schermen van LG nu extra voordelig.

Zo haal je heel goedkoop een 27-inch 4K-monitor van LG in huis. Wil je nog meer pixels? Dan haal je voor een iets hoger bedrag een beeldschermvan LG in huis die met 5K-beelden overweg kan!

De beste Belkin Black Friday-deals bij Amac

Belkin is een naam die je als Apple-fan waarschijnlijk al vaak gezien hebt. Belkin moet wel hét bedrijf zijn met de meeste Apple-accessoires die goedgekeurd zijn voor het Made For iPhone-programma (MFi). Hiermee ben je verzekerd van goede producten die perfect met je Apple-devices samenwerken. Niet voor niets dat Amac, dé shop voor Apple-producten deze Black Friday ook de opladers van Belkin in de aanbieding heeft!

