Black Friday-deals van Vodafone: iPhone 15 en 16 nu voordelig verkrijgbaar (ADV)

Het is eindelijk Black Friday! Hét perfecte moment om te profiteren van flinke kortingen. Profiteer van extra scherpe deals bij Vodafone, zoals op de iPhone 15 en iPhone 16. Mis het niet!

Black Friday gestart bij Vodafone

Staat een nieuwe iPhone met abonnement op je Black Friday-wishlist? Dan is dit hét moment om toe te slaan! Bij Vodafone profiteer je van flinke kortingen op de nieuwste toestellen, waaronder de gloednieuwe iPhone 15 en zelfs de iPhone 16. Deze Black Friday-aanbiedingen zijn geldig tot en met 8 december, dus wees er snel bij!

iPhone 15-aanbieding: tot 241 euro voordeel

De iPhone 14 bracht weinig nieuws ten opzichte van zijn voorganger, maar met de iPhone 15 is dat anders. Veel functies die eerder exclusief waren voor het Pro-model, zijn nu standaard. Zo heeft de iPhone 15 het Dynamic Island in plaats van de notch en beschikt hij over een indrukwekkende 48-megapixelcamera voor haarscherpe foto’s. Om optimale prestaties te kunnen leveren, is de iPhone 15 voorzien van dezelfde A16 Bionic-chip die we kennen van de iPhone 14 Pro. Dankzij enkele verbeteringen is de iPhone 15 nog krachtiger en kan hij moeiteloos elke taak aan.

Daarnaast voldoet de iPhone 15 aan de nieuwe Europese regelgeving door een usb-c-poort te gebruiken in plaats van de bekende Lightning-aansluiting. Dit zorgt niet alleen voor gemak, maar ook voor iets snellere gegevensoverdracht. De iPhone 15 is bij Vodafone verkrijgbaar in vier frisse kleuren: blauw, groen, roze en klassiek zwart.

Tijdelijk kun je bij Vodafone profiteren van een geweldige deal op de iPhone 15. Kies voor de 512GB-variant en betaal slechts €1.008 voor het toestel, in plaats van de originele prijs van €1.249. Dat betekent een besparing van maar liefst €241! Bovendien vervallen tijdelijk de aansluitkosten en ontvangen Ziggo-klanten extra korting op hun maandelijkse abonnement. Dit is jouw kans om voordelig een iPhone 15 te bemachtigen!

iPhone 16-aanbieding: tot 221 euro voordeel

Twijfel je of de iPhone 16 iets voor jou is? Wij vertellen je waarom dit toestel een echte aanwinst is! Dankzij de geavanceerde A18-chip geniet je van ongekende snelheid, ideaal voor multitasking, gamen en veeleisende apps. De camera’s zijn daarnaast flink verbeterd, waardoor je zelfs bij weinig licht prachtige, gedetailleerde foto’s en video’s maakt.

Dankzij de verbeterde batterij gaat het toestel moeiteloos de hele dag mee, zonder dat je tussentijds hoeft op te laden. Het vernieuwde design, gecombineerd met een sterker en duurzamer scherm, maakt de iPhone 16 niet alleen stijlvol, maar ook een krachtpatser. Zoek je een smartphone met de nieuwste technologie en krachtige prestaties? Dan is de iPhone 16 zeker de perfecte keuze!

Tijdelijk profiteer je van een korting tot €221 bij de aanschaf van de iPhone 16 bij Vodafone. Kies je voor de 512GB-variant, dan betaal je slechts €1.128 in plaats van €1.349. Dat is een besparing van maar liefst €221! Daarnaast zijn ook bij de iPhone 16 de aansluitkosten gratis, en ontvangen Ziggo-klanten een extra korting van €7,50 per maand op hun abonnement. Een geweldige kans om voordelig de nieuwste iPhone in huis te halen!

De voordelen van Vodafone

Met Vodafone Young geniet je van aantrekkelijke voordelen, zoals iedere maand korting op je abonnement en toegang tot Priority. En combineer je Vodafone met Ziggo Internet, dan krijg je naast Priority en maandelijkse korting, nog meer extra’s zoals dubbele data en een extra TV-pakket.