Black Friday 2025: Apple TV nu tijdelijk voor 4,99 euro per maand

Apple stunt tijdens Black Friday 2025 met de prijzen voor Apple TV. Je betaalt dan slechts 4,99 euro per maand en dat zes maanden lang!

Black Friday 2025: Apple TV

Ook Apple is begonnen met het stunten van de prijzen. Tijdens Black Friday 2025 krijg je nu zes maanden lang Apple TV voor slechts 4,99 euro per maand. Normaal betaal je hiervoor 9,99 euro per maand. Je bespaart daarmee zes maanden lang 50 procent op de prijs!

De aanbieding is geldig voor nieuwe abonnees en als je al een keer eerder een abonnement hebt gehad. Je kunt géén gebruik maken van de aanbieding als je op dit moment een actief abonnement hebt.

Met deze korting is Apple TV een van de goedkoopste streamingdiensten die je nu kunt krijgen in Nederland. Na zes maanden betaal je 9,99 euro per maand, maar je kunt elk moment het abonnement opzeggen.

Dit is Apple TV

Apple TV is de streamingsdienst van Apple waar je bekende series als Severance en Prehistoric Planet kunt kijken. Oorspronkelijke heette de dienst nog Apple TV Plus, maar Apple heeft begin november de naam aangepast naar Apple TV.

De dienst werd op 25 maart 2019 gelijktijdig met Apple Arcade en Apple News onthuld. Tijdens de keynote in september in 2019 kregen we meer te weten over de verschijningsdatum en de prijs. In de loop der jaren heeft Apple TV steeds meer aanbod gekregen en is de prijs ook langzaam gestegen. Op 4 november 2025 werd de naamswijziging van Apple TV Plus naar Apple TV voltooid.

