Black Friday bij KPN: iPhone 16 (Pro) en Apple Watch Ultra 2 nu extra scherp geprijsd (ADV)

Op zoek naar een iPhone met abonnement? Grijp je kans tijdens Black Friday! Bij KPN scoor je tot 2 december flinke kortingen op de nieuwste modellen, zoals de iPhone 16 en iPhone 16 Pro. Mis het niet!

Black Friday bij KPN

Ben je op zoek naar een nieuwe iPhone met abonnement? Black Friday is hét moment om je slag te slaan! Bij KPN profiteer je nu van flinke kortingen op de nieuwste modellen, zoals de iPhone 16 en iPhone 16 Pro. Deze aanbiedingen zijn tijdelijk beschikbaar van 18 november tot en met 2 december, dus wacht niet te lang!

iPhone 16-aanbieding

De iPhone 16 komt met de nieuwste technologie en levert indrukwekkende prestaties, waardoor het een uitstekende keuze is voor wie op zoek is naar een prachtige simpele smartphone. Met de krachtige A18-chip, een prachtig Super Retina XDR-display en een geavanceerd camerasysteem maakt de iPhone 16 foto’s en video’s van topkwaliteit, zelfs bij weinig licht.

Dankzij de verbeterde batterijduur en ondersteuning voor snelladen en draadloos opladen, ben je altijd verbonden. Of je nu gamet, multitaskt of geniet van content, de iPhone 16 levert razendsnelle prestaties en een ultieme gebruikerservaring.

Bij KPN krijg je tijdelijk een aantrekkelijke korting op de iPhone 16. Kies je voor de 256GB-variant met een abonnement, dan betaal je slechts €960 voor het toestel in plaats van de reguliere prijs. Dit betekent een korting van €189! Bovendien profiteer je van gratis aansluitkosten en een maandelijkse korting als KPN-klant. Grijp nu je kans om voordelig een nieuwe iPhone 16 aan te schaffen!

iPhone 16 Pro-aanbieding

Heb je wat meer te besteden? De iPhone 16 Pro is Apple’s nieuwste high-end toestel, met een elegant ontwerp en vernieuwde technologie. Het Super Retina XDR-display met ProMotion-technologie zorgt voor vloeiende bewegingen en levensechte kleuren, ideaal voor dagelijks gebruik en het bekijken van jouw favoriete films en video’s.

Het geavanceerde camerasysteem omvat een 48 MP hoofdcamera, een ultragroothoeklens en een telelens, waarmee je zelfs in uitdagende lichtomstandigheden schitterende foto’s en video’s maakt. Onder de motorkap zit de krachtige A18 Pro-chip, die bliksemsnelle prestaties levert en moeiteloos zware apps, multitasking en gaming aankan. Met zijn verbeterde batterijduur, mogelijkheid tot snelladen en draadloos opladen is de iPhone 16 Pro zeker een aanrader.

Tijdelijk kun je profiteren van een mooie korting op de iPhone 16 Pro bij KPN. Kies je voor de 512GB-variant met een abonnement, dan krijg je niet alleen gratis aansluitkosten, maar ook een maandelijkse korting als KPN-klant. Het toestel kost je dan €1.392 in plaats van €1.609, wat neerkomt op een korting van maar liefst €217!

Apple Watch Ultra 2

De Apple Watch 2 is een veelzijdige smartwatch die je helpt om je gezondheid en fitness te monitoren met functies zoals een altijd aanstaand display, GPS en waterbestendigheid tot 50 meter.

KPN biedt de mogelijkheid om de Apple Watch gespreid te betalen, wat vooral handig is voor duurdere modellen zoals deze Apple Watch Ultra 2. Hierdoor kun je de kosten over een langere periode verdelen in plaats van alles in één keer te betalen. Daarnaast is KPN de goedkoopste aanbieder in de markt wanneer je de Apple Watch combineert met Multisim. Met Multisim kun je bovendien meerdere mobiele abonnementen op je watch gebruiken, zodat je altijd bereikbaar bent, zelfs zonder je telefoon.

De voordelen van KPN

Een abonnement bij KPN biedt verschillende voordelen, zoals toegang tot een betrouwbaar en snel netwerk, inclusief 5G voor de beste mobiele ervaring. KPN-klanten kunnen ook profiteren van aantrekkelijke combinatievoordelen, zoals kortingen op je abonnement als je meerdere diensten afneemt, bijvoorbeeld met een KPN Thuis-abonnement. Dit betekent lagere kosten voor je mobiel, sneller internet en andere extra’s, zoals gratis of voordeliger abonnementen voor meerdere apparaten