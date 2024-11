PS5 Black Friday-aanbieding: hoge korting op consoles, games en meer

Wil je een nieuwe PlayStation 5 kopen? Zoek dan niet verder! We hebben de beste PS5-aanbiedingen voor je op een rij gezet, zodat je zeker bent van de scherpste prijs.

Playstation 5 kopen met korting tijdens Black Friday

Black Friday is hét moment om een PlayStation 5 of PS5-games te kopen vanwege de hoge kortingen. Veel winkels bieden dan speciale deals, waardoor je flink kunt besparen op zowel de console als populaire games. Dit is de perfecte kans om je gamecollectie uit te breiden of accessoires en controllers voordeliger aan te schaffen.

Zo krijg je meer waar voor je geld en kun je meteen genieten van de nieuwste games tegen een lagere prijs. Hieronder hebben we de beste PS5-aanbiedingen voor je op een rij gezet.

De beste PS5-aanbiedingen

Met de PlayStation 5 haal je de nieuwste generatie gameconsole in huis. De console is uitgerust met krachtige hardware en schitterende graphics, waarmee je in 4K kunt gamen. Bovendien zorgt de speciale DualSense-controller ervoor dat je elke actie in het spel realistisch kunt voelen.

Momenteel heb je de keuze uit twee varianten van de PlayStation 5: de PS5 Slim en de PS5 Pro, aangezien het reguliere PS5-model slecht op voorraad is. De PS5 Slim biedt dezelfde prestaties als het originele model, maar in een compacter en slanker ontwerp, ideaal voor wie minder ruimte heeft. Voor fanatieke gamers die het maximale uit hun console willen halen, is de PlayStation 5 Pro een goede keuze dankzij de krachtige processor en verbeterde grafische kaart. Hieronder hebben we de beste deals voor beide consoles voor je op een rij gezet, zodat je kunt profiteren van de beste prijzen.

De PS5 Slim Digital Edition:

De PS5 Slim Disc Edition:

Bol: van €549 voor €526

van €549 voor €526 Coolblue: van €549 voor €526

van €549 voor €526 MediaMarkt: van €549 voor €526

van €549 voor €526 Amazon: van €549 voor €526

De PS5 Slim Digital Edition bundel:

Bol: van €509 voor €498

van €509 voor €498 Coolblue: van €509 voor €499

van €509 voor €499 MediaMarkt: voor €509

De PS5 Slim Disc Edition bundel:

Playstation 5 games met korting

De PlayStation 5 heeft een uitgebreide selectie aan games die je helemaal in hun wereld kunnen trekken. Of je nu houdt van intense actie, spannende avonturen of games met verbluffende graphics, er is voor elke speler iets passends te vinden.

Om het je gemakkelijk te maken, hebben we de top PS5-games voor je uitgezocht en de beste aanbiedingen toegevoegd. Zo kun je direct ontdekken welke titels het meest de moeite waard zijn en tegelijkertijd profiteren van scherpe kortingen. Met deze deals haal je niet alleen nieuwe games in huis, maar bespaar je ook flink op je aankopen.

Playstation 5 controller aanbiedingen

Naast de console en games is het handig om extra controllers in huis te hebben, zodat je niet hoeft te stoppen met gamen wanneer je controller leeg is. Met een opgeladen reservecontroller kun je meteen doorgaan met spelen zonder onderbreking.

Andere must-have accessoires voor je PlayStation 5 zijn onder andere een DualSense oplaadstation, de PS5 DualSense Edge controller voor extra functies, of een goede koptelefoon voor een ultieme game-ervaring. Wij hebben de beste aanbiedingen voor PS5-accessoires voor je verzameld, zodat je alles in huis hebt om optimaal van je console te genieten.

De prijzen van bovenstaande producten zijn voortijdig door de partner aan ons aangeleverd. Het kan gebeuren dat de partner hier tijdens de daadwerkelijke Black Friday-periode aanpassingen op doet. Wij doen daarom ons best om zo snel mogelijk hierop te anticiperen, om jou de juiste deal te tonen.