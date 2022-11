Black Friday week bij Amazon: extra korting op Apple, koptelefoons, watches en meer

Black Friday is weer in volle gang! Ook Amazon doet een duit in het zakje. Je krijgt deze week extra korting op alle accessoires.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Black Friday in volle gang bij Amazon

Black Friday is weer gestart! Zo krijg je vanaf vandaag bij Amazon enorm veel kortingen op electronica, maar biedt deze gigantische online winkel ook dingen als speelgoed aan. Wij hebben natuurlijk de allerbeste aanbiedingen van Amazon speciaal voor de Apple-fan uitgelicht.

Deze acties duren bij Amazon van 18 november tot en met 28 november 2022. Wees er snel bij want OP=OP! In dit artikel lees je in ieder geval alles over de aanbiedingen die je op zijn minst even bekeken moet hebben! Als je bij je aankoop Amazon Prime neemt, geniet je tevens van gratis bezorging én een extra snelle levering. Daarmee komen je sinterklaas- en kerstcadeau’s zeker op tijd!

Black Friday week deals van Amazon

Black Friday Apple-aanbiedingen bij Amazon

Tijdens Black Friday week zijn er ook scherpe Apple aanbiedingen te vinden op Amazon. De korting kan oplopen tot 24% wat niet vaak gebeurt op Apple producten. Wees er snel bij want er zijn maar enkele uitvoeringen afgeprijsd en we verwachten dat het hard zal gaan. OP=OP. Dus scoor nu snel je Apple Watch of iPhone met Black Friday-korting.

Black Friday Belkin-aanbiedingen bij Amazon

Belkin is een naam die je waarschijnlijk al veel vaker voorbij hebt zien komen als Apple-fan. Het bedrijf is namelijk een van de officiële partners van Apple en maakt accessoires van hoge kwaliteit. Zo hoog dat deze opladers en oortjes zijn goedgekeurd voor het Made For iPhone-programma (MFi). Dat is een speciaal keurmerk van Apple waarmee je bent verzekerd van goede producten die perfect met je Apple-devices samenwerken.

Hoewel je deze draadloze opladers, autohouders en koptelefoons ook in de officiële Apple Store kan vinden, raden we dat tijdens Black Friday niet aan. Bij Amazon haal je ze namelijk enorm goedkoop in huis. Wij hebben de beste Belkin accessoire-deals voor jou op een rijtje gezet! Check snel de onderstaande lijst en vind je nieuwe favoriete product!

Ben je benieuwd naar wat Belkin bij Amazon nog meer te bieden heeft? Ga dan snel naar de actiepagina bij Amazone en ontdek alle Belkin-aanbiedingen!

Black Friday Otterbox-aanbiedingen bij Amazon

Met een Otterbox-hoesje krijgt jouw iPhone de bescherming die je van een telefoonhoesje verwacht. Geen enkele valpartij is te hard voor deze hoesjes. Ook de Otterbox hoesjes passen naadloos om elke iPhone heen. Sommige hoesjes ondersteunen MagSafe, de andere zijn weer van hoogstaande kwaliteit leer. Wij hebben de mooiste alvast hieronder neergezet.

Staat jouw telefoon er niet tussen? Of wil je een ander materiaal hoesje? Bekijk dan snel alle andere Otterbox-aanbiedingen bij Amazon!

Black Friday koptelefoon-aanbiedingen bij Amazon

Tijdens Black Friday zijn er bij Amazon ook enorm veel koptelefoons en oordopjes in de aanbieding. Tegenwoordig zijn er zoveel verschillende aspecten waar je rekening mee moet houden naast de geluidskwaliteit. Wil je een ‘over-ear’ koptelefoon of liever ‘on-ear’? Wil je per se ruisonderdrukking? Met de onderstaande modellen die bij Amazon tijdens Black Friday in de aanbieding zijn, ben je in ieder geval verzekerd van uitstekende geluidskwaliteit!

Heel veel koptelefoons en oordopjes zijn tijdens Black Friday weer bij Amazon heel voordelig geprijsd. Bekijk hier alle koptelefoon-anbiedingen en scoor er vandaag nog een!

Black Friday Garmin-aanbiedingen bij Amazon

Wil je graag een smartwatch maar vind je de Apple Watch te duur? Bekijk dan eens het grote aanbod van Garmin-smartwatches. Ook deze slimme horloges werken perfect samen met je iPhone! Nu, met Black Friday, vind je enorm veel Garmin-aanbiedingen bij Amazon. Met deze smartwatches kan je natuurlijk ook al je sportprestaties volgen. De sterke behuizing zorgt ervoor dat je kan vallen wat je wil, dit horloge is niet kapot te krijgen! Ook tussen deze Garmin-aanbiedingen van Amazon staan weer een aantal hele toffe deals!

Wil je toch kijken of er een betere match tussen zit? Bekijk dan de actiepagina van Garmin-smartwatches van Amazon tijdens de Black Friday-weken!

Nog veel meer Black Friday-deals bij Amazon

Zit er niets tussen voor jou in de bovenstaande lijsten? Of wil je liever zelf even rondsnuffelen bij Amazon tijdens Black Friday? Klik dan snel op de onderstaande buttons voor de allerbeste elektronica deals!

De prijzen van bovenstaande producten zijn voortijdig door de partner aan ons aangeleverd. Het kan gebeuren dat de partner hier tijdens de daadwerkelijke Black Friday-periode aanpassingen op doet. Wij doen daarom ons best om zo snel mogelijk hierop te anticiperen, om jou de juiste deal te tonen.