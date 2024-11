iPhone 16 Pro (Max) tijdens Black Friday flink goedkoper

Wil je een nieuwe iPhone kopen? Dan is Black Friday het perfecte moment! De iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max zijn tijdens Black Friday verkrijgbaar met hoge kortingen. iPhoned zet de beste deals voor je op een rij!

De beste aanbiedingen tijdens Black Friday

Black Friday 2024 is begonnen, en dat betekent hoge kortingen op diverse toestellen! Ook de nieuwste iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max doen mee met aantrekkelijke deals. Dit is hét moment om jouw favoriete toestel met korting te scoren. iPhoned heeft de beste aanbiedingen voor je verzameld, zodat je snel en eenvoudig kunt kiezen. Mis het niet en bekijk alle deals hieronder!

iPhone 16 Pro aanbiedingen: kortingen tot 319 euro

De iPhone 16 Pro is een krachtige en stijlvolle upgrade binnen de iPhone-reeks. Het toestel heeft een groter 6,3-inch scherm en is gemaakt van titanium, waardoor hij lichter en duurzamer is. Onder de motorkap vind je de A18 Pro-chip, die zorgt voor nog betere prestaties en efficiënter energieverbruik.

Het camerasysteem is geavanceerder dan ooit, met een 48-MP camera die scherpe foto’s en video’s maakt, en functies zoals Dolby Vision en ruimtelijke audio voor een indrukwekkende multimedia-ervaring. Ook is er aandacht voor details, zoals verbeterde audiomogelijkheden met machine learning en een strakker ontwerp, ideaal voor zowel dagelijks gebruik als creatieve projecten.

iPhone 16 Pro met abonnement: kortingen tot 319 euro

iPhone 16 Pro : nu extra scherp geprijsd – KPN

iPhone 16 Pro: tot €319 voordeel bij een KPN abonnement – GSMweb

iPhone 16 Pro los toestel: kortingen tot 30 euro

iPhone 16 Pro Max aanbiedingen: kortingen tot 97 euro

De iPhone 16 Pro Max is het grootste model van de 16-serie, met een 6,9-inch scherm dat zorgt voor scherpe beelden en een soepele gebruikerservaring. Het toestel is gemaakt van titanium, wat het zowel lichter als sterker maakt. Dankzij de krachtige A18 Pro-chip is de iPhone 16 Pro Max snel en energiezuinig, ideaal voor de intensieve gebruiker.

Het camera-systeem van de Pro Max is indrukwekkend, met een 48-MP hoofdcamera en een periscooplens voor 5x optische zoom. Hiermee maak je gedetailleerde foto’s, zelfs van verre objecten. Daarnaast biedt het toestel geavanceerde videofuncties, zoals Dolby Vision en ruimtelijke audio, voor een geweldige kijk- en luisterervaring. Het is de perfecte keuze voor wie op zoek is naar topkwaliteit in zowel design als prestaties.

iPhone 16 Pro Max met abonnement

De beste deal voor de iPhone 16 Pro Max in combinatie met een abonnement vind je in de onderstaande prijsvergelijker. Vergelijk eenvoudig verschillende aanbieders en profiteer van de scherpste prijzen en voorwaarden. Zo haal je de nieuwste iPhone tegen de beste deal binnen!

iPhone 16 Pro Max los toestel

De beste deal voor de iPhone 16 Pro Max als los toestel vind je hieronder. Vergelijk eenvoudig prijzen van verschillende aanbieders en profiteer van de scherpste aanbiedingen. Zo krijg je de nieuwste iPhone voor de beste prijs!

De beste iPhone-accessoires

Black Friday is de ideale tijd om iPhone-accessoires met flinke kortingen aan te schaffen. Van beschermhoezen tot oplaadstations en Apple Pencils, je kunt je iPhone of iPad compleet maken tegen lagere prijzen. Dit is het moment om te investeren in accessoires die je gebruiksgemak verhogen zonder je budget te overschrijden. Profiteer van de deals terwijl ze duren!

GSMpunt: 20% extra voordeel met code BF24 op alle hoesjes

20% extra voordeel met code BF24 op alle hoesjes Appelhoes: Tot 50% korting met code BLACK20 op verschillende accessoires

Tot 50% korting met code BLACK20 op verschillende accessoires iDeal of Sweden: Tot 50% korting op verschillende accessoires

Tot 50% korting op verschillende accessoires Smartphonehoesjes.nl: Tot wel 50%! + 20% extra op alles met code: BLACKFRIDAY



De prijzen van bovenstaande producten zijn voortijdig door de partner aan ons aangeleverd. Het kan gebeuren dat de partner hier tijdens de daadwerkelijke Black Friday-periode aanpassingen op doet. Wij doen daarom ons best om zo snel mogelijk hierop te anticiperen, om jou de juiste deal te tonen.