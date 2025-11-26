Black Friday 2025 Action: slimme videodeurbel, camera en meer nóg goedkoper

Bij de Action valt er tijdens Black Friday 2025 écht wat te halen. We hebben de interessantste aanbiedingen speciaal voor jou bij elkaar gezet!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Black Friday 2025 Action:deze gadgets zijn nu nóg goedkoper

Action staat bekend om zijn leuke deals op van alles en nog wat. Maar tijdens Black Friday 2025 stunt de Action nog wat meer met de prijzen. Dit zijn volgens ons de beste aanbiedingen, scherpste prijzen en tofste koopjes waar je echt blij van wordt.

Maar ook voor deze aanbiedingen geldt OP = OP. Wil je een van deze knallers meepakken, dan moet je er dus snel bij zijn. Veel shopplezier!

Mini Pocket Printer: voor 19,95 euro

De Mini Pocket Printer van Action is een superhandige, compacte printer die werkt met thermische techniek. Je hebt dus geen met inkt! Dankzij de resolutie van 300 DPI print je scherpe zwart-witresultaten, perfect voor labels, stickers, notities en allerlei creatieve projecten. De printer maakt via Bluetooth verbinding met je smartphone of tablet en werkt samen met een handige app.

De ingebouwde batterij laad je in zo’n 3 uur volledig op, en je krijgt er meteen drie rollen thermisch papier bij. Het gebruik is heel eenvoudig: duidelijke indicatielampjes laten precies zien wat de status is, zoals of hij aan het opladen is, of het papier op is, of wanneer het apparaat even moet afkoelen. Kortom, ideaal voor snel en mobiel printwerk!

Silvergear e-reader: voor 59,95 euro

Deze Silvergear e-reader is compact, licht en perfect om overal mee naartoe te nemen, of je nu onderweg bent of lekker in bed wilt lezen. Met het 6-inch scherm kun je lekekr lezen, zelfs wanneer de zon fel schijnt. Met een gewicht van slechts 160 gram merk je amper dat je ’m bij je hebt.

Je kunt zowel de helderheid als de lettergrootte eenvoudig aanpassen. En dankzij de verstelbare achtergrondverlichting lees je ’s avonds net zo comfortabel als overdag. De e-reader is verkrijgbaar in twee kleuren: zwart en blauw.

LSC Smart Connect videodeurbel: voor 29,95 euro

De LSC Smart Connect videodeurbel van Action kost slechts 29,95 euro en biedt precies de functies die je van een slimme deurbel verwacht. Dankzij de ingebouwde camera zie je meteen wie er voor de deur staat en kun je via de app op je iPhone eenvoudig met diegene praten. En dat waar je ook bent. Handig!

Ook in het donker houdt hij zich prima staande dankzij de nachtzichtfunctie. Je hebt dan ook ’s avonds een duidelijk beeld. Gebruik je een geheugenkaartje? Dan zijn de beelden ook later terug te kijken, maar dat is allemaal optioneel. De deurbel werkt namelijk ook prima zonder.

De slimme deurbel van de Action maakt verbinding met je wifi-netwerk. Daarbij moet worden opgemerkt dat een 2.4 GHz netwerk noodzakelijk is. Het is helaas niet mogelijk om verbinding te maken met een 5.0 GHz netwerk.

LSC Smart Connect draadloze camera voor buiten: voor 39,95 euro

Beveilig je huis of tuin eenvoudig met de LSC Smart Connect solar camera (39,95 euro). Deze slimme camera werkt op zonne-energie, dus geen gedoe met kabels. En zelfs op minder zonnige dagen blijft hij dankzij de ingebouwde batterij gewoon doorgaan. Via de app krijg je direct meldingen op je smartphone en kijk je live mee. Je kunt zelfs de kijkhoek eenvoudig aanpassen voor het perfecte beeld.

De bewegingssensor en het nachtzicht zorgen dag én nacht voor scherpe beelden. Met de microfoon en speaker kun je bovendien op afstand luisteren en praten. Handig om pakketbezorgers ter woord te staan of om ongenode gasten weg te jagen. Opnames bewaar je op een microSD-kaart (tot 128 GB). De camera is weerbestendig, USB-C oplaadbaar en klaar voor elk seizoen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

LSC Smart Connect-stekker: voor 19,47 euro

Deze LSC Smart Connect-stekkers van Action zijn een slimme én betaalbare manier om je bestaande apparaten te automatiseren en op afstand te bedienen via de app of met Google Assistant en Alexa.

De installatie is zo gedaan, en voor je het weet verander je elke lamp, ventilator of koffiezetapparaat in een slim apparaat met timers, automatiseringen en inzicht in het energieverbruik. Voor slechts 19,47 euro krijg je drie slimme stekkers en geef je je huis een flinke smart home-upgrade.

Elektrisch verstelbaar zit/sta-bureau: voor 99 euro

Dit elektrisch verstelbare zit-sta bureau van Action maakt je thuis- of kantoorwerkplek meteen een stuk comfortabeler en flexibeler. Je wisselt met één druk op de knop af tussen zitten en staan. Ideaal voor een betere houding en om een lange zit te doorbreken.

Met zijn strakke design past het moeiteloos in bijna elk interieur en creëer je in no-time een moderne, ergonomische werkplek. En het mooiste? Het bureau kost je slechts 99 euro, waardoor het een van de voordeligste zit-sta opties is die je kunt vinden.

Wil je naast de Superdeals van de Action ook de beste Black Friday 2025-deals in je mailbox? Schrijf je dan in voor de Tech Deals-nieuwsbrief hieronder!

Powered by: