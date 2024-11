Sonos Black Friday 2024: de beste aanbiedingen voor One, Era en Arc! (ADV)

Met de Black Friday aanbiedingen van tink haal je speakers van Sonos nu extra voordelig in huis. We hebben de beste aanbiedingen hieronder voor je verzameld.

Black Friday bij tink: tot wel 70 procent korting

Tink heeft een aantal aantrekkelijke Black Friday-aanbiedingen samengesteld voor het Sonos-assortiment. Sonos-speakers zijn niet vaak in de aanbieding, maar met deze exclusieve bundels van tink profiteer je van flinke kortingen en haal je meteen een complete set in huis. Of je nu op zoek bent naar een enkele speaker of een volledige surround-set, er is voor ieder wat wils.

De deals zijn geldig van 18 november tot en met 2 december, maar wees er snel bij—de actie geldt zolang de voorraad strekt. Nieuwsgierig geworden naar alle andere aanbiedingen? Klik dan op de knop hieronder en bekijk het volledige Black Friday-aanbod van tink.

Sonos Arc Home Cinema Set: van 1898 euro voor 1279,95 euro

De Sonos Arc 3.1 Home Theatre Set levert een geweldig geluid en heeft een modern en stijlvol design. De set bestaat uit de Sonos Arc soundbar, die Dolby Atmos biedt voor een rijke geluidservaring met duidelijke stemmen en diepe bas. De Sonos Sub voegt extra bass toe, en de Sonos One SL surround speakers zorgen voor een vol geluid in de kamer.

Het systeem werkt met spraakbesturing, is compatibel met andere slimme apparaten en biedt gemakkelijke toegang tot streamingdiensten. Dankzij het strakke design past de set goed in diverse interieuren.

Sonos Era 100: van 279 voor 259 euro

De Sonos Era 100 is een compacte, krachtige speaker die ideaal is voor elke ruimte in huis. Met een verbeterd geluid en diepere bas dan zijn voorganger levert de Era 100 een premium luisterervaring in een stijlvol en modern ontwerp.

De speaker ondersteunt zowel wifi als Bluetooth, waardoor je eenvoudig kunt streamen vanaf al je apparaten. Dankzij Trueplay-tuning past het geluid zich aan de omgeving aan, zodat je altijd optimaal geluid hebt.

Sonos Era 300: nu van 998 voor 839,95 euro

De Sonos Era 300 is nu verkrijgbaar in een voordelige bundel bij tink! Wanneer je twee Era 300-speakers aanschaft, profiteer je niet alleen van een aantrekkelijke korting, maar ook van een volledig meeslepende luisterervaring. Met twee speakers kun je namelijk extra surround-instellingen aanpassen voor een optimaal geluid in elke ruimte. Daarnaast kun je met deze bundel muziek afspelen over meerdere verdiepingen, waardoor je overal in huis van helder en krachtig geluid geniet.

Naast de bundel is de Sonos Era 300 ook los in de aanbieding. Dit model biedt uit zichzelf al een indrukwekkend ruimtelijk geluid, maar door er twee te combineren haal je het maximale uit het Sonos-systeem en geniet je van nog meer flexibiliteit en kracht.

Sonos Move 2: nu van 499 euro, voor 399 euro

Met de Sonos Move 2 haal je de nieuwste versie van de Sonos Move in huis. Deze variant is beschikbaar in een nieuwe kleur en heeft een extra lange batterijduur van 24 uur—een verdubbeling vergeleken met de eerste generatie. De Move 2 is daarnaast uitgerust met verbeterde hardware en software.

Is de batterij van je iPhone bijna leeg? Dankzij de usb-c-poort kun je je iPhone opladen via de speaker. In stand-by modus verbruikt de speaker tot 40% minder energie ten opzichte van het vorige model. Wil je de speaker meenemen naar buiten? Dankzij de IP56-rating is de Sonos Move 2 bestand tegen regen, stof en zonlicht, zodat je je geen zorgen hoeft te maken bij onverwachte weersomstandigheden.

Sonos Roam: nu van 199 euro, voor 159 euro

Zoek je een compacte en betaalbare speaker? Dan is de Sonos Roam wellicht de perfecte keuze! Deze superhandige, kleine speaker neem je gemakkelijk overal mee naartoe.

De Roam biedt krachtig en helder geluid en heeft een batterijduur tot wel tien uur. Net als de duurdere modellen is deze speaker bovendien stof- en waterdicht, zodat je hem zonder zorgen overal kunt gebruiken.

Sonos Arc: van 999 voor 749 euro

De Sonos Arc is een indrukwekkende soundbar die je bedient met een afstandsbediening, je stem, de Sonos-app of via Apple AirPlay 2. Dankzij de naar boven gerichte drivers creëert de Arc een multidimensionaal geluidsveld, waardoor het geluid om je heen lijkt te bewegen.

Met Dolby Atmos worden geluiden naast en boven je afgespeeld, wat zorgt voor een indrukwekkende helderheid, detail en diepte. Bij tink profiteer je nu bovendien van een aantrekkelijke korting op de Sonos Arc.

Overige Black Friday aanbiedingen bij tink

Bovendien kun je bij tink nog veel meer slimme apparaten met korting aanschaffen tijdens Black Friday. Denk aan tado° voor slimme temperatuurregeling, slimme verlichting, en nog veel meer. Zo stel je eenvoudig een compleet smart home samen, en dat ook nog eens tegen een aantrekkelijke prijs.

De prijzen van bovenstaande producten zijn voortijdig door de partner aan ons aangeleverd. Het kan gebeuren dat de partner hier tijdens de daadwerkelijke Black Friday-periode aanpassingen op doet. Wij doen daarom ons best om zo snel mogelijk hierop te anticiperen, om jou de juiste deal te tonen.