Black Friday 2025 in Nederland: dit is wat je kunt verwachten

Black Friday 2025 valt op vrijdag 28 november. Dit jaar kun je je weer opmaken voor scherpe deals op diverse smartphones, tablets en gadgets. Bij iPhoned blijf je de komende weken op de hoogte van alle aanbiedingen en handige tips, zodat je niets mist en voorbereid bent op de beste kortingen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zo groeide Black Friday uit tot hét shoppingevent van het jaar

Wist je dat Black Friday ooit begon in Philadelphia? In de jaren 50 werd de term gebruikt om de chaos op de wegen na Thanksgiving te beschrijven, wanneer Amerikanen massaal de stad in trokken voor koopjes.

Inmiddels staat Black Friday wereldwijd synoniem voor kortingen en vormt het in de VS al decennialang de start van het kerstseizoen. Ook Nederland is inmiddels in de ban van Black Friday. Vooral de afgelopen tien jaar is het uitgegroeid tot hét shoppingmoment van het jaar. Dit jaar valt Black Friday 2025 op 28 november, maar de Apple-deals en scherpe prijzen starten al weken eerder.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Black Friday wordt een steeds langere kortingsperiode

Vorige jaren zagen we een duidelijke trend, ook bevestigd door de laatste iDeal-cijfers. In 2024 daalde het aantal transacties op Black Friday zelf voor het eerst sinds 2016 met 18,4% ten opzichte van 2023. Terwijl er op Black Friday zelf minder werd afgerekend, steeg het aantal betalingen in de dagen ervoor juist met maar liefst 27%. Dit bevestigt dat Black Friday zich steeds meer ontwikkelt tot een kortingsperiode die zich over meerdere dagen uitstrekt.

Dat is ook logisch: winkels willen de grote piekdrukte beter spreiden en daarnaast hun concurrenten voorblijven. Daarom kiezen veel webshops ervoor om tijdelijke dagdeals aan te bieden, kortingen die vaak slechts 24 uur geldig zijn. Zo blijven consumenten nieuwsgierig en gemotiveerd om dagelijks te checken welke producten met extra korting te scoren zijn.

Niet elke deal is écht een deal

Niet elke webshop is eerlijk tijdens Black Friday. Sommige winkels verhogen hun prijzen vlak voor de actie om daarna zogenaamd korting te geven. Zo lijkt het alsof je bespaart, terwijl je vaak nauwelijks minder betaalt dan normaal.

Bij iPhoned houden we de komende weken scherp de prijzen van verschillende producten in de gaten ter voorbereiding op Black Friday 2025. We brengen je regelmatig op de hoogte van de beste deals, met speciale aandacht voor iPhones, iPads, AirPods, smart home-producten en natuurlijk de tofste gadgets. Zo weet je zeker dat je profiteert van echte aanbiedingen tegen de scherpste prijzen.

Op de hoogte blijven van alles omtrent Black Friday?