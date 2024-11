Nintendo Switch kopen: de beste kortingen tijdens Black Friday!

Gameliefhebbers, opgelet! Tijdens Black Friday kun je de Nintendo Switch, games en accessoires met enorme kortingen scoren! iPhoned heeft de beste deals alvast voor je op een rij gezet, zodat jij meteen kunt profiteren zonder verder te hoeven zoeken!

Waarom wachten op de nieuwe Nintendo Switch als je nu al kunt profiteren van de Black Friday-aanbiedingen? De huidige Nintendo Switch biedt al een geweldige game-ervaring, met populaire exclusieve games en uitgebreide functies, en je kunt nu flink besparen door gebruik te maken van onderstaande kortingen.

Nintendo Switch (OLED) met korting

De Nintendo Switch is een van de populairste spelcomputers van de afgelopen jaren. Of je nu nog geen Switch hebt of toe bent aan een nieuwe, Black Friday is het perfecte moment om er een aan te schaffen.

Standaard model, OLED model of toch de Switch Lite?

De normale Nintendo Switch biedt de flexibiliteit om zowel thuis op de televisie als onderweg als handheld te spelen. De Nintendo Switch Lite is een goedkopere, meer compacte versie die alleen als handheld te gebruiken is, zonder de mogelijkheid om aan te sluiten op de tv.

De Nintendo Switch OLED heeft dezelfde functionaliteit als de normale versie, maar beschikt over een groter, helderder OLED-scherm voor een betere handheld-ervaring, en heeft verbeterde audio en een verbeterde standaard voor een betere tabletop-modus. Wij hebben de beste Nintendo Switch console-deals hieronder voor je op een rij gezet!

Nintendo Switch spellen met korting

Er zijn natuurlijk ontzettend veel geweldige games voor de Nintendo Switch, en wat deze console extra speciaal maakt, is dat de leukste en meest unieke games vaak exclusief beschikbaar zijn op Nintendo-platforms. Van avontuurlijke quests tot kleurrijke party-games, er is voor ieder wat wils.

Om het nog beter te maken, hebben we een lijst samengesteld van de absolute topgames die je niet mag missen. En om je te helpen de beste deals te scoren, hebben we meteen de scherpste aanbiedingen erbij gezocht, zodat jij direct kunt duiken in je nieuwe favoriete game!

Nintendo Switch accessoires met korting

Bij de Nintendo Switch krijg je standaard twee controllers, de Joy-Cons, waarmee je meteen kunt beginnen spelen. Maar wat als je met meer vrienden wilt spelen? Of als je merkt dat de Joy-Cons aan vervanging toe zijn? Geen zorgen, je kunt eenvoudig een extra setje controllers kopen! Zo kunnen jullie met meerdere tegelijk genieten van de leukste multiplayergames.

Vind je de Joy-Cons niet zo fijn in de hand liggen? Misschien is de Nintendo Switch Pro Controller dan iets voor jou! Deze controller heeft een steviger en traditioneler ontwerp, ideaal voor lange speelsessies. Kijk eens naar de aanbiedingen voor losse controllers, zodat je zowel comfortabel als voordelig kunt spelen!

